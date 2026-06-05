Πανελλήνιες 2026 – Πληροφορική: Δείτε τις απαντήσεις

Στην Πληροφορική διαγωνίστηκαν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2026.

Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους.

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Πανελλήνιες 2026 - Πληροφορική: Ο σχολιασμός των θεμάτων

Ακολουθεί ο σχολιασμός των θεμάτων από τα φροντιστήρια «ΝΕΟ»:

Τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Πληροφορικής χαρακτηρίζονται ως απολύτως σαφή, κλιμακούμενης δυσκολίας και εξετάζουν ένα ευρύ και ουσιαστικό φάσμα της διδαχθείσας ύλης. Απευθύνονται σε μαθητές που έχουν εμπεδώσει πλήρως την αλγοριθμική λογική και έχουν εξασκηθεί συστηματικά στην ανάπτυξη προγραμμάτων σε ΓΛΩΣΣΑ. Ο χρόνος των τριών ωρών κρίνεται επαρκής για έναν καλά προετοιμασμένο υποψήφιο.

Θέμα Α (Θεωρία): Αποτελούνταν από ερωτήσεις ανάπτυξης και κλειστού τύπου που κάλυπταν ποικίλα κεφάλαια της ύλης. Οι ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (Α1) και η αντιστοίχιση (Α4) ήταν βατές χωρίς παγίδες. Η ερώτηση για την απλά συνδεδεμένη λίστα (Α2) και τον ορισμό της Δομής Δεδομένων (Α3) απαιτούσαν ακριβή γνώση της θεωρίας από το σχολικό βιβλίο.

Θέμα Β (Αλγοριθμικές Ασκήσεις και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός): Το ερώτημα Β1 εξέταζε την ιεραρχία κλάσεων στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό. Ήταν ξεκάθαρο και έλεγχε την κατανόηση της έννοιας της κληρονομικότητας.

Το ερώτημα Β2 αφορούσε την κλασική μετατροπή μιας δομής επανάληψης (από ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ σε ΟΣΟ), διαδικασία απόλυτα γνώριμη στους μαθητές.

Το ερώτημα Β3 (συμπλήρωση κενών σε αλγόριθμο ταξινόμησης) απαιτούσε ιδιαίτερη συγκέντρωση στη διαχείριση των δεικτών, καθώς οι γραμμές του κώδικα είχαν συγκεκριμένη ιδιομορφία με το βήμα.

Θέμα Γ (Πρόβλημα με Μονοδιάστατο Πίνακα): Ένα τυπικό και αναμενόμενο πρόβλημα διαχείρισης πωλήσεων και αποθέματος με χρήση μονοδιάστατου πίνακα. Το ερώτημα Γ4, όπου ζητούνταν η εύρεση του καταστήματος του οποίου το απόθεμα εξαντλήθηκε πρώτο, απαιτούσε καλή αλγοριθμική σκέψη και χρήση λογικής μεταβλητής (σημαίας) για να διασφαλιστεί η ορθότητα της λύσης.

Θέμα Δ (Πρόβλημα με Δισδιάστατο Πίνακα & Υποπρογράμματα): Ένα άριστα δομημένο θέμα που συνδύαζε δισδιάστατους πίνακες και κλήση υποπρογράμματος (συνάρτηση). Εξέταζε βασικές τεχνικές, όπως η εύρεση ελάχιστου στοιχείου ανά γραμμή (Δ3) και η ταξινόμηση παραλλήλων πινάκων (Δ4). Η δημιουργία της συνάρτησης (Δ5) ήταν βατή και η κλήση της στο κυρίως πρόγραμμα απόλυτα ελεγχόμενη. Το θέμα αυτό ξεχώριζε τους άριστα προετοιμασμένους υποψηφίους λόγω της συνδυαστικής του φύσης.

Τα θέματα της Πληροφορικής επιβράβευσαν τους μαθητές που είχαν ασχοληθεί σε βάθος με τη μεθοδολογία και δεν αρκέστηκαν στην επιφανειακή αποστήθιση κώδικα.

Η Ακαδημαϊκή Ομάδα Πληροφορικής του Ομίλου «Νέο Φροντιστήριο» εύχεται ολόψυχα καλά αποτελέσματα σε όλους τους υποψηφίους και καλή συνέχεια!

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