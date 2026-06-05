Πανελλήνιες 2026 - Λατινικά: Δείτε τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων

Στα Λατινικά διαγωνίστηκαν σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2026.

Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους.

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Λατινικά: Ο σχολιασμός των θεμάτων

Ακολουθεί ο σχολιασμός των θεμάτων από τα φροντιστήρια «ΝΕΟ»:

Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν στο μάθημα των Λατινικών. Τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται ως βατά, με σαφήνεια στη διατύπωσή τους και κλιμακούμενης δυσκολίας, απευθυνόμενα σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που είχαν εμβαθύνει στην ύλη. Αναλυτικότερα, από την Ακαδημαϊκή Ομάδα του Ομίλου «Νέο Φροντιστήριο» επισημαίνονται τα εξής:

Κείμενα

(Θέμα Α): Ζητήθηκε η μετάφραση αποσπασμάτων από τα κείμενα 35 (Ο Ατίλιος Ρήγουλος) και 49 (Το μυστικό της Πορκίας). Πρόκειται για κείμενα βατά, χωρίς ιδιαίτερες μεταφραστικές δυσκολίες.

Γραμματολογία και Ετυμολογία (Θέμα Β):

Το ερώτημα της γραμματολογίας (Β1) είχε τη μορφή πολλαπλής επιλογής και κάλυπτε βασικά σημεία της εισαγωγής. Η ετυμολογική άσκηση (Β2) ήταν απόλυτα κατανοητή και βασισμένη στο γνωστό λεξιλόγιο του σχολικού εγχειριδίου.

Γραμματική

(Θέμα Γ): Οι γραμματικές παρατηρήσεις (Γ1 και Γ2) κάλυπταν ευρύ φάσμα της ύλης. Ζητήθηκαν τύποι ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών, καθώς και παραθετικά, ενώ στο ρηματικό σύστημα οι ασκήσεις κάλυπταν ομαλά και ανώμαλα ρήματα. Η άσκηση με τον εντοπισμό μετοχών (Γ2α) απαιτούσε προσοχή για να μη γίνει σύγχυση με τα γερουνδιακά.

Συντακτικό

(Θέμα Δ): Η άσκηση της συντακτικής αναγνώρισης λέξεων (Δ1α) ήταν κλασική και δεν έκρυβε παγίδες. Η άσκηση προσδιορισμού του τόπου (Δ1β) ήταν επίσης αναμενόμενη. Η άσκηση Δ2α με τη χρονική πρόταση και τη σύμπτυξή της απαιτούσε καλή γνώση της θεωρίας της ιδιόμορφης απόλυτης αφαιρετικής, αποτελώντας ίσως το σημείο που ξεχώρισε τους άριστα προετοιμασμένους. Τέλος, η δήλωση του σκοπού

(Δ2β) ήταν μια τυπική άσκηση μετασχηματισμού.

Συμπερασματικά, ο χρόνος των τριών ωρών ήταν υπεραρκετός για την επίλυση και τον έλεγχο των γραπτών. Οι υποψήφιοι που είχαν μελετήσει συστηματικά κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στην επίτευξη υψηλών βαθμολογιών.

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