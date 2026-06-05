Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

Τα θέματα των μαθημάτων στις Πανελλήνιες 2026 ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.

Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) εξετάστηκαν στα μαθήματα προσανατολισμού και συγκεκριμένα στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους.

Δείτε τα θέματα στα Λατινικά

Δείτε τα θέματα στη Χημεία

Δείτε τα θέματα στην Πληροφορική

Διαβάστε επίσης