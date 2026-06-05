Δίκη Λιγνάδη στο Εφετείο: «Ναι» της εισαγγελέως στην έφεση για τη ποινή που του επιβλήθηκε

Στο Μικτό Ορκωτο Εφετείο Αθηνών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, που κρίνεται σε δεύτερο βαθμό για τέσσερις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Με ενστάσεις ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό, τέσσερα χρόνια μετά την πρωτόδικη καταδίκη του σε κάθειρξη 12 ετών για δύο βιασμούς. Η διαδικασία άνοιξε με τη συζήτηση της εισαγγελικής έφεσης, η οποία είχε ασκηθεί τόσο για το ύψος των ποινών όσο και για μία από τις υποθέσεις για τις οποίες ο σκηνοθέτης είχε αθωωθεί πρωτοδίκως.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της έφεσης, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη αιτιολογία. Ο συνήγορος Σταύρος Γεωργόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η έφεση είναι άκυρη γιατί παραθέτει μόνο εξιστόρηση περιστατικού. Δεν αντικρούει το απαλλακτικό σκεπτικό, παρά μόνο ως προς τον χρονικό προσδιορισμό και αυτό με αντιδικονομικό τρόπο. Θα είναι παραβίαση της νομολογίας του Αρείου Πάγου αν γίνει δεκτή».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «εμφανίζεται κάποιος δέκα χρόνια μετά και λέει “μου έκανε αυτό”, χωρίς κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο», προσθέτοντας πως υπάρχουν στοιχεία που, κατά την υπεράσπιση, αντικρούουν την καταγγελία.

Από την πλευρά της, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να γίνει δεκτή η ένσταση της υπεράσπισης ως προς το σκέλος της έφεσης που αφορά την αθωωτική κρίση για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως επισήμανε, «θα πρέπει να έχει εμπεριστατωμένη αιτιολογία η έφεση, άλλως απορρίπτεται ως αβάσιμη», ενώ σημείωσε ότι στην προκειμένη περίπτωση η εισαγγελική έφεση «δεν αντικρούει τους συλλογισμούς της αθωωτικής κρίσης» και συνεπώς «πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη».

Αντίθετα, για το μέρος της έφεσης που αφορά το ύψος των ποινών, η εισαγγελέας έκρινε ότι είναι επαρκώς τεκμηριωμένο, δηλώνοντας πως «θεωρώ ότι είναι επαρκώς αιτιολογημένη η έφεση και η ένσταση πρέπει να απορριφθεί».

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση και όρισε νέα δικάσιμο για τις 17 Ιουνίου, οπότε αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με το παραδεκτό της εισαγγελικής έφεσης και τα ζητήματα που τέθηκαν από την υπεράσπιση.

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