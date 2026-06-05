Δημήτρης Λιγνάδης: Ξεκινάει η δίκη του σε δεύτερο βαθμό

Τέσσερα χρόνια μετά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας που τον καταδίκασε σε 12 έτη κάθειρξης για δύο βιασμούς αλλά του επέτρεψε να παραμείνει ελεύθερος μέχρι την κρίση του Εφετείου, ο Δημήτρης Λιγνάδης θα καθίσει ξανά στο εδώλιο του δικαστηρίου για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό έπειτα από 4 αναβολές.

Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου είχε καταδικαστεί για δύο από τους τέσσερις βιασμούς που αρχικά κατηγορούνταν, με το δικαστήριο να τον απαλλάσσει ομόφωνα για τον βιασμό ενός ενήλικα το 2018, ο οποίος δεν εμφανίστηκε καν στο δικαστήριο και δεν εξετάστηκε η καταγγελία του, και κατά πλειοψηφία για τον βιασμό ενός 16χρονου το 2011.

Όμως, έπειτα από έφεση που άσκησε η εισαγγελέας Βασιλική Χαλβά ο πρωτοδίκως καταδικασμένος σκηνοθέτης θα κληθεί να αντιμετωπίσει και την μια υπόθεση για την οποία αθωώθηκε, αφού η εισαγγελική λειτουργός έκρινε ότι προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, τα στοιχεία, τους μάρτυρες και την μαρτυρία του ίδιου του μηνυτή ότι η πράξη έχει τελεστεί.

Ο σκηνοθέτης καταδικάστηκε για βιασμό προσώπου σε ταξίδι στην Επίδαυρο στις 9 Αυγούστου, ημερομηνία που άλλαξε το θύμα στη συνέχεια. Η αλλαγή της ημερομηνίας όμως κατά τους δικαστές δεν έπαιξε ρόλο, αφού «η διαφοροποίηση του χρόνου τέλεσης, λαμβάνοντας υπόψη την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος από την τέλεση της πράξης, σε συνδυασμό με τις σχετικές εξηγήσεις που δόθηκαν από τον παθόντα, αλλά και την αποδεδειγμένη τελικώς παρουσία τους στις 24 – 26 Ιουλίου 2015, δεν επηρεάζει την αξιοπιστία του».

Ο Δημήτρης Λιγνάδης κρίθηκε επίσης ένοχος για το βιασμό ενός 27χρονου σήμερα άνδρα, που σε ηλικία 17 ετών «φιλοξενήθηκε» για επτά μήνες στο σπίτι του ηθοποιού το 2015. Κατά τους δικαστές, παρά την άρνηση της κατηγορίας από τον κατηγορούμενο, η καταγγελία επιβεβαιώνεται πλήρως από την κατάθεση φίλου του παθόντα που ήταν μπροστά στο περιστατικό. «Ο Α.Τ. κατέθεσε κατηγορηματικά για τα όσα συνέβησαν ενώπιον του: “… πιάνει τον Π., τον σπρώχνει λίγο πάνω μου, του κατεβάζει το παντελόνι με βία και... Ήμουνα παρών, ναι. Πάνω μου. Έγινε πάνω μου το σκηνικό…”. Η κατάθεση του μάρτυρα Α.Τ. κρίνεται αξιόπιστη, καθόσον τούτος δεν διατηρεί πλέον σχέσεις με κανέναν από τους διαδίκους».

Διαβάστε επίσης