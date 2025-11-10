Αναβολή στη δίκη Λιγνάδη λόγω κωλύματος του συνηγόρου του

Αναβολή για τις 5 Ιουνίου 2026 πήρε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας.

Στο δικαστική αίθουσα βρέθηκε ο κατηγορούμενος Δημήτρης Λιγνάδης, αλλά και ο αδελφός του. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του κατηγορούμενου ηθοποιού εξαιτίας κωλύματος στο πρόσωπο του, καθώς βρίσκεται σε δικαστήριο στη Λάρισα.

«Θα θέλαμε γίνει η δίκη, ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Έχουμε ενημερωθεί από τους συναδέλφους», ανάφερε η υποστήριξη κατηγορίας.

Το δικαστήριο δέχτηκε το αίτημα και ανέβαλε την υπόθεση για τις 5 Ιουνίου 2026.

