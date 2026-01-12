Ιράν: Συγκινεί η ιστορία της 24χρονης φοιτήτριας Ρομπίνα Αμινιάν που πυροβολήθηκε στο κεφάλι

Μάνος Χατζηγιάννης

Ιράν: Συγκινεί η ιστορία της 24χρονης φοιτήτριας Ρομπίνα Αμινιάν που πυροβολήθηκε στο κεφάλι
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο όρος «κορίτσι σύμβολο του Ιράν» αναφέρεται συχνά στη φοιτήτρια Ahoo Daryaei (Αχού Νταρυαέι), η οποία έγινε παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και δικαιωμάτων των γυναικών τον Νοέμβριο του 2024, όταν διαμαρτυρήθηκε δημοσίως στο πανεπιστήμιο βγαίνοντας μόνο με τα εσώρουχά της και κόβοντας τα μαλλιά της.

Με τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν σε εξέλιξη, μια άλλη ιστορία, αυτή της Ρομπίνα, μιας 24χρονης Κούρδισσας φοιτήτριας που σκοτώθηκε από κυβερνητικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών, εξελίσσεται ραγδαία σε σύμβολο της εξέγερσης.

Η Ρομπίνα Αμινιάν , μια 24χρονη Κούρδισσα φοιτήτρια στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σαριατί της Τεχεράνης, με καταγωγή από τη Νοουντεσέ στην επαρχία Κερμανσάχ, σκοτώθηκε από πυρά ιρανικών κυβερνητικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Τεχεράνη.

Η γνωστή ΜΚΟ Hands Off Cain ανέφερε, επικαλείται πληροφορίες που ελήφθησαν από τον Οργανισμό Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Η Αμινιάν, της οποίας η οικογένεια κατοικεί στο Κερμανσάχ, σπούδαζε σχέδιο μόδας στην Τεχεράνη κατά τη στιγμή του θανάτου της.

robinaaa.jpg

Έγκυρες πηγές δήλωσαν στο Hengaw ότι οι ιρανικές κυβερνητικές δυνάμεις την πυροβόλησαν στο κεφάλι από κοντινή απόσταση και ότι πέθανε από τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών. Οι αναφορές δείχνουν επίσης ότι οι ιρανικές αρχές αρχικά αρνήθηκαν να παραδώσουν τη σορό της στην οικογένειά της. Μετά από επανειλημμένους ελέγχους, συγγενείς μεταφέρθηκαν στο σημείο όπου οι αρχές κρατούσαν τη σορό της για αναγνώριση.

Στη συνέχεια, «παρά τη συνεχιζόμενη πίεση και τους περιορισμούς ασφαλείας, η οικογένεια μπόρεσε να παραλάβει τη σορό της. Ωστόσο, οι ιρανικές αρχές επέβαλαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εμπόδισαν την πραγματοποίηση ταφής ή πένθους στο σπίτι των στενών συγγενών της οικογένειας, σε ένα χωριό κοντά στο Μαριβάν», εξηγεί το Hands Off Cain.

1768128527340-576911352-robina.jpg

«Το Hengaw επιβεβαιώνει ότι η Ρομπίνα Αμινιάν είναι το εικοστό τρίτο άτομο Κουρδικής καταγωγής που έχει καταγραφεί από την οργάνωση ως νεκρό κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κύματος διαμαρτυριών στο Ιράν».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:38ΚΟΣΜΟΣ

Ένας γεωλόγος εξηγεί τι κάνει τη Γροιλανδία τόσο απίστευτα ξεχωριστή

06:38LIFESTYLE

Survivor: Οι εκρηκτικές παρουσίες βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Επιδότηση-μαμούθ έως 30.000 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

06:30WHAT THE FACT

Σαν κρεμμύδι: Οι επιστήμονες αποκάλυψαν το μυστικό του πυρήνα της Γης

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό «λίφτινγκ»: Όλες οι αλλαγές για προσλήψεις, άδειες, 4ήμερη εργασία, 13ωρο και υπερωρίες

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-Το νέο κορίτσι σύμβολο: Συγκινεί η ιστορία της 24χρονης φοιτήτριας Ρομπίνα Αμινιάν, που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τους κυβερνητικούς

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δώρα Ζέμπερη: Νέα δικαίωση για τον πατέρα της, 9 χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε είναι φέτος - Οι αργίες της χρονιάς

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Στις 15 Ιανουαρίου η τελική πληρωμή – Ποιοι είναι οι τελευταίοι δικαιούχοι

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Απολογείται ο πατέρας που βίαζε τις δύο κόρες του – Το DNA θα δείξει αν είναι ο μπαμπάς του μωρού

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκρατημένη αισιοδοξία από το Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση της Τρίτης με τους αγρότες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μένουν αποτυπώματα στα ρούχα αν πλυθούν με χλωρίνη;», έψαχνε στο ChatGPT ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυχρή εισβολή» στη χώρα – Με πολικό ψύχος και χιόνια ξεκινά η εβδομάδα – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Δείτε τα σπάνια ονόματα

05:32WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Ιανουρίου

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Το καθεστώς έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή – Ο αμερικανικός στρατός μελετά «πολύ δυνατές επιλογές» – Ο Παχλαβί ανακοίνωσε την έναρξη μιας «νέας φάσης της εθνικής εξέγερσης»

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Truth Social: Ο Τραμπ αυτοχαρακτηρίζεται «εν ενεργεία πρόεδρος της Βενεζουέλας»

04:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το καθεστώς στο Ιράν «φαίνεται να έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυχρή εισβολή» στη χώρα – Με πολικό ψύχος και χιόνια ξεκινά η εβδομάδα – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Δείτε τα σπάνια ονόματα

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων: Η νέα ιεραρχία στο στράτευμα

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν χιονοπτώσεις

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δώρα Ζέμπερη: Νέα δικαίωση για τον πατέρα της, 9 χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Στερεά Ελλάδα: Έντονη χιονόπτωση σε Εύβοια και Καρπενήσι - Βίντεο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μένουν αποτυπώματα στα ρούχα αν πλυθούν με χλωρίνη;», έψαχνε στο ChatGPT ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Το καθεστώς έχει ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή – Ο αμερικανικός στρατός μελετά «πολύ δυνατές επιλογές» – Ο Παχλαβί ανακοίνωσε την έναρξη μιας «νέας φάσης της εθνικής εξέγερσης»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Απολογείται ο πατέρας που βίαζε τις δύο κόρες του – Το DNA θα δείξει αν είναι ο μπαμπάς του μωρού

23:02ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μυστήριος θάνατος στη ρωσική πρεσβεία στη Λευκωσία

20:39ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για «κυκλωνικό στροβιλισμό» από την κεντρική Ευρώπη - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-Το νέο κορίτσι σύμβολο: Συγκινεί η ιστορία της 24χρονης φοιτήτριας Ρομπίνα Αμινιάν, που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τους κυβερνητικούς

23:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, «έπιασε» Βόλο ο Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ