Ιράν: Συγκινεί η ιστορία της 24χρονης φοιτήτριας Ρομπίνα Αμινιάν που πυροβολήθηκε στο κεφάλι

Ο όρος «κορίτσι σύμβολο του Ιράν» αναφέρεται συχνά στη φοιτήτρια Ahoo Daryaei (Αχού Νταρυαέι), η οποία έγινε παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και δικαιωμάτων των γυναικών τον Νοέμβριο του 2024, όταν διαμαρτυρήθηκε δημοσίως στο πανεπιστήμιο βγαίνοντας μόνο με τα εσώρουχά της και κόβοντας τα μαλλιά της.

Με τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν σε εξέλιξη, μια άλλη ιστορία, αυτή της Ρομπίνα, μιας 24χρονης Κούρδισσας φοιτήτριας που σκοτώθηκε από κυβερνητικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών, εξελίσσεται ραγδαία σε σύμβολο της εξέγερσης.

Η Ρομπίνα Αμινιάν , μια 24χρονη Κούρδισσα φοιτήτρια στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σαριατί της Τεχεράνης, με καταγωγή από τη Νοουντεσέ στην επαρχία Κερμανσάχ, σκοτώθηκε από πυρά ιρανικών κυβερνητικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Τεχεράνη.

Η γνωστή ΜΚΟ Hands Off Cain ανέφερε, επικαλείται πληροφορίες που ελήφθησαν από τον Οργανισμό Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Η Αμινιάν, της οποίας η οικογένεια κατοικεί στο Κερμανσάχ, σπούδαζε σχέδιο μόδας στην Τεχεράνη κατά τη στιγμή του θανάτου της.

Έγκυρες πηγές δήλωσαν στο Hengaw ότι οι ιρανικές κυβερνητικές δυνάμεις την πυροβόλησαν στο κεφάλι από κοντινή απόσταση και ότι πέθανε από τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών. Οι αναφορές δείχνουν επίσης ότι οι ιρανικές αρχές αρχικά αρνήθηκαν να παραδώσουν τη σορό της στην οικογένειά της. Μετά από επανειλημμένους ελέγχους, συγγενείς μεταφέρθηκαν στο σημείο όπου οι αρχές κρατούσαν τη σορό της για αναγνώριση.

The 24-year-old student Robina Aminian was shot dead in Tehran by the Islamic regime's security forces while out protesting on the streets.



Στη συνέχεια, «παρά τη συνεχιζόμενη πίεση και τους περιορισμούς ασφαλείας, η οικογένεια μπόρεσε να παραλάβει τη σορό της. Ωστόσο, οι ιρανικές αρχές επέβαλαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εμπόδισαν την πραγματοποίηση ταφής ή πένθους στο σπίτι των στενών συγγενών της οικογένειας, σε ένα χωριό κοντά στο Μαριβάν», εξηγεί το Hands Off Cain.

«Το Hengaw επιβεβαιώνει ότι η Ρομπίνα Αμινιάν είναι το εικοστό τρίτο άτομο Κουρδικής καταγωγής που έχει καταγραφεί από την οργάνωση ως νεκρό κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κύματος διαμαρτυριών στο Ιράν».

در جریان اعتراضات روز پنج‌شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۴، نیروهای سـرکوبگر در ولنجکِ تهران و از پشت سر به #روبینا_امینیان شلیک کرده‌ و او را به قتل رساندند. روبیـنا ۲۴ ساله و اهل مریـوان در استان کُردسـتان بود. او در در مقطع کارشناسی طراحی لباس در دانشگاهِ بهشتی تحصیل می‌کرد؛

Human rights groups say #Roubina_Aminian, a 24-year-old student, was shot dead by security forces during protests in Tehran, Iran.

