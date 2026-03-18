CBS: Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει για στρατεύματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επιλογές για την καθιέρωση ελέγχου επί του ιρανικού ουρανίου, αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για την αποστολή χερσαίων δυνάμεων.

Σύμφωνα με το CBS News, που επικαλείται σχετικές πηγές, το Πεντάγωνο έχει ήδη παρουσιάσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ διάφορα σενάρια για περαιτέρω δράση στη σύγκρουση με την Τεχεράνη. Σε ιδιωτικές συνομιλίες με τον στενό του κύκλο, ο Τραμπ σημείωσε ότι αντιμετωπίζει «τεράστιο αριθμό αποφάσεων».

Παρά την πεποίθηση του Αμερικανού ηγέτη ότι το στρατιωτικό δυναμικό του Ιράν έχει υπονομευτεί σοβαρά και το ναυτικό και η αεροπορία του έχουν ουσιαστικά καταστραφεί, ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να ανησυχεί για την ικανότητα της Τεχεράνης να εξορύσσει τα Στενά του Ορμούζ. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από τεχνικά ζητήματα: δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι οι Ιρανοί έχουν σφραγίσει τις εισόδους των σηράγγων σε μία από τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις. Αυτό θα μπορούσε να μετατρέψει την επιχείρηση ανάκτησης ουρανίου σε μια μακρά επίγεια αποστολή.

Ταυτόχρονα, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, εξέφρασε αμφιβολίες για την πιθανότητα πλήρους εξάλειψης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν με στρατιωτικά μέσα, τονίζοντας τον εκτεταμένο χαρακτήρα του. Σύμφωνα με τον Γκρόσι, μετά το τέλος των εχθροπραξιών, θα ήταν πιο ωφέλιμο και για τα δύο μέρη να επιστρέψουν σε μια διπλωματική διευθέτηση.

