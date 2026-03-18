Explainer: Γιατί έχει σημασία το κοίτασμα South Pars στον Περσικό Κόλπο που χτυπήθηκε

Πώς επηρεάζεται η Τουρκία από το συγκεκριμένο χτύπημα 

Μάνος Χατζηγιάννης

Explainer: Γιατί έχει σημασία το κοίτασμα South Pars στον Περσικό Κόλπο που χτυπήθηκε
Snapshot
  • Το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στον Περσικό Κόλπο, το μεγαλύτερο στον κόσμο και βασική πηγή ενέργειας για το Ιράν, δέχθηκε επίθεση από ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις.
  • Η επίθεση προκάλεσε άμεση αύξηση στις τιμές του αργού πετρελαίου Brent, του WTI και του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου.
  • Η διακοπή της ροής φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Ταμπρίζ Άγκυρα ενδέχεται να αναγκάσει την Τουρκία να προμηθευτεί περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από την αγορά.
  • Το Ιράν προειδοποίησε για επικείμενα πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, καλώντας τους πολίτες να εκκενώσουν τις περιοχές.
Στις ενεργειακές εγκαταστάσεις μεταφέρεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν το πετρελαϊκό και φυσικό αέριο κοίτασμα South Pars στον Περσικό Κόλπο. Επιθέσεις δέχτηκαν επίσης εγκαταστάσεις πετρελαίου και πετροχημικών στη γειτονική πόλη Assaluyeh.

Αυτό αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο την ιρανική κρατική τηλεόραση

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής φυσικού αερίου του Ιράν προέρχεται από το South Pars, γεγονός που το καθιστά ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις βιομηχανικές πρώτες ύλες, την παραγωγή πετροχημικών και την κάλυψη της ζήτησης για θέρμανση το χειμώνα.

Οι οικονομικές συνέπειες ήταν άμεσες. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές του WTI και του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκαν επίσης απότομα.

Το Bloomberg σημείωσε ότι το κοίτασμα φυσικού αερίου αποτελεί την «βασική πηγή φυσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω αγωγού στην Τουρκία μέσω της γραμμής Ταμπρίζ–Άγκυρα. Τυχόν διακοπές σε αυτές τις ροές θα μπορούσαν να αναγκάσουν την Άγκυρα να αναζητήσει περισσότερες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην ελεύθερη αγορά, σε μια ήδη στενότητα στις παγκόσμιες αγορές».

Η επιχείρηση «Epic Fury» φαίνεται να έχει στραφεί προς την καταστροφή των πηγών χρηματοδότησης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Αυτό κατέστη εμφανές την περασμένη εβδομάδα με τις επιθέσεις εναντίον του εξαγωγικού κόμβου στο νησί Χαργκ.

Το Κατάρ καταδικάζει την επίθεση

«Η στόχευση εγκαταστάσεων που συνδέονται με το κοίτασμα φυσικού αερίου South Parth του Ιράν, το οποίο αποτελεί επέκταση του κοιτάσματος του Κατάρ, από το Ισραήλ είναι μια επικίνδυνη και ανεύθυνη κίνηση στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή », έγραψε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Majed Al-Ansari στο X. «Η στόχευση ενεργειακών υποδομών αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, για τους λαούς της περιοχής και για το περιβάλλον της », πρόσθεσε.

Νέα προειδοποίηση από την Τεχεράνη

Παράλληλα, το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ, λέγοντας ότι θα τεθούν στο στόχαστρο πληγμάτων «τις επόμενες ώρες», όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Η προειδοποίηση αφορά το διυλιστήριο της Samerf (Samref Refinery) και το Πετροχημικό Συγκρότημα Τζουμπάιλ (Jubail Petrochemical Complex) της Σαουδικής Αραβίας, το Πεδίο Αερίου Αλ Χοσν (Al Hosn Gas Field) των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Πετροχημικό Συγκρότημα Μεσαΐντ (Mesaieed Petrochemical Complex), την Εταιρία Χαρτοφυλακίου Μεσαΐντ (Mesaieed Holding Company) και το διυλιστήριο Ρας Λαφάν (Ras Laffan Refinery) του Κατάρ.

«Αυτά τα κέντρα έχουν καταστεί άμεσοι και θεμιτοί στόχοι και θα τεθούν στο στόχαστρο τις επόμενες ώρες. Ως εκ τούτου, όλοι οι πολίτες, κάτοικοι και υπάλληλοι παρακαλούνται να φύγουν αμέσως από αυτές τις περιοχές και να μετακινηθούν σε ασφαλή απόσταση χωρίς καθυστέρηση», αναφέρει η προειδοποίηση.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγο αφότου ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νότιο Παρς και στην Ασαλούγια υπέστησαν επίθεση. Τα ισραηλινά πλήγματα έγιναν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios επικαλούμενος Ισραηλινό αξιωματούχο.

