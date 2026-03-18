Ιράν: Ο Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε τον θάνατο του υπουργού πληροφοριών της χώρας, Εσμαΐλ Χατίμπ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο «X», τον θάνατο του υπουργού πληροφοριών της χώρας, Εσμαΐλ Χατίμπ, ο οποίος σκοτώθηκε με άλλα ανώτερα στελέχη του καθεστώτος.

«Η δειλή δολοφονία των αγαπητών μου συναδέλφων Εσμαΐλ Χατίμπ, Αλί Λαριτζάνι και Αζίζ Νασιρζάντε, μαζί με μερικά μέλη των οικογενειών τους και την ομάδα που τους συνόδευε, μας έχει βυθίσει στο πένθος», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και στον υπουργό Άμυνας, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε προηγούμενες ισραηλινές επιθέσεις.

ترور ناجوانمردانه همکاران عزیزم اسماعیل خطیب، علی لاریجانی و عزیز نصیرزاده در کنار بعضی از اعضای خانواده و تیم همراهشان داغدارمان کرد.

شهادت دو عضو کابینه و دبیر شعام و سرداران نظامی و بسیجی را به مردم بزرگ ایران تسلیت می‌گویم. مطمئنم راهشان محکم‌تر از قبل ادامه خواهد داشت. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 18, 2026

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι ο Χατίμπ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

