Ιράν: Ο Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε τον θάνατο του υπουργού πληροφοριών της χώρας, Εσμαΐλ Χατίμπ
«Η δειλή δολοφονία των αγαπητών μου συναδέλφων, μας έχει βυθίσει στο πένθος», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο «X», τον θάνατο του υπουργού πληροφοριών της χώρας, Εσμαΐλ Χατίμπ, ο οποίος σκοτώθηκε με άλλα ανώτερα στελέχη του καθεστώτος.
«Η δειλή δολοφονία των αγαπητών μου συναδέλφων Εσμαΐλ Χατίμπ, Αλί Λαριτζάνι και Αζίζ Νασιρζάντε, μαζί με μερικά μέλη των οικογενειών τους και την ομάδα που τους συνόδευε, μας έχει βυθίσει στο πένθος», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και στον υπουργό Άμυνας, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε προηγούμενες ισραηλινές επιθέσεις.
Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι ο Χατίμπ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.