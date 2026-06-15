Καιρός: Μετά τις βροχές επιστρέφει η ζέστη – Πού θα δούμε 34αρια, πρόγνωση Κολυδά

Ποιες περιοχές θα «ψηθούν» τις επόμενες ημέρες 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός: Μετά τις βροχές επιστρέφει η ζέστη – Πού θα δούμε 34αρια, πρόγνωση Κολυδά

INTIME NEWS

ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο με συννεφιά και βροχές σε ορισμένες περιοχές της επικράτειας, επιστρέφει η ζέστη και οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα ενώ σε Αττική, Λάρισα και Πάτρα ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς κελσίου, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, πιθανόν να εκδηλωθούν βροχές μεταξύ 17 και 18 Ιουνίου.

Στον «αντίποδα», ο καιρός της Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιάσει τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις, με την θερμοκρασία να υποχωρεί πριν αγγίξει και πάλι τους 33 βαθμούς Κελσίου ενώ βροχές αναμένονται από τις 17 μέχρι τις 20 Ιουνίου.

Στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς από τις 16 Ιουνίου ενώ στη συνέχεια θα υποχωρήσει. Στην κρητική πόλη αναμένεται μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής από 19 έως 21 Ιουνίου ενώ ο καιρός αναμένεται να είναι ήπιος χωρίς ακραία ζέστη.

Η Καβάλα από την άλλη, παραμένει η πόλη με τον πιο ήπιο καιρό καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει στους 28 βαθμούς Κελσίου στις 22 Ιουνίου αν και εκεί αναμένεται να ενταθεί.

Στην Πάτρα, η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά, φτάνοντας τους 34 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα βροχής και στις δύο πόλεις, στις 17 του μήνα. Το δεύτερο μισό της περιόδου αναμένεται θερμότερο και περισσότερο καλοκαιρινό για την αχαϊκή πρωτεύουσα.

Η Λάρισα από την άλλη, παραμένει η θερμότερη πόλη από τις υπόλοιπες πέντε, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς ενώ η πιθανότητα βροχής να εμφανίζεται και εκεί στις 17 Ιουνίου. Η τάση δείχνει επιστροφή σε ζεστό και ξηρό καιρό μετά τις λίγες βροχές που θα εκδηλωθούν.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 και στα ηπειρωτικά τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 27 με 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για την Τρίτη 16.06.2026

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 17.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 18.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα νότια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 19.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:47ANNOUNCEMENTS

Ο «Τελευταίος Κύκνος» του Στέφανου Δάνδολου ανεβαίνει στο θέατρο το 2027

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας έσπασε την πόρτα και επιτέθηκε στη μητέρα του - Την περιέλουσε με οινόπνευμα

16:40ΚΟΣΜΟΣ

«Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει ο Τραμπ – Βανς: «Χωρίς διόδια» η διέλευση μακροπρόθεσμα

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Κλειστή από αύριο η οδική γέφυρα στη διώρυγα για τα φορτηγά

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ρωσικού στρατηγικού βομβαρδιστικού στη Σιβηρία

16:31ΥΓΕΙΑ

Κάθε επιπλέον ζαχαρούχο ποτό αυξάνει 10% και 15% τον κίνδυνο δύο καρκίνων - Έρευνα

16:25LIFESTYLE

Όλα έτοιμα για το Dragons’ Den – Ποιοι θα είναι οι επενδυτές;

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Καταρρέει το σενάριο του Ιταλού - Βρέθηκαν «κατασκευασμένα» αποτυπώματα στον τόπο του εγκλήματος

16:24ΥΓΕΙΑ

Πρωτιά Πατούλη στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά με απώλειες

16:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Επιστρέφει στη φυλακή - Ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για αποφυλάκιση

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα της Τροχαίας σε όλη την Αττική: 20 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ στο στόχαστρο

16:20ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είναι απλώς φίλαθλοι, αλλά παράδειγμα προς μίμηση» – Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνεται ξανά στους Ιάπωνες

16:15WHAT THE FACT

Η σήραγγα 2 χλμ. που θα αλλάξει την ιστορία: Ορίστηκε ημερομηνία κατασκευής της

16:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Από ώρα σε ώρα η απόφαση του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκισή του

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Καφέ αρκούδα εισβάλλει σε χώρο πικνίκ και τρώει το φαγητό επισκεπτών

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

16:00ΥΓΕΙΑ

Συνεργασία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας με το «Άλμα Ζωής» για το Δίκτυο Κέντρων Μαστού

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία της Ε.Ε. για τις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις – Όσα αλλάζουν στις χειραποσκευές

15:45WHAT THE FACT

Τέιλορ Πάρκερ: Σκότωσε έγκυο φίλη της, άρπαξε το μωρό της και δεν θα λάβει τελευταίο γεύμα πριν την εκτέλεση

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία: Πάνω από 2.370 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

16:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Επιστρέφει στη φυλακή - Ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για αποφυλάκιση

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις Φιλιππίνες με πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ: Δυο νεκρές φοιτήτριες - «Ήταν ένα τέρας»

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Καταρρέει το σενάριο του Ιταλού - Βρέθηκαν «κατασκευασμένα» αποτυπώματα στον τόπο του εγκλήματος

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία της Ε.Ε. για τις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις – Όσα αλλάζουν στις χειραποσκευές

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός θάνατος για 4 αδέλφια στην Κόνιτσα: «Υγειονομική βόμβα» το κοντέινερ που κάηκε

15:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Συνάντηση Γιαννακόπουλου, Αταμάν για την επόμενη μέρα

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στο Αίγιο: Βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

14:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας – Δικαιούχοι και προϋποθέσεις για τα έως €36.000 ανά ακίνητο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ρωσικού στρατηγικού βομβαρδιστικού στη Σιβηρία

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σύλληψη 44χρονου οκτώ χρόνια αφού έσπρωξε γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο

11:41LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar ή Μουντιάλ; Ποιος έβαλε γκολ στην τηλεθέαση

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κάτοικοι μικρής πόλης βρίσκονται αντιμέτωποι με «την χειρότερη επιδημία ποντικών στην ιστορία»

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης απάντησε στον Πλακιά μετά την αιχμηρή ανάρτησή του για «ξυλόλιο» και ΕΟΔΑΣΑΑΜ - «Δεν ισχύει»

16:25LIFESTYLE

Όλα έτοιμα για το Dragons’ Den – Ποιοι θα είναι οι επενδυτές;

13:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Τίτλοι τέλους για τον Λουτσέσκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ