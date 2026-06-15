Θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα αναμένεται ο φετινός Ιούλιος στην Ελλάδα

Μακροπρόθεσμη πρόγνωση για τη μέση θερμοκρασία του φετινού Ιουλίου από το meteo

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα αναμένεται ο φετινός Ιούλιος στην Ελλάδα
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  • Ο Ιούλιος 2026 αναμένεται θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πιθανότητα 92% για θετικές αποκλίσεις στη μέση θερμοκρασία.
  • Η μέση αύξηση θερμοκρασίας εκτιμάται περίπου στο +0,94°C σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 1993
  • 2016.
  • Θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας προβλέπονται σε όλη την Ευρώπη, με τις μεγαλύτερες στην κεντρική Ευρώπη, μεταξύ +0,5°C και +2,0°C.
  • Η πρόγνωση βασίζεται σε 400 σενάρια από 8 διεθνή κέντρα πρόγνωσης και παρουσιάζει σημαντική αβεβαιότητα λόγω της φύσης των μακροπρόθεσμων εκτιμήσεων.
  • Η αξιολόγηση της πρόγνωσης για τον Μάιο 2026 έδειξε διαφορές μεταξύ προβλεπόμενης (+0,83°C) και πραγματικής (
  • 0,38°C) μέσης θερμοκρασίας με πιθανότητα 15% για την παρατηρηθείσα απόκλιση.
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Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούλιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Ιουνίου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, σύμφωνα με το 92% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Ιουλίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 49%, 35% και 8% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 7% και 1% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.94°C.

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Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση θερμοκρασία Ιουλίου 2026 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις 400 μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Ιουνίου. Η μέση τιμή των διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Ιουλίου με βάση την μέση τιμή των διαθέσιμων σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις τιμές να κυμαίνονται από +0.5°C έως +2.°C. Οι μέγιστες αποκλίσεις εντοπίζονται στην κεντρική Ευρώπη.

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Χάρτης απόκλισης της μέσης θερμοκρασίας Ιουλίου 2026, σύμφωνα με την μέση τιμή των 400 μακροπρόθεσμων προγνώσεων που εκδόθηκαν αρχές Ιουνίου.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Αξιολόγηση πρόγνωσης για την μέση θερμοκρασία Μαΐου 2026

Όσον αφορά τον περασμένο Μάιο, η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στην ΝΑ Ευρώπη ήταν -0.38°C, ενώ η μέση τιμή όλων των σεναρίων της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2026 ήταν +0.83°C.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 3), το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρήθηκε είχε πιθανότητα 15% και ήταν το τρίτο πιθανότερο πεδίο τιμών στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

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Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση θερμοκρασία Μαΐου 2026 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Απριλίου. Η μέση τιμή των διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος, ενώ η μέση θερμοκρασία που τελικά παρατηρήθηκε τον Μάιο υποδεικνύεται με μωβ χρώμα.

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