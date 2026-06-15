Καιρός: Μποφόρ, ζέστη και... μελτέμια - Πότε επιστρέφουν οι βροχές στην Αττική

Η ζέστη και οι βροχές παραμένουν

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Μποφόρ, ζέστη και... μελτέμια - Πότε επιστρέφουν οι βροχές στην Αττική
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Οι θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα θα φτάσουν έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, με τις πιο ζεστές ημέρες να είναι η Τρίτη και η Τετάρτη.
  • Προς τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται επιδείνωση του καιρού με αστάθεια, μπόρες και καταιγίδες σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές.
  • Από την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ.
  • Η ενίσχυση των μελτεμιών αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών, ειδικά σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.
  • Οι δυνατοί άνεμοι θα επηρεάσουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις υπαίθριες δραστηριότητες.
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Ο καιρός για την τρέχουσα εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ προς τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται επιδείνωση με την εμφάνιση αστάθειας και πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο προς το τέλος της εβδομάδας, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Η εβδομάδα ξεκινά με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που σήμερα, Δευτέρα, θα κυμανθούν μεταξύ 33 και 35 βαθμών Κελσίου.

Την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται οι πιο ζεστές ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει έως τους 36-37 βαθμούς. Παρόλο που το πρωί παρατηρείται ψυχρή αέρια μάζα λόγω προηγούμενης διαταραχής, η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάνουν έως 6 μποφόρ.

Προς το τέλος της εβδομάδας, συγκεκριμένα από την Πέμπτη, αναμένεται να περάσει διαταραχή που θα προκαλέσει αστάθεια σε αρκετές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, όπως η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη και η κεντρική Στερεά Ελλάδα.

Θα σημειωθούν μπόρες και καταιγίδες, παρά τη διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών κοντά στους 36 βαθμούς. Στη συνέχεια, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί και οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ.

Από το απόγευμα της Πέμπτης και τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, το κύμα αστάθειας θα υποχωρήσει, δίνοντας τη θέση του σε δυνατούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Η ενίσχυση των μελτεμιών θα αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. Οι άνεμοι αυτοί θα επηρεάσουν σημαντικά τις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 16-06-2026

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.
Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα νότια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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