Καιρός: Αυτές είναι οι 20 πόλεις που κινδυνεύουν από το Ελ Νίνιο - Ο παγκόσμιος χάρτης

Snapshot Το φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει ξεκινήσει και υπάρχει 62% πιθανότητα να εξελιχθεί σε Σούπερ Ελ Νίνιο με καταστροφικές επιπτώσεις.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατέταξαν 220 πόλεις παγκοσμίως, με 20 να θεωρούνται πιο ευάλωτες στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Περιοχές της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από το φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες αυξάνουν την απειλή για τη ζωή και την υποδομή σε πολλές μεγάλες πόλεις.

Η μελέτη παρέχει ένα εργαλείο για την αξιολόγηση και παρακολούθηση του κινδύνου αστικής θερμότητας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επείγουσες προσπάθειες προσαρμογής. Snapshot powered by AI

Με την επιβεβαίωση ότι το καιρικό φαινόμενο του Ελ Νίνιο, έχει ήδη ξεκινήσει, οι επιπτώσεις του φαίνεται ότι θα επηρεάσουν τη ζωή σε αρκετές περιοχές όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα καθώς οι πιθανότητες να αποκτήσει τις καταστροφικές διαστάσεις Σούπερ Ελ Νίνιο, είναι ήδη περισσότερες από τις μισές, στο 62%.

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υποστούν τεράστιες καταστροφές, όπως δασικές πυρκαγιές σε ξηρότερες περιοχές και πλημμύρες σε περιοχές με υγρότερες συνθήκες.

Μετά την επίσημη έναρξη του φαινομένου, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποφάσισαν να κατατάξουν 220 πόλεις από όλο τον κόσμο για να δουν ποιες θα είναι πιο ευάλωτες σε ορισμένες από τις ακραίες καιρικές συνθήκες που αναμένονται από αυτό το Σούπερ Ελ Νίνιο.

Ο κύριος συγγραφέας Nethmi Jayaratne Kariyawasam δήλωσε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να ανησυχούν μόνο για την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς όπως εξήγησε θα μπορούσαν να προκύψουν απειλητικές για τη ζωή συνέπειες σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες.

«Η μελέτη μας υπογραμμίζει τη σημασία των πολυδιάστατων παγκόσμιων αξιολογήσεων κινδύνου από τη ζέστη, οι οποίες αποκαλύπτουν τις ποικίλες οδούς μέσω των οποίων αναδύεται ο κίνδυνος από τη ζέστη στις πόλεις», πρόσθεσε ο ειδικός. «Σε πολλές μεγάλες πόλεις, ιδίως σε όλη την Ασία και την Αφρική, η ακραία ζέστη συμπίπτει με υψηλή ευπάθεια και περιορισμένη ικανότητα αντιμετώπισης.

Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο από τη ζέστη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχει συνέπειες που απειλούν τη ζωή.»

Φαίνεται ότι οι περιοχές της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς και της υποσαχάριας Αφρικής, ενδέχεται να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, σύμφωνα με τη λίστα των επιστημόνων με τις 20 πόλεις που ενδέχεται να πληγούν περισσότερο από το φαινόμενο.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Αλ Μπασρά, Ιράκ

2. Αχμενταμπάντ, Ινδία

3. Μπαμάκο, Μάλι

4. Ναγκπούρ, Ινδία

5. Κεζόν Σίτι, Φιλιππίνες

6. Βαγδάτη, Ιράκ

7. Μαδουράι, Ινδία

8. Φαϊσαλάμπαντ, Πακιστάν

9. Λάγος, Νιγηρία

10. Χαϊντεραμπάντ, Πακιστάν

11. Μπαρανκίγια, Κολομβία

12. Ιμπαντάν, Νιγηρία

13. Πορτ Χάρκορτ, Νιγηρία

14. Κονάκρι, Γουινέα

15. Μποπάλ, Ινδία

16. Πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ

17. Καντούνα, Νιγηρία

18. Μπαντούνγκ, Ινδονησία

19. Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή

20. Κανπούρ, Ινδία

Δείτε τον χάρτη ο οποίος αποτυπώνει τα 220 σημεία του πλανήτη που θα επηρεαστούν

Αν και υπήρχαν και άλλες περιοχές σε όλο τον κόσμο που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο ακραίους καύσωνες, διαπιστώθηκε ότι αυτές οι 20 παρουσίαζαν τους χειρότερους συνδυασμούς καύσωνα σε σύγκριση με δημογραφικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.

Οι συγγραφείς της μελέτης πρόσθεσαν: «Οι καύσωνες αυξάνονται σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση, προκαλώντας υπερβολική θνησιμότητα, βλάβες στις υποδομές και οικονομικές απώλειες σε πόλεις παγκοσμίως.

Με πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού να κατοικεί σήμερα σε πόλεις και τις προβλέψεις να δείχνουν ότι τα δύο τρίτα θα το κάνουν μέχρι το 2050, οι πόλεις γίνονται κρίσιμα σημεία επίδρασης του κλίματος».

Ο Jesus Lizana, συν-συγγραφέας της μελέτης, πρόσθεσε: «Η μελέτη αυτή παρέχει την πρώτη παγκοσμίως εναρμονισμένη και άμεσα συγκρίσιμη αξιολόγηση του κινδύνου αστικής θερμότητας σε πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τον εντοπισμό των περιοχών όπου οι προσπάθειες προσαρμογής είναι πιο επείγουσες και, στο μέλλον, καθώς τα σύνολα δεδομένων συνεχίζουν να βελτιώνονται, οι μελλοντικές εκδόσεις αυτού του πλαισίου θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την παρακολούθηση της προόδου της κλιματικής προσαρμογής και της ανθεκτικότητας στην αστική θερμότητα σε παγκόσμια κλίμακα.»

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