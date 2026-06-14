Καιρός: Αυτές είναι οι 20 πόλεις που κινδυνεύουν από το Ελ Νίνιο - Ο παγκόσμιος χάρτης

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατέταξαν συνολικά 220 πόλεις από όλο τον κόσμο που είναι πιο ευάλωτες, και 20 που βρίσκονται σε κίνδυνο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Καιρός: Αυτές είναι οι 20 πόλεις που κινδυνεύουν από το Ελ Νίνιο - Ο παγκόσμιος χάρτης
AP
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει ξεκινήσει και υπάρχει 62% πιθανότητα να εξελιχθεί σε Σούπερ Ελ Νίνιο με καταστροφικές επιπτώσεις.
  • Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατέταξαν 220 πόλεις παγκοσμίως, με 20 να θεωρούνται πιο ευάλωτες στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
  • Περιοχές της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από το φαινόμενο Ελ Νίνιο.
  • Οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες αυξάνουν την απειλή για τη ζωή και την υποδομή σε πολλές μεγάλες πόλεις.
  • Η μελέτη παρέχει ένα εργαλείο για την αξιολόγηση και παρακολούθηση του κινδύνου αστικής θερμότητας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επείγουσες προσπάθειες προσαρμογής.
Snapshot powered by AI

Με την επιβεβαίωση ότι το καιρικό φαινόμενο του Ελ Νίνιο, έχει ήδη ξεκινήσει, οι επιπτώσεις του φαίνεται ότι θα επηρεάσουν τη ζωή σε αρκετές περιοχές όπως προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα καθώς οι πιθανότητες να αποκτήσει τις καταστροφικές διαστάσεις Σούπερ Ελ Νίνιο, είναι ήδη περισσότερες από τις μισές, στο 62%.

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υποστούν τεράστιες καταστροφές, όπως δασικές πυρκαγιές σε ξηρότερες περιοχές και πλημμύρες σε περιοχές με υγρότερες συνθήκες.

Μετά την επίσημη έναρξη του φαινομένου, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποφάσισαν να κατατάξουν 220 πόλεις από όλο τον κόσμο για να δουν ποιες θα είναι πιο ευάλωτες σε ορισμένες από τις ακραίες καιρικές συνθήκες που αναμένονται από αυτό το Σούπερ Ελ Νίνιο.

Ο κύριος συγγραφέας Nethmi Jayaratne Kariyawasam δήλωσε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να ανησυχούν μόνο για την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς όπως εξήγησε θα μπορούσαν να προκύψουν απειλητικές για τη ζωή συνέπειες σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες.

«Η μελέτη μας υπογραμμίζει τη σημασία των πολυδιάστατων παγκόσμιων αξιολογήσεων κινδύνου από τη ζέστη, οι οποίες αποκαλύπτουν τις ποικίλες οδούς μέσω των οποίων αναδύεται ο κίνδυνος από τη ζέστη στις πόλεις», πρόσθεσε ο ειδικός. «Σε πολλές μεγάλες πόλεις, ιδίως σε όλη την Ασία και την Αφρική, η ακραία ζέστη συμπίπτει με υψηλή ευπάθεια και περιορισμένη ικανότητα αντιμετώπισης.
Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο από τη ζέστη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχει συνέπειες που απειλούν τη ζωή.»

Φαίνεται ότι οι περιοχές της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς και της υποσαχάριας Αφρικής, ενδέχεται να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, σύμφωνα με τη λίστα των επιστημόνων με τις 20 πόλεις που ενδέχεται να πληγούν περισσότερο από το φαινόμενο.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  1. Αλ Μπασρά, Ιράκ
    2. Αχμενταμπάντ, Ινδία
    3. Μπαμάκο, Μάλι
    4. Ναγκπούρ, Ινδία
    5. Κεζόν Σίτι, Φιλιππίνες
    6. Βαγδάτη, Ιράκ
    7. Μαδουράι, Ινδία
    8. Φαϊσαλάμπαντ, Πακιστάν
    9. Λάγος, Νιγηρία
    10. Χαϊντεραμπάντ, Πακιστάν
    11. Μπαρανκίγια, Κολομβία
    12. Ιμπαντάν, Νιγηρία
    13. Πορτ Χάρκορτ, Νιγηρία
    14. Κονάκρι, Γουινέα
    15. Μποπάλ, Ινδία
    16. Πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ
    17. Καντούνα, Νιγηρία
    18. Μπαντούνγκ, Ινδονησία
    19. Πορτ-ο-Πρενς, Αϊτή
    20. Κανπούρ, Ινδία

Δείτε τον χάρτη ο οποίος αποτυπώνει τα 220 σημεία του πλανήτη που θα επηρεαστούν

cities.jpg

Αν και υπήρχαν και άλλες περιοχές σε όλο τον κόσμο που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο ακραίους καύσωνες, διαπιστώθηκε ότι αυτές οι 20 παρουσίαζαν τους χειρότερους συνδυασμούς καύσωνα σε σύγκριση με δημογραφικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.

Οι συγγραφείς της μελέτης πρόσθεσαν: «Οι καύσωνες αυξάνονται σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση, προκαλώντας υπερβολική θνησιμότητα, βλάβες στις υποδομές και οικονομικές απώλειες σε πόλεις παγκοσμίως.

Με πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού να κατοικεί σήμερα σε πόλεις και τις προβλέψεις να δείχνουν ότι τα δύο τρίτα θα το κάνουν μέχρι το 2050, οι πόλεις γίνονται κρίσιμα σημεία επίδρασης του κλίματος».

Ο Jesus Lizana, συν-συγγραφέας της μελέτης, πρόσθεσε: «Η μελέτη αυτή παρέχει την πρώτη παγκοσμίως εναρμονισμένη και άμεσα συγκρίσιμη αξιολόγηση του κινδύνου αστικής θερμότητας σε πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τον εντοπισμό των περιοχών όπου οι προσπάθειες προσαρμογής είναι πιο επείγουσες και, στο μέλλον, καθώς τα σύνολα δεδομένων συνεχίζουν να βελτιώνονται, οι μελλοντικές εκδόσεις αυτού του πλαισίου θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την παρακολούθηση της προόδου της κλιματικής προσαρμογής και της ανθεκτικότητας στην αστική θερμότητα σε παγκόσμια κλίμακα.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 20χρονος οδηγός δεν σταμάτησε σε έλεγχο - Πέταξε μαχαίρι και εξαφανίστηκε

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμέριμνες βόλτες: Αρκούδα στη Γαλάτεια Εορδαίας και κατσίκα μέσα στην πόλη της Πτολεμαΐδας - Βίντεο

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές, ένας τραυματίας

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Το πρώτο αναβαθμισμένο P-3 Orion εντάσσεται στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές είναι οι 20 πόλεις που κινδυνεύουν από το Ελ Νίνιο - Ο παγκόσμιος χάρτης

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: 17χρονος σκότωσε θεία του και πέταξε το πτώμα της σε κανάλι

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ - Χαλκιδική: «Νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και καλύτερα», λέει ο πατέρας στο Newsbomb

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Επανάσταση ή απάτη: Κινεζική εταιρεία ισχυρίζεται πως έφτιαξε μεταφραστή κατοικίδιων με 95% ακρίβεια

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Τεστ εγκυμοσύνης με βάτραχο: Οι γυναίκες μάθαιναν αν περίμεναν παιδί μέσω του αμφίβιου

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Νέα Υόρκη για το πρωτάθλημα των Νικς - Επεισόδια στους δρόμους και σπασμένο περιπολικό

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Σανάε Τακαΐτσι: Ανησυχία για την υγεία της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας - Δυσκολεύεται να σταθεί όρθια

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για πολεοδομίες: «Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι» - Αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Στο νοσοκομείο Αιγύπτιος μετά από απόπειρα ληστείας - Φέρει σοβαρά τραύματα από μαχαίρι

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό 50χρονο μοτοσικλετιστή

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανοί κομάντος αναχαίτισαν τάνκερ του «σκιώδους ρωσικού στόλου» στη Μάγχη

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Πώς αναδιαμορφώνεται ο χάρτης των ροών πετρελαίου και του «μαύρου χρυσού»

09:40ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Η Νέα Υόρκη στους δρόμους για το πρωτάθλημα των Νικς, μετά από 53 χρόνια!

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Η επιβράδυνση των ωκεάνιων ρευμάτων προκάλεσε μια ανωμαλία στον Ατλαντικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές είναι οι 20 πόλεις που κινδυνεύουν από το Ελ Νίνιο - Ο παγκόσμιος χάρτης

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί στη Γραμμή 3 από σήμερα έως τις 18 Ιουνίου

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές, ένας τραυματίας

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για όλην την εβδομάδα: «Το μελτεμάκι είναι το φυσικό κλιματιστικό που διαθέτει η χώρα μας»

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ματωμένο ξεκαθάρισμα στα Εξάρχεια: Εκτέλεση με 5 σφαίρες - Είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο Προφήτης που τιμάται

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Video - Η σοκαριστική επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ - Χαλκιδική: «Νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και καλύτερα», λέει ο πατέρας στο Newsbomb

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμέριμνες βόλτες: Αρκούδα στη Γαλάτεια Εορδαίας και κατσίκα μέσα στην πόλη της Πτολεμαΐδας - Βίντεο

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Το πρώτο αναβαθμισμένο P-3 Orion εντάσσεται στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό drone «κλέβει» τη στιγμή σε ουκρανικό γάμο - Εκρήγνυται πάνω από τη νύφη και τον γαμπρό 

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου: Ο ήρωας του 1821 που συνελήφθη από το πρωτοπαλίκαρό του

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Tο Ελ Νίνιο ξεκίνησε επίσημα: Πώς θα επηρεάσει τον καιρό, τι θα συμβεί αν μετατραπεί σε «Super»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ