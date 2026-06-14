Tο Ελ Νίνιο ξεκίνησε επίσημα: Πώς θα επηρεάσει τον καιρό, τι θα συμβεί αν μετατραπεί σε «Super»

Ένας κύκλος Ελ Νίνιο έχει ήδη ξεκινήσει όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Ωκεανογραφική και Ατμοσφαιρική Υπηρεσία (NOAA) των ΗΠΑ, με τις πιθανότητες να μετατραπεί σε «Σούπερ Ελ Νίνιο» να κυμαίνονται στο 63%.

Σε αυτή την ζοφερή πρόβλεψη, η υπηρεσία προειδοποίησε ακόμη και ότι θα μπορούσε να «καταταχθεί μεταξύ των μεγαλύτερων γεγονότων Ελ Νίνιο στο ιστορικό αρχείο που χρονολογείται από το 1950».

Το Ελ Νίνιο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις αρχές του 2027 και ο αντίκτυπός του στα καιρικά μοτίβα μπορεί να είναι ισχυρός.

Τι είναι το Ελ Νίνιο και πώς επηρεάζει τον καιρό;

Το Ελ Νίνιο είναι μέρος ενός ευρύτερου κύκλου, με ένα άλλο μέρος να ονομάζεται La Niña, που σημαίνει «το αγόρι» και «το κορίτσι» στα ισπανικά.

Συνδέεται με την επιφανειακή θερμοκρασία του ωκεανού, με τη θέρμανση της επιφανειακής θερμοκρασίας να δείχνει Ελ Νίνιο και το πλήρες όνομα του κύκλου να είναι το φαινόμενο ENSO, που σημαίνει «Νότια Ταλάντωση Ελ Νίνιο».

Με βασικούς όρους, οι ωκεανοί αποτελούν βασικό μέρος των καιρικών συστημάτων του κόσμου, με το νερό να εξατμίζεται από την επιφάνεια του ωκεανού σχηματίζοντας σύννεφα, οδηγώντας σε βροχές, καταιγίδες και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό.

Το Ελ Νίνιο δεν προκαλεί άμεσα καιρικές συνθήκες, δεν είναι σαν τυφώνας ή καύσωνας, ωστόσο δημιουργεί τις συνθήκες στις οποίες τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να συμβούν πιο συχνά.

Αυτό μπορεί να σημαίνει μια τεράστια γκάμα διαφορετικών πραγμάτων, με το Ελ Νίνιο να οδηγεί σε οτιδήποτε, από ξηρασία και πυρκαγιές μέχρι πλημμύρες και τυφώνες, αλλά ο κύριος παράγοντας εδώ είναι ότι είναι ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο ακριβής αντίκτυπος του Ελ Νίνιο εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση, για παράδειγμα ορισμένα μέρη όπως η βορειοανατολική Νότια Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της λεκάνης του Αμαζονίου, που ενδέχεται να είναι πιο ξηρά, ενώ το Μεξικό και οι νότιες ΗΠΑ μπορεί να αντιμετωπίσουν πιο υγρές συνθήκες, σύμφωνα με χάρτη που δημοσίευσε το BBC.

Ενώ το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό γεγονός και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι ο αντίκτυπος του Ελ Νίνιο μπορεί να επιδεινωθεί από την κλιματική αλλαγή, με την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας να καθιστά πιο πιθανά τα ακραία καιρικά φαινόμενα ακόμη και πριν ληφθεί υπόψη το Ελ Νίνιο.

Η Celeste Saulo είναι η γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και προειδοποίησε ότι ένα ισχυρό Ελ Νίνιο θα μπορούσε να «επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και να αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο στην ξηρά όσο και στον ωκεανό».

Διαβάστε επίσης