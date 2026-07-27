Η ακτινογραφία των δημοσκοπήσεων: Πολιτική κυριαρχία ΝΔ σε νέο σκηνικό με τέσσερις αναγνώσεις

Τι δείχνουν τα τελευταία ευρήματα των Marc, GPO, Pulse και MRB για τις ισορροπίες δυνάμεων, το νέο δικομματισμό, το αίτημα για πρόωρες εκλογές και το «αγκάθι» της ακρίβειας

Κώστας Τσιτούνας

Η ακτινογραφία των δημοσκοπήσεων: Πολιτική κυριαρχία ΝΔ σε νέο σκηνικό με τέσσερις αναγνώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα περίπου 14 ποσοστιαίων μονάδων στις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου.
  • Η ΕΛΑΣ αναδεικνύεται ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης, ξεπερνώντας σταθερά το ΠΑΣΟΚ.
  • Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση με χαμηλά διψήφια ποσοστά και αντιμετωπίζει στρατηγικό πρόβλημα.
  • Η ακρίβεια και το κόστος ζωής θεωρούνται το κύριο πρόβλημα από τους πολίτες και πλήττουν την κυβέρνηση.
  • Το 46% των πολιτών ζητά πρόωρες εκλογές εντός του έτους, δείχνοντας πίεση προς την κυβέρνηση.
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Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του Ιουλίου αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη τάση παγίωσης των νέων πολιτικών συσχετισμών στη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα σταθερό προβάδισμα που αγγίζει ή και ξεπερνά τις 14 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, η μεγάλη είδηση κρύβεται στη δεύτερη θέση. Η ΕΛΑΣ εμφανίζεται πλέον ξεκάθαρα ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης. Αφήνει το ΠΑΣΟΚ σταθερά στην τρίτη θέση. Διαμορφώνει έτσι τις βάσεις για έναν νέο, ιδιότυπο δικομματισμό.

Marc: Καθαρό προβάδισμα 14 μονάδων για τη ΝΔ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Marc στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,8%. Επιβεβαιώνει έτσι την πολιτική της υπεροχή. Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η ΕΛΑΣ με 16,8%. Καταγράφει μια υπολογίσιμη απόσταση από την κυβερνητική παράταξη, αλλά και σαφές προβάδισμα από τους διώκτες της.

Το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται στην τρίτη θέση με 11%. Δείχνει αδυναμία να καρπωθεί τη φθορά του κυβερνώντος κόμματος. Παράλληλα, η Marc καταγράφει κάμψη στα ποσοστά του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το ισχυρό του πλεονέκτημα.

GPO: Η ακρίβεια «ροκάνισε» το 30% της κυβέρνησης

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινείται και η μέτρηση της GPO. Επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, τοποθετώντας την όμως ελαφρώς κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30%, συγκεκριμένα στο 29,3%. Η ΕΛΑΣ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 16,6%. Αποδεικνύει ότι η άνοδός της δεν είναι συγκυριακή αλλά δομική. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 10,8%.

Το πιο ανησυχητικό εύρημα για το Μέγαρο Μαξίμου εστιάζεται στα ποιοτικά στοιχεία της GPO. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αναδεικνύει την ακρίβεια και το κόστος ζωής ως το κορυφαίο πρόβλημα της καθημερινότητας. Αποτελεί τον βασικό παράγοντα πολιτικής φθοράς της κυβέρνησης.

Pulse & MRB: Σύγκλιση, τάσεις κάλπης και εσωκομματικά σενάρια

Το παζλ της θερινής πολιτικής περιόδου συμπληρώνουν οι μετρήσεις των Pulse και MRB, οι οποίες εισάγουν νέα κρίσιμα δεδομένα:

•Αίτημα για εκλογές (Pulse): Το 46% των πολιτών επιθυμεί τη διεξαγωγή πρόωρων εθνικών εκλογών μέσα στο έτος. Το εύρημα αυτό δείχνει πίεση στο εκλογικό σώμα, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για εξάντληση της τετραετίας. Η Pulse καταγράφει επίσης μια μικρή τάση μείωσης της ψαλίδας μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

•Το νέο δίπολο και ο παράγων Σαμαράς (MRB): Η MRB επιβεβαιώνει πλήρως ότι το δίπολο ΝΔ – ΕΛΑΣ αποτελεί τον κεντρικό άξονα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιείται στην Τρίτη θέση, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού («Ελπίδα») εμφανίζεται στην τέταρτη θέση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της απήχησης μιας πιθανής νέας κίνησης από τον Αντώνη Σαμαρά, γεγονός που αναδεικνύει διεργασίες στον συντηρητικό χώρο.

Τα τέσσερα μεγάλα συμπεράσματα του Ιουλίου

Αναλύοντας συνδυαστικά το μπαράζ των δημοσκοπήσεων, προκύπτουν τέσσερα κρίσιμα συμπεράσματα:

  • Απουσία εναλλακτικής εξουσίας: Η Νέα Δημοκρατία δεν απειλείται άμεσα στην πρώτη θέση, παρά την κόπωση από την καθημερινότητα.
  • Αλλαγή φρουράς στην αντιπολίτευση: Η ΕΛΑΣ αποκτά πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλάζοντας τον χάρτη.
  • Καμπανάκι για το ΠΑΣΟΚ: Το κόμμα δείχνει εγκλωβισμένο σε χαμηλά διψήφια ποσοστά και αντιμετωπίζει πρόβλημα στρατηγικής.
  • Κοινωνική πίεση: Η ακρίβεια δημιουργεί υπόκωφη δυσαρέσκεια, η οποία μεταφράζεται στο υψηλό ποσοστό όσων ζητούν κάλπες.

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