Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα ΝΔ με 11,4 μονάδες, δεύτερη η ΕΛΑΣ- Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 11,4 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη δημοσκόπηση της MRB.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 29%, η ΕΛΑΣ 17,6%, και το ΠΑΣΟΚ 11,1%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 23,8%, η ΕΛΑΣ 14,4%, και το ΠΑΣΟΚ 9,1%, με 18% αδιευκρίνιστη ψήφο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 25,1%, μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα με 15,1%. Snapshot powered by AI

Προβάδισμα ασφαλείας 11,4 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η ΝΔ έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – ΕΛΑΣ σε νέα δημοσκόπηση της MRB, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στην τρίτη θέση και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού να δίνει μάχη για την τέταρτη θέση με τη Ελληνική Λύση.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία : 29%

: 29% ΕΛΑΣ : 17,6%

: 17,6% ΠΑΣΟΚ : 11,1%

: 11,1% Ελπίδα : 8,8%

: 8,8% Ελληνική Λύση : 8,7%

: 8,7% ΚΚΕ : 7,3%

: 7,3% Πλεύση Ελευθερίας : 5%

: 5% Φωνή Λογικής : 3,3%

: 3,3% ΜέΡΑ25 : 3%

: 3% Δημοκράτες : 2,1%

: 2,1% ΣΥΡΙΖΑ : 1,5%

: 1,5% Νέα Αριστερά: 1,1%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 23,8%

: 23,8% ΕΛΑΣ : 14,4%

: 14,4% ΠΑΣΟΚ : 9,1%

: 9,1% Ελπίδα : 7,2%

: 7,2% Ελληνική Λύση : 7,1%

: 7,1% ΚΚΕ : 6%

: 6% Πλεύση : 4,1%

: 4,1% Φωνή Λογικής : 2,7%

: 2,7% ΜέΡΑ25 : 2,5%

: 2,5% Δημοκράτες : 1,7%

: 1,7% ΣΥΡΙΖΑ : 1,2%

: 1,2% Νέα Αριστερά : 0,9%

: 0,9% Αδιευκρίνιστη ψήφος: 18%

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να προηγείται στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία καθώς συγκεντρώνει 25,1%, και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 7,3%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,8%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%, η οποία τον Δεκέμβριο εμφανιζόταν δεύτερη με ποσοστό 8,7%.