Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία αλλά μακριά από την αυτοδυναμία

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση με διψήφια διαφορά περίπου 14 μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου.

Το κυβερνών κόμμα ξεπερνά το 30% και αυξάνει ελαφρώς το ποσοστό του σε σχέση με τον Ιούνιο.

Η «Ελληνική Λύση» καταλαμβάνει την τρίτη θέση, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» βρίσκεται στην τέταρτη.

Η Νέα Δημοκρατία εκτιμάται να λάβει 119 έδρες, με την αυτοδυναμία να παραμένει απίθανη.

Το 30,7% των ψηφοφόρων αυτοτοποθετείται στο κέντρο, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι μόλις 8,5%. Snapshot powered by AI

Μεγάλη δημοσκόπηση πραγματοποίησε η Marc για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» σχετικά με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, με τη Νέα Δημοκρατία να κρατά την πρωτιά με διψήφια διαφορά από τη νεοσύστατη «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα.

Το κυβερνών κόμμα διατηρεί την πρωτοκαθεδρία του, ξεπερνώντας το όριο του 30% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ αυξάνει ελαφρώς το ποσοστό της σε σχέση με τον Ιούνιο, διατηρώντας παράλληλα σημαντική διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 23 Ιουλίου σε δείγμα 1.178 ψηφοφόρων με στατιστικό σφάλμα ±2,9%, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει σταθερή ενίσχυση, με διαφορά περίπου 14 μονάδων από τον δεύτερο πολιτικό φορέα, τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, στην τρίτη θέση φαίνεται η «Ελληνική Λυση» του Κυριάκου Βελόπουλου αφήνοντας τέταρτη την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα άνωθεν ποσοστά σε έδρες «μεταφράζονται» ως 119 έδρες για τη Νέα Δημοκρατία και 47 για την «ΕΛΑΣ», κάτι που σημαίνει πως το σενάριο αυτοδυναμίας απέχει πολύ για να γίνει πράξη.

Αίνιγμα, ωστόσο, παραμένει η αδιευκρίνιστη ψήφος. Σύμφωνα με όσους έλαβαν μέρος στην έρευνα, το 33,2% προέρχεται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ωστόσο το 30,7% όσων απάντησαν, αυτοτοποθετείται στον χώρο του κέντρου. Μεγάλη σημασία, στο ίδιο σκέλος, φαίνεται να παίζει και η συσπείρωση που διαφαίνεται στον χώρο της Δεξιάς καθώς μόλις το 8,5% είναι στο ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόθεση ψήφου και το ερώτημα «αν είχαμε σήμερα εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», η Νέα Δημοκρατία και εδώ κρατά διψήφια διαφορά με 27,3% έναντι της «ΕΛΑΣ» που βρίσκεται στο 14.8%. Αξίζει να αναφερθεί πως το ΠΑΣΟΚ είναι σε μονοψήφιο ποσοστό.