Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία αλλά μακριά από την αυτοδυναμία

Νέα δημοσκόπηση ανατρέπει την πρώτη τριάδα με τη Νέα Δημοκρατία να κρατά σταθερά την «ψαλίδα» της διαφοράς από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σε διψήφια διαφορά

Δημήτρης Δρίζος

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία αλλά μακριά από την αυτοδυναμία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση με διψήφια διαφορά περίπου 14 μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου.
  • Το κυβερνών κόμμα ξεπερνά το 30% και αυξάνει ελαφρώς το ποσοστό του σε σχέση με τον Ιούνιο.
  • Η «Ελληνική Λύση» καταλαμβάνει την τρίτη θέση, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» βρίσκεται στην τέταρτη.
  • Η Νέα Δημοκρατία εκτιμάται να λάβει 119 έδρες, με την αυτοδυναμία να παραμένει απίθανη.
  • Το 30,7% των ψηφοφόρων αυτοτοποθετείται στο κέντρο, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι μόλις 8,5%.
Snapshot powered by AI

Μεγάλη δημοσκόπηση πραγματοποίησε η Marc για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» σχετικά με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, με τη Νέα Δημοκρατία να κρατά την πρωτιά με διψήφια διαφορά από τη νεοσύστατη «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα.

Το κυβερνών κόμμα διατηρεί την πρωτοκαθεδρία του, ξεπερνώντας το όριο του 30% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ αυξάνει ελαφρώς το ποσοστό της σε σχέση με τον Ιούνιο, διατηρώντας παράλληλα σημαντική διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 23 Ιουλίου σε δείγμα 1.178 ψηφοφόρων με στατιστικό σφάλμα ±2,9%, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει σταθερή ενίσχυση, με διαφορά περίπου 14 μονάδων από τον δεύτερο πολιτικό φορέα, τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, στην τρίτη θέση φαίνεται η «Ελληνική Λυση» του Κυριάκου Βελόπουλου αφήνοντας τέταρτη την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα άνωθεν ποσοστά σε έδρες «μεταφράζονται» ως 119 έδρες για τη Νέα Δημοκρατία και 47 για την «ΕΛΑΣ», κάτι που σημαίνει πως το σενάριο αυτοδυναμίας απέχει πολύ για να γίνει πράξη.

ektimisii.jpg

Αίνιγμα, ωστόσο, παραμένει η αδιευκρίνιστη ψήφος. Σύμφωνα με όσους έλαβαν μέρος στην έρευνα, το 33,2% προέρχεται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ωστόσο το 30,7% όσων απάντησαν, αυτοτοποθετείται στον χώρο του κέντρου. Μεγάλη σημασία, στο ίδιο σκέλος, φαίνεται να παίζει και η συσπείρωση που διαφαίνεται στον χώρο της Δεξιάς καθώς μόλις το 8,5% είναι στο ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου.

adieukrinisti.jpg

Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόθεση ψήφου και το ερώτημα «αν είχαμε σήμερα εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», η Νέα Δημοκρατία και εδώ κρατά διψήφια διαφορά με 27,3% έναντι της «ΕΛΑΣ» που βρίσκεται στο 14.8%. Αξίζει να αναφερθεί πως το ΠΑΣΟΚ είναι σε μονοψήφιο ποσοστό.

prothesi-psifou.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας»

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Θα πληρώνατε 58,5 εκατομμύρια δολάρια για να ζήσετε σε αυτό το εμβληματικό κτίριο της Νέας Υόρκης;

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι ουρανοί δεν έχουν ξαναδεί τέτοια κίνηση – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 153.359 πτήσεις σε 24 ώρες

11:14NEWSBOMB

Χανιά: Ώρες αγωνίας για το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από πισίνα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

11:13WHAT THE FACT

«Οδύσσεια»: Ταινία 250 εκατ. ευρώ και χρέος 5.100 ευρώ για ζημιές σε πλοίο

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητικό σπίτι: Πώς θα το στήσετε από την αρχή - Ο πλήρης οδηγός με ενδεικτικές τιμές - Από 600 έως και πάνω από 2.000 ευρώ το κόστος

10:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση: Ο Όλυμπος μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της Unesco

10:49WHAT THE FACT

Περπατούσε σε ένα δάσος και βρήκε ένα σπαθί 2.700 ετών καρφωμένο στο έδαφος

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ; Ραγκούσης, Τεμπονέρας, Σακελλαρίδης μιλούν για τις χαμένες ευκαιρίες και τα κρίσιμα λάθη

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Αυτός είναι ο Ισλαμιστής δράστης της φονικής επίθεσης σε φεστιβάλ

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Αγία Παρασκευή του Δράκου στην Άρτα- Το άγνωστο προσκύνημα με τη σπηλιά και το νερό που στάζει μόνο δύο ημέρες τον χρόνο

10:36ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία αλλά μακριά από την αυτοδυναμία

10:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει η κρίση ΗΠΑ-Ιράν – Επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο diesel για τον Αύγουστο

10:02ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε πιο απαισιόδοξοι από ότι χθες» - Χωρίς ελπίδες για έλεγχο των πυρκαγιών Γαλλία και Ισπανία

10:00ΥΓΕΙΑ

Καθημερινές συνήθειες για την μείωση του κινδύνου καρκίνου του μαστού

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στο Αντίρριο: Οδηγός εμβόλισε περιπολικό, εγκατέλειψε το όχημα και εξαφανίστηκε

10:00ANNOUNCEMENTS

ΝΕΑ Προσφορά Γνωριμίας που μυρίζει… summeraki!

09:49LIFESTYLE

Δώρα Παντέλη - Τζον Μεραμβελιωτάκη: Ο γάμος της χρονιάς ανήμερα τον γενεθλίων του γιου τους

09:42LIFESTYLE

Παύλος Ντε Γκρες – Οι όμορφες ευχές για τα γενέθλια της κόρης του: «Χρόνια πολλά Ολύμπια, είσαι το φως της ζωής μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Κρατούσε αγκαλιά το νεκρό παιδί της για πάνω από ένα 24ωρο - Οικογενειακό δράμα πίσω από το θάνατο του 24χρονου

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

10:02LIFESTYLE

Η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη κρύβει τον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων

21:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία αλλά μακριά από την αυτοδυναμία

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

10:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική απόφαση: Ο Όλυμπος μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της Unesco

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Άρπαξα το μαχαίρι που έτρωγα και της επιτέθηκα» - Τι ισχυρίστηκε ο 41χρονος

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη έρμαιο των ναρκομαφιών: Πώς τα καρτέλ χτίζουν παρακράτη με όπλα, διαφθορά και τρόμο

09:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με εκβιασμούς και ροζ σκάνδαλα η μαφία των Χανίων «έτρωγε» την περιουσία της Αγίας Τριάδας

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Αυτός είναι ο Ισλαμιστής δράστης της φονικής επίθεσης σε φεστιβάλ

07:42LIFESTYLE

Copy αλλά ελληνικά - Ξένες σειρές που διασκευάζονται για τη νέα σεζόν

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

09:21ΚΟΣΜΟΣ

The Big Bang Theory: Πρωταγωνιστής της σειράς επιστρέφει… αγνώριστος σε νέα τηλεοπτική εμφάνιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ