Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά μεγάλο προβάδισμα για τη ΝΔ– Βραχνάς η ακρίβεια, πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 25,7%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα παραμένει δεύτερη με 14,5%.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει πτωτική πορεία, φτάνοντας σε μονοψήφιο ποσοστό 9,5%, ενώ το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση βρίσκονται στο 8%.

Υπάρχει σημαντική δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς (68,6%) και αδυναμία της αντιπολίτευσης να εκμεταλλευτεί τη φθορά, με αρνητικές αξιολογήσεις 79,6% για το ΠΑΣΟΚ.

Η ακρίβεια (68,5%) και τα θεσμικά/κοινωνικά ζητήματα (49,9% και 41,8%) είναι τα κύρια κριτήρια ψήφου, ενώ η εμπιστοσύνη στα κόμματα παραμένει χαμηλή.

Η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα στην οικονομία (32,3%) και την εξωτερική πολιτική (39,2%), ενώ η ΕΛ.Α.Σ. υπερέχει στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, χωρίς όμως να μετατρέπεται σε καθαρή πολιτική επιλογή. Snapshot powered by AI

Σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει ακόμη μια δημοσκόπηση, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τρίτο αλλά με πτωτική πορεία, όπως και το κόμμα Καρυστιανού.

Στο α' μέρος της δημοσκόπησης της GPO για το iefimerida.gr για τον μήνα Ιούλιο καταγράφεται δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς (68,6% αρνητικές αξιολογήσεις) και αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά (79,6% αρνητικές αξιολογήσεις για το ΠΑΣΟΚ). Η ακρίβεια (68,5%) και τα θεσμικά/κοινωνικά ζητήματα (49,9% και 41,8%) κυριαρχούν ως κριτήρια ψήφου, ενώ η εμπιστοσύνη στα κόμματα παραμένει χαμηλή.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25,7%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται σταθερή στο 14,5%.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, καταγράφοντας μάλιστα μονοψήφιο ποσοστό, φτάνοντας στο 9,5%, ενώ το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση φτάνουν στο 8%.

Πτώση παρατηρείται και στην «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, στο 6,1%, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 4%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό όσων ακόμη δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν, το οποίο ανέρχεται στο 11,2%.

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 29,3%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. με 16,6% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 10,8%.

Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 9,1%, ενώ το ίδιο ποσοστό καταγράφει και η Ελληνική Λύση και στη συνέχεια ακολουθεί η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με ποσοστό 7,0%.

Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, κοντά στο κατώφλι του 3% η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Νίκη και το ΜέΡΑ25 βρίσκονται στο 1,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,6%.

Δυσαρέσκεια για την ακρίβεια

Στο μεταξύ, όμως οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκφράζουν σε ποσοστό 68,6% δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, αλλά και την αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά, με το ΠΑΣΟΚ να καταγράφει 79,6% στις αρνητικές αξιολογήσεις.

Η ακρίβεια (68,5%) και τα θεσμικά/κοινωνικά ζητήματα (49,9% και 41,8%) κυριαρχούν ως κριτήρια ψήφου, ενώ η εμπιστοσύνη στα κόμματα παραμένει χαμηλή.

Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια της ΝΔ με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Παράλληλα, οι πολίτες δεν δίνουν καθαρό προβάδισμα σε καμία από τις δύο πρόσφατες κυβερνητικές περιόδους ως προς τη δική τους προσωπική και οικογενειακή κατάσταση.

Το 41,5% δηλώνει ότι η κατάστασή τους «είναι ίδια», ενώ το 28,9% θεωρεί ότι είναι καλύτερα τα τελευταία επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ και το 26,7% ότι ήταν καλύτερα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Η φθορά της κυβέρνησης δεν μεταφράζεται σε ενίσχυση της αντιπολίτευσης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι η φθορά της κυβέρνησης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ενίσχυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το έργο του ΠΑΣΟΚ αξιολογείται θετικά μόλις από το 5,1% και μάλλον θετικά από το 13,5%, ενώ το 24,9% το κρίνει μάλλον αρνητικά και το 54,7% αρνητικά. Το 79,6% τοποθετείται στην αρνητική πλευρά, ποσοστό ακόμη υψηλότερο από το αντίστοιχο της κυβέρνησης.

Ακολουθούν τα ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου (49,9%) και τα κοινωνικά ζητήματα, όπως υγεία, παιδεία, στέγαση και εργασία με 41,8%.

Σε ποιους τομείς έχει προβάδισμα η ΝΔ

Στους επιμέρους τομείς που εξετάστηκαν η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική καταγράφοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στα ζητήματα διακυβέρνησης.

Στη διαχείριση της οικονομίας η ΝΔ συγκεντρώνει 32,3%, έναντι 21,2% της ΕΛ.Α.Σ. και 13,3% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εξωτερική πολιτική ανεβαίνει στο 39,2%, αισθητά πάνω από την ΕΛΑΣ με 18,1% και το ΠΑΣΟΚ με 12,3%.

Ωστόσο, μεγάλο τμήμα των ερωτώμενων δεν δίνει προβάδισμα σε κανένα από τα τρία κόμματα.

Καταγράφεται πλεονέκτημα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, πλεονέκτημά ωστόσο χαμηλής έντασης που δεν μετατρέπεται σε καθαρή πολιτική επιλογή.

Η διαφθορά αναδεικνύεται στο πιο «αδύναμο» σημείο του κομματικού συστήματος. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται οριακά πρώτη με 24,2% ως προς τη δυνατότητα αντιμετώπισης της, η ΝΔ ακολουθεί με 21,7% και το ΠΑΣΟΚ με 13,3%, αλλά η κυρίαρχη αντίδραση είναι ξανά η άρνηση παροχής εμπιστοσύνης σε οποιοδήποτε από τα τρία κόμματα, που φτάνει το 38,7%.

Η πιθανότητα ψήφου ενός νέου κόμματος Σαμαρά

Απαντώντας στο ερώτημα να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα Σαμαρά, οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως είναι πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν να ανεβαίνει από το 9,2% στο 12,3% σήμερα με το πολύ πιθανό να διαμορφώνεται στο 4,6%

Ποιο κόμμα εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες

Το εκλογικό κριτήριο που υπερισχύει καθαρά είναι η οικονομία και ειδικά η ακρίβεια. Σχεδόν επτά στους δέκα ερωτώμενους (68,5%) δηλώνουν ότι αυτός θα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την ψήφο τους στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ακολουθούν ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου (49,9%) και τα κοινωνικά ζητήματα, όπως Υγεία, Παιδεία, στέγαση και εργασία με 41,8%.

Σε ποιους τομείς έχει προβάδισμα η κυβέρνηση

Στους επιμέρους τομείς που εξετάστηκαν η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική, καταγράφοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στα ζητήματα διακυβέρνησης.

Στη διαχείριση της οικονομίας, η ΝΔ συγκεντρώνει 32,3%, έναντι 21,2% της ΕΛΑΣ και 13,3% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εξωτερική πολιτική ανεβαίνει στο 39,2%, αισθητά πάνω από την ΕΛΑΣ με 18,1% και το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Ωστόσο, σε όλα τα βασικά θέματα ένα πολύ μεγάλο τμήμα των ερωτώμενων δεν δίνει προβάδισμα σε κανένα από τα τρία κόμματα, ένδειξη ότι το σύστημα ανταγωνισμού παραμένει ανοιχτό και ότι η αντίληψη περί ικανής διακυβέρνησης δεν έχει μετατραπεί σε ευρεία πολιτική βεβαιότητα.

Η συγκριτική ανάλυση αναδεικνύει το πλεονέκτημα της ΕΛΑΣ στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, πλεονέκτημα ωστόσο χαμηλής έντασης που δεν μετατρέπεται σε καθαρή πολιτική επιλογή.

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