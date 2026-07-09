Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα ΝΔ - Νέα πολιτική μονομαχία - Αυτοδυναμία ή συνεργασίες

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 13 μονδες διαφορά από την ΕΛ.Α.Σ συγκεντρώ 30% στην εκτίμηση ψήφου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός με 30%, έναντι 17% για τον Αλέξη Τσίπρα.

Περίπου οι μισοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας επιθυμούν συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, παρά την άρνηση του ΠΑΣΟΚ για συνεργασία.

Το 45% των πολιτών προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 38% επιλέγει κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές.

Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Snapshot powered by AI

Μεγάλο προβάδισμα συνεχίζει να διατηρεί η ΝΔ και στη νέα δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε απόψε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ενόψει των εκλογών διαμορφώνεται ένα δίπολο μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων βρίσκεται στις 13 ποσοστιαίες μονάδες, παρά τη μικρή μείωση της απόστασης σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 30% και ακολουθούν με 17% η ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, η Ελπίδα με 8,5%, η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ στο 7%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το Μέρα25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, η Νίκη 1%.

Αντίστοιχα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 26% έναντι 15% της ΕΛΑΣ. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10%, η Ελπίδα με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3%.

Στο ερώτημα για το ποιον θεωρούν οι πολίτες καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 30% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%.

Τι θέλουν οι ψηφοφόροι για τις κυβερνητικές συνεργασίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για την επόμενη ημέρα των εκλογών και το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.

Οι περίπου μισοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, παρά τη θέση της Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με το κυβερνών κόμμα.

Όσοι προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο ποσοστό, 29%, δηλώνει ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με κανένα κόμμα. Το 20% προκρίνει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 18% τάσσεται υπέρ συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Στους ψηφοφόρους της ΕΛ.Α.Σ., η πιθανότερη κυβερνητική επιλογή είναι μια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, την οποία επιλέγει το 45%.

Την ίδια ώρα, οι πολίτες αναδεικνύουν την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας.

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες μετά τις εκλογές

Σε σχέση με το μοντέλο διακυβέρνησης που προτιμούν οι πολίτες, το 45% τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ το 38% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

Παράλληλα, σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, το 46% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε εκλογές μέσα στο 2026, ενώ το 33% προτιμά η εκλογική διαδικασία να πραγματοποιηθεί το 2027, στο τέλος του εκλογικού κύκλου, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα.

Το ενδιαφέρον για νέο κόμμα Σαμαρά

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης τις τάσεις της κοινής γνώμης σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

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