Πονοκέφαλος που διαρκεί για μέρες: Τι σημαίνει και τι μπορείτε να κάνετε

Ένας πονοκέφαλος που διαρκεί για μέρες μπορεί να είναι εξαντλητικός και ανησυχητικός. Οι περισσότεροι παρατεταμένοι πονοκέφαλοι προκαλούνται από μια πρωτοπαθή διαταραχή πονοκεφάλου, όπως η ημικρανία ή η κεφαλαλγία τύπου τάσης, αλλά η διάρκεια από μόνη της δεν μπορεί να αποκαλύψει την αιτία.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αν ο πόνος είναι νέος, επιδεινώνεται ή συνοδεύεται από προειδοποιητικά σημάδια.

Τι μπορεί να κάνει έναν πονοκέφαλο να διαρκεί για μέρες;

Η ημικρανία είναι μια κοινή εξήγηση. Μια τυπική κρίση μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μέρες, ενώ υπάρχουν και καταστάσεις όπου ο πόνος αυξομειώνεται για ακόμα περισσότερο. Ο πόνος μπορεί να είναι παλλόμενος και να συνοδεύεται από ναυτία και ευαισθησία στο φως, τον ήχο και τις μυρωδιές. Ο πονοκέφαλος τύπου τάσης μπορεί να προκαλέσει σταθερή πίεση ή μια αίσθηση σφιχτής ζώνης, που συχνά περιλαμβάνει και τις δύο πλευρές του κεφαλιού. Ο κακός ύπνος, το άγχος, η παρατεταμένη χρήση οθόνης, η αφυδάτωση, η παράλειψη γευμάτων και η καταπόνηση των μυών του αυχένα μπορεί να παρατείνουν ή να πυροδοτήσουν επανειλημμένα συμπτώματα. Ένας πονοκέφαλος που ξεκινά μετά από διάσειση ή άλλο τραυματισμό στο κεφάλι μπορεί να επιμένει για εβδομάδες ή και περισσότερο. Ένα άλλο μοτίβο, η νέα καθημερινή επίμονη κεφαλαλγία, ξεκινά ξαφνικά σε κάποιον χωρίς προηγούμενο ιστορικό και στη συνέχεια συνεχίζεται καθημερινά. Χρόνια καθημερινή κεφαλαλγία σημαίνει κεφαλαλγία για τουλάχιστον 15 ημέρες κάθε μήνα για περισσότερο από τρεις μήνες. Πρόκειται για μια κατηγορία συχνότητας και όχι για μία διάγνωση.

Μπορεί τα παυσίπονα να διατηρούν την κεφαλαλγία;

Ναι. Η συχνή χρήση φαρμάκων που λαμβάνονται για την ανακούφιση από τον πονοκέφαλο μπορεί να οδηγήσει σε… πονοκέφαλο από υπερβολική χρήση φαρμάκων, ένα φαινόμενο γνωστό και ως rebound πονοκέφαλος. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε άτομα με ημικρανία ή κεφαλαλγία τύπου τάσης που χρησιμοποιούν επανειλημμένα οξείες αναλγητικές θεραπείες.

Μην διακόπτετε απότομα τη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή χωρίς συμβουλή. Ένας γιατρός μπορεί να εντοπίσει ποιο φάρμακο μπορεί να συμβάλλει στο πρόβλημα και να δημιουργήσει ένα νέο σχέδιο αντιμετώπισης. Η λήψη ολοένα και συχνότερων δόσεων, επειδή ο πόνος συνεχίζει να επιστρέφει, είναι «καμπανάκι» για να αναζητήσετε ιατρική εξέταση.

Πότε ένας μακροχρόνιος πονοκέφαλος αποτελεί επείγον περιστατικό;

Ζητήστε επείγουσα φροντίδα για πονοκέφαλο που φτάνει στο μέγιστο της έντασης ξαφνικά, ακολουθεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι ή εμφανίζεται μαζί με:

Αδυναμία, μούδιασμα, πτώση του προσώπου ή δυσκολία στην ομιλία

Σύγχυση, λιποθυμία, επιληπτικές κρίσεις ή σοβαρή υπνηλία

Πυρετό με δυσκαμψία στον αυχένα ή νέο εξάνθημα

Απώλεια όρασης, διπλωπία ή έντονο πόνο στα μάτια

Επίμονο έμετο

Εγκυμοσύνη ή τις εβδομάδες μετά τη γέννηση, ειδικά με υψηλή αρτηριακή πίεση

Ένας νέος ή μεταβαλλόμενος πονοκέφαλος μετά την ηλικία των 50 ετών χρήζει επίσης άμεσης αξιολόγησης. Ένας πονοκέφαλος που επιδεινώνεται σταθερά παρά την ανάπαυση και την κατάλληλη θεραπεία δεν πρέπει να αυτοθεραπεύεται επανειλημμένα.

Τι μπορείτε να κάνετε για έναν επίμονο πονοκέφαλο;

Εάν δεν υπάρχουν σημάδια έκτακτης ανάγκης, ξεκουραστείτε σε ένα ήσυχο δωμάτιο, πίνετε νερό, τρώτε τακτικά και μειώστε το έντονο φως ή τις έντονες οσμές εάν αυτά επιδεινώσουν τα συμπτώματα.

Ένα κρύο επίθεμα μπορεί να βοηθήσει στην ημικρανία, ενώ η απαλή θερμότητα και το τέντωμα μπορούν να μειώσουν την ένταση που σχετίζεται με τον αυχένα.

Κρατήστε ένα ημερολόγιο πονοκεφάλου, σημειώνοντας πότε ξεκίνησε ο πόνος, τη θέση και την έντασή του, τα σχετικά συμπτώματα, τους πιθανούς παράγοντες που τον προκαλούν και κάθε φάρμακο που λαμβάνετε.

Προγραμματίστε ιατρική αξιολόγηση εάν ο πονοκέφαλος διαρκεί περισσότερο από μερικές ημέρες, επιστρέφει επανειλημμένα, διαταράσσει τον ύπνο ή την εργασία ή διαφέρει από το συνηθισμένο σας πρότυπο.

Η θεραπεία εξαρτάται από τη διάγνωση και μπορεί να περιλαμβάνει κάποια εξειδικευμένη για την ημικρανία θεραπεία, προληπτική φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία ή διαχείριση μιας υποκείμενης πάθησης.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η υπέρταση να προκαλέσει παρατεταμένο πονοκέφαλο;

Η ήπια ή μέτρια υψηλή αρτηριακή πίεση συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Ο πονοκέφαλος είναι πιο ανησυχητικός όταν η αρτηριακή πίεση είναι εξαιρετικά υψηλή, ειδικά μαζί με πόνο στο στήθος, δύσπνοια, σύγχυση ή αλλαγές στην όραση. Αυτό απαιτεί επείγουσα αξιολόγηση.

Απαιτεί κάθε επίμονος πονοκέφαλος σάρωση εγκεφάλου;

Όχι. Η απεικόνιση συνήθως καθοδηγείται από το ιστορικό, τη νευρολογική εξέταση και τα προειδοποιητικά σημάδια. Η τακτική σάρωση συχνά προσθέτει λίγα, όταν το πρότυπο είναι τυπικό και η εξέταση είναι φυσιολογική, αλλά μπορεί να είναι απαραίτητη όταν υπάρχει υποψία δευτερογενούς αιτίας.

Συμπέρασμα

Ένας πονοκέφαλος που διαρκεί αρκετές ημέρες είναι συχνά ημικρανία, πόνος που σχετίζεται με την ένταση ή υπερβολική χρήση φαρμάκων, αλλά δεν πρέπει να υποτιμάται. Ζητήστε άμεση φροντίδα για ξαφνικό έντονο πόνο ή νευρολογικά, μολυσματικά, οπτικά ή προειδοποιητικά σημάδια, που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Διαφορετικά, παρακολουθήστε το πρότυπο και προγραμματίστε μια αξιολόγηση εάν ο πονοκέφαλος είναι νέος, επιδεινώνεται ή επηρεάζει την καθημερινότητά σας.

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