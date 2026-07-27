Θοδωρής Φέρρης: Ήπιε λίγο παραπάνω στην Κρήτη και έγινε viral - «Μέθυσα ρε παιδιά, εντάξει»

Snapshot Ο Θοδωρής Φέρρης εμφανίστηκε σε κεφάτη διάθεση στη συναυλία του στα Χανιά, παραδεχόμενος δημόσια ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Ο τραγουδιστής δέχθηκε κεράσματα από το κοινό και σχολίασε με χιούμορ την κατάσταση του από τη σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Φέρρης σταμάτησε να τραγουδάει σε μερικές στιγμές και εξήγησε ότι είχε μεθύσει.

Η αυθόρμητη συμπεριφορά του προκάλεσε γέλια, χειροκροτήματα και έγινε viral στα social media. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα κεφάτη διάθεση εμφανίστηκε ο Θοδωρής Φέρρης στη συναυλία που έδωσε το βράδυ του Σαββάτου (25/7) στα Χανιά, με τον ίδιο να παραδέχεται δημόσια ότι είχε καταναλώσει αρκετό αλκοόλ κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής δέχθηκε τα κεράσματα που του πρόσφεραν οι θαυμαστές του και δεν δίστασε να σχολιάσει με χιούμορ την κατάστασή του από τη σκηνή.

«Μην με διαλύσετε στο TikTok»

Μιλώντας στο κοινό, ο Θοδωρής Φέρρης είπε με εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού: «Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε».

Η ατάκα του προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα, με το κοινό να ανταποκρίνεται θερμά και μάλιστα, εκείνη την στιγμή ένας μικρός του θαυμαστής, πήγε και τον αγκάλιασε.

«Μέθυσα, δεν σκότωσα και κανέναν»

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο τραγουδιστής δεν κατάφερε σε ορισμένες στιγμές να συνεχίσει την ερμηνεία των τραγουδιών του, ξεσπώντας σε γέλια.

Λίγο αργότερα εξήγησε τι είχε συμβεί, λέγοντας: «Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο; Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν».

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από παρευρισκόμενους και ήδη κάνει τον γύρο των social media, με τα σχετικά βίντεο να συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές.

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