Εύθραυστη ανακωχή ΗΠΑ - Ιράν: Το παρασκήνιο της απόφασης Τραμπ να «παγώσει» τις επιθέσεις

Το Ιράν δεσμεύθηκε για παύση πυρός εφόσον σταματήσουν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, με την εύθραυστη ανακωχή να προκαλεί πτώση στις τιμές του πετρελαίου

Νατάσα Παυλοπούλου

Εύθραυστη ανακωχή ΗΠΑ - Ιράν: Το παρασκήνιο της απόφασης Τραμπ να «παγώσει» τις επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ιράν συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις εφόσον οι ΗΠΑ αναστείλουν τους βομβαρδισμούς, οδηγώντας σε εύθραυστη ανακωχή.
  • Η απόφαση του Τραμπ να παγώσει τις επιθέσεις προήλθε μετά από στρατιωτικές ανησυχίες για εξάντληση πυρομαχικών και αμυντικών πόρων.
  • Η προσωρινή παύση των συγκρούσεων οδήγησε σε πτώση των τιμών πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 93 δολάρια το βαρέλι.
  • Η Τεχεράνη εμφανίζεται δύσπιστη απέναντι στην παύση, θεωρώντας την πιθανότατα τακτικό ελιγμό και όχι γνήσια προσπάθεια ειρήνευσης.
  • Η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη, καθώς οι ιδιοκτήτες πλοίων ζητούν μεγαλύτερη ασφάλεια πριν αυξήσουν τις διέλεύσεις.
Snapshot powered by AI

Σε προσωρινή αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων έχουν προχωρήσει οι ΗΠΑ και το Ιράν, μετά από δεκατρείς συνεχόμενες νύχτες σφοδρών αεροπορικών επιδρομών που είχαν οδηγήσει τις δύο χώρες στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να παγώσει τις δικές της επιθέσεις —οι οποίες στρέφονταν κατά γειτονικών κρατών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις— αρκεί η Ουάσινγκτον να διατηρήσει σε ισχύ την παύση των βομβαρδισμών.

Η αποκλιμάκωση ήρθε έπειτα από μια περίοδο έντασης που πυροδοτήθηκε από τις ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το εσωτερικό του Πενταγώνου, η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει προσωρινά τους βομβαρδισμούς δεν υπαγορεύτηκε μόνο από διπλωματικές σκοπιμότητες.

Η απόφαση του Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις ακολούθησε μία συνάντηση την Παρασκευή, όπου ανώτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί σύμβουλοι εξέφρασαν ανησυχίες.Το CNN ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε επιφυλάξεις για τη συνέχιση της επιχείρησης. Το Axios ανέφερε ότι ο γενικός διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, πρότεινε να σταματήσει η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμού επειδή είχε φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς της.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του Κοινού Επιτελείου Στρατού, στρατηγού Νταν Κέιν, είχαν προειδοποιήσει τον Λευκό Οίκο ότι η παρατεταμένη εκστρατεία είχε αρχίσει να εξαντλεί τα κρίσιμα αποθέματα πυρομαχικών και τα αναχαιτιστικά της αεράμυνας, αφήνοντας τις αμερικανικές δυνάμεις ευάλωτες.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Βαλτς, υποστήριξε δημόσια ότι η παύση αποσκοπεί στο να δώσει χώρο στη διπλωματία.Στην εκπομπή «Meet ‌the Press» του NBC είπε ότι ο αμερικανικός στρατός «έχει όλα όσα χρειάζεται», αλλά είπε επίσης ότι όταν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέλαβε τα καθήκοντά του υπό την κυβέρνηση Τραμπ, «κληρονόμησε μια εξαντλημένη κατάσταση».

Παρά την προσωρινή εκεχειρία, το κλίμα στην Τεχεράνη παραμένει βαρύ και οι αξιωματούχοι στην Τεχεράνη ειναι δύσπιστοι.Ιρανικές πηγές εκτιμούν ότι η κίνηση των ΗΠΑ αποτελεί τακτικό ελιγμό και όχι ειλικρινή πρόθεση ειρήνευσης, υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες που ναυάγησαν. «Υπάρχει περισσότερος σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία σχετικά με τη διακοπή των επιθέσεων. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι η παύση είναι μάλλον τακτική παρά γνήσια. Το Ιράν έχει συσσωρεύσει αρκετή πικρή εμπειρία από αυτό που θεωρεί ως εξαπάτηση των ΗΠΑ», ανέφερε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι κάτοικοι του Ιράν παραμένουν ανήσυχοι. Ο Nεντέρ 49 ετών, ιδιοκτήτης επιχείρησης εισαγωγών-εξαγωγών στην Τεχεράνη, είπε ότι αμφιβάλλει για το αν θα διαρκέσει οποιαδήποτε παύση των επιθέσεων «Όλοι στη χώρα βρίσκονται σε αδιέξοδο», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters. «Ο Τραμπ παίζει παιχνίδια με το Ιράν. Ούτε τερματίζει τον πόλεμο ούτε εγκαταλείπει την περιοχή ούτε επιτίθεται αποφασιστικά. Είναι εξαντλητικό».

«Κατρακυλάει» το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 4% σήμερα Δευτέρα (27/7), αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν ανέστειλαν τις επιθέσεις τους μετά από δύο εβδομάδες πυρών, αυξάνοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική λύση που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση και θα επιτρέψει την επανέναρξη της ναυτιλίας στο Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησαν κατά 3,96 δολάρια, ή 4,1%, στα 92,82 δολάρια, αφού υποχώρησαν για λίγο κάτω από το βασικό επίπεδο στήριξης των 90 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση.Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 85,29 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 4,02 δολαρίων ή 4,5%. Και τα δύο συμβόλαια διαπραγματεύονται στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα, μετά από άνοδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Το Brent είχε φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι καθώς η σύγκρουση, η οποία μείωσε τις αποστολές πετρελαίου μέσω του Πορθμού του Ορμούζ, επεκτάθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, εμποδίζοντας τις εξαγωγές από τον κορυφαίο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, τη Σαουδική Αραβία, μέσω του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ασία.

Παρά την παύση των επιθέσεων, λιγότερα από 10 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ καθημερινά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας από την Kpler.«Οποιαδήποτε ανάκαμψη των ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ είναι πιθανό να αποδειχθεί αργή και μερική, καθώς πολλοί πλιοκτήτες παραμένουν επιφυλακτικοί και θέλουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ασφάλειά τους προτού φέρουν περισσότερα άδεια πλοία στα Στενά», δήλωσε ο αναλυτής της MST Marquee, Saul Kavonic.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις και επιδόματα: Όλες οι πληρωμές έως τις 31 Ιουλίου – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

09:02WHAT THE FACT

Έκοψαν το βουνό στα δύο: Κινέζοι μηχανικοί βρήκαν λύση για να φτιάξουν αυτοκινητόδρομο (Βίντεο)

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Η αφρικανική σκόνη «επιστρέφει» στην Ελλάδα – Πώς δημιουργείται και ποιες οι επιπτώσεις της

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Εύθραυστη ανακωχή ΗΠΑ - Ιράν: Το παρασκήνιο της απόφασης Τραμπ να «παγώσει» τις επιθέσεις - «Πέφτει» το πετρέλαιο

08:39NEWSBOMB

Λάρισα: Δικάζεται ξανά ο 50χρονος με το τσεκούρι μετά την αντίδραση της εισαγγελέως για την ποινή «χάδι»

08:35LIFESTYLE

Θοδωρής Φέρρης: Ήπιε λίγο παραπάνω στην Κρήτη και έγινε viral - «Μέθυσα ρε παιδιά, εντάξει»

08:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεταγραφικό «ριφιφί» της Ρεάλ Μαδρίτης, συμφώνησε με τη Λειψία και αποκτά τον Ντιομαντέ

08:29ΥΓΕΙΑ

Πονοκέφαλος που διαρκεί για μέρες: Τι σημαίνει και τι μπορείτε να κάνετε

08:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Οδυσσέας δεν ήταν μόνο ήρωας του Ομήρου: Οι αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν ότι λατρευόταν ως θεϊκή μορφή

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Δολοφονήθηκε 21χρονη έγκυος οκτώ μηνών – Έρευνες για τον εντοπισμό του βρέφους που της πήραν από την κοιλιά

08:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι επτά άξονες του ΠΑΣΟΚ για νέα εθνική στρατηγική στη ναυτιλία

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται προβλήματα στους δρόμους

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Χορεύτριες του Μουλέν Ρουζ υποδέχονται τους ποδηλάτες στον τερματισμό του Tour de France στο Παρίσι

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (27/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η «κόλαση του Δάντη» σε Ισπανία, Γαλλία: Yπό πύρινη πολιορκία το Μπορντό -Απειλούνται κρίσιμες εγκαταστάσεις της πυρηνικής και διαστημικής βιομηχανίας

07:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική διάκριση: Ο Όλυμπος στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO - Τα ελληνικά μνημεία που βρίσκονται στον κατάλογο

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Dumfries House: Το «κρυφό» βασιλικό καταφύγιο της Σκωτίας που έσωσε ο βασιλιάς Κάρολος

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Μία έδρα, δύο υποψηφιότητες στη Δυτική Αθήνα – Η μάχη Καρχιμάκη - Γιαννακοπούλου και η θέση-«κλειδί» για τα πανεπιστήμια

07:32BOMBER

«Κοιμηθείτε ήσυχοι... δεν θα στήσει κάλπες ο Μητσοτάκης – Αδιατάρακτα τα μπάνια του λαού και των πολιτικών!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Δολοφονήθηκε 21χρονη έγκυος οκτώ μηνών – Έρευνες για τον εντοπισμό του βρέφους που της πήραν από την κοιλιά

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

06:46LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν στο ενημερωτικό μέτωπο

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακτινογραφία των δημοσκοπήσεων: Πολιτική κυριαρχία ΝΔ σε νέο σκηνικό με τέσσερις αναγνώσεις

08:35LIFESTYLE

Θοδωρής Φέρρης: Ήπιε λίγο παραπάνω στην Κρήτη και έγινε viral - «Μέθυσα ρε παιδιά, εντάξει»

17:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ζέστη έως 39°C, μελτέμια σε Αιγαίο και σκόνη - Κολυδάς: Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (27/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η «κόλαση του Δάντη» σε Ισπανία, Γαλλία: Yπό πύρινη πολιορκία το Μπορντό -Απειλούνται κρίσιμες εγκαταστάσεις της πυρηνικής και διαστημικής βιομηχανίας

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ιατροδικαστική εξέταση και άρση απορρήτου θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση - Απορρίπτει το σενάριο ληστείας η υπεράσπιση της οικογένειας της διασώστριας

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Dumfries House: Το «κρυφό» βασιλικό καταφύγιο της Σκωτίας που έσωσε ο βασιλιάς Κάρολος

06:56ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η TEXAN, η δικογραφία για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και τα 80 εκατ., η παρεξήγηση Κακλαμάνη-Τασούλα, η περίεργη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ο επιχειρηματίας και ο Καιρίδης και τα ανέκδοτα Στουρνάρα-Σαμαρά

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (27/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός:Το καλοκαίρι επέστρεψε – Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν μπόρες

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη πτώση στην τιμή του πετρελαίου μετά το «πάγωμα» των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρεμιέρα για τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό: Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τα χρέη σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ