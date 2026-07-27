Εύθραυστη ανακωχή ΗΠΑ - Ιράν: Το παρασκήνιο της απόφασης Τραμπ να «παγώσει» τις επιθέσεις

Snapshot Το Ιράν συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις εφόσον οι ΗΠΑ αναστείλουν τους βομβαρδισμούς, οδηγώντας σε εύθραυστη ανακωχή.

Η απόφαση του Τραμπ να παγώσει τις επιθέσεις προήλθε μετά από στρατιωτικές ανησυχίες για εξάντληση πυρομαχικών και αμυντικών πόρων.

Η προσωρινή παύση των συγκρούσεων οδήγησε σε πτώση των τιμών πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 93 δολάρια το βαρέλι.

Η Τεχεράνη εμφανίζεται δύσπιστη απέναντι στην παύση, θεωρώντας την πιθανότατα τακτικό ελιγμό και όχι γνήσια προσπάθεια ειρήνευσης.

Η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη, καθώς οι ιδιοκτήτες πλοίων ζητούν μεγαλύτερη ασφάλεια πριν αυξήσουν τις διέλεύσεις. Snapshot powered by AI

Σε προσωρινή αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων έχουν προχωρήσει οι ΗΠΑ και το Ιράν, μετά από δεκατρείς συνεχόμενες νύχτες σφοδρών αεροπορικών επιδρομών που είχαν οδηγήσει τις δύο χώρες στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να παγώσει τις δικές της επιθέσεις —οι οποίες στρέφονταν κατά γειτονικών κρατών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις— αρκεί η Ουάσινγκτον να διατηρήσει σε ισχύ την παύση των βομβαρδισμών.

Η αποκλιμάκωση ήρθε έπειτα από μια περίοδο έντασης που πυροδοτήθηκε από τις ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το εσωτερικό του Πενταγώνου, η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει προσωρινά τους βομβαρδισμούς δεν υπαγορεύτηκε μόνο από διπλωματικές σκοπιμότητες.

Η απόφαση του Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις ακολούθησε μία συνάντηση την Παρασκευή, όπου ανώτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί σύμβουλοι εξέφρασαν ανησυχίες.Το CNN ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε επιφυλάξεις για τη συνέχιση της επιχείρησης. Το Axios ανέφερε ότι ο γενικός διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, πρότεινε να σταματήσει η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμού επειδή είχε φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς της.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του Κοινού Επιτελείου Στρατού, στρατηγού Νταν Κέιν, είχαν προειδοποιήσει τον Λευκό Οίκο ότι η παρατεταμένη εκστρατεία είχε αρχίσει να εξαντλεί τα κρίσιμα αποθέματα πυρομαχικών και τα αναχαιτιστικά της αεράμυνας, αφήνοντας τις αμερικανικές δυνάμεις ευάλωτες.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Βαλτς, υποστήριξε δημόσια ότι η παύση αποσκοπεί στο να δώσει χώρο στη διπλωματία.Στην εκπομπή «Meet ‌the Press» του NBC είπε ότι ο αμερικανικός στρατός «έχει όλα όσα χρειάζεται», αλλά είπε επίσης ότι όταν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέλαβε τα καθήκοντά του υπό την κυβέρνηση Τραμπ, «κληρονόμησε μια εξαντλημένη κατάσταση».

Παρά την προσωρινή εκεχειρία, το κλίμα στην Τεχεράνη παραμένει βαρύ και οι αξιωματούχοι στην Τεχεράνη ειναι δύσπιστοι.Ιρανικές πηγές εκτιμούν ότι η κίνηση των ΗΠΑ αποτελεί τακτικό ελιγμό και όχι ειλικρινή πρόθεση ειρήνευσης, υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες που ναυάγησαν. «Υπάρχει περισσότερος σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία σχετικά με τη διακοπή των επιθέσεων. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι η παύση είναι μάλλον τακτική παρά γνήσια. Το Ιράν έχει συσσωρεύσει αρκετή πικρή εμπειρία από αυτό που θεωρεί ως εξαπάτηση των ΗΠΑ», ανέφερε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι κάτοικοι του Ιράν παραμένουν ανήσυχοι. Ο Nεντέρ 49 ετών, ιδιοκτήτης επιχείρησης εισαγωγών-εξαγωγών στην Τεχεράνη, είπε ότι αμφιβάλλει για το αν θα διαρκέσει οποιαδήποτε παύση των επιθέσεων «Όλοι στη χώρα βρίσκονται σε αδιέξοδο», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters. «Ο Τραμπ παίζει παιχνίδια με το Ιράν. Ούτε τερματίζει τον πόλεμο ούτε εγκαταλείπει την περιοχή ούτε επιτίθεται αποφασιστικά. Είναι εξαντλητικό».

«Κατρακυλάει» το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 4% σήμερα Δευτέρα (27/7), αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν ανέστειλαν τις επιθέσεις τους μετά από δύο εβδομάδες πυρών, αυξάνοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική λύση που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση και θα επιτρέψει την επανέναρξη της ναυτιλίας στο Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησαν κατά 3,96 δολάρια, ή 4,1%, στα 92,82 δολάρια, αφού υποχώρησαν για λίγο κάτω από το βασικό επίπεδο στήριξης των 90 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση.Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 85,29 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 4,02 δολαρίων ή 4,5%. Και τα δύο συμβόλαια διαπραγματεύονται στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα, μετά από άνοδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Το Brent είχε φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι καθώς η σύγκρουση, η οποία μείωσε τις αποστολές πετρελαίου μέσω του Πορθμού του Ορμούζ, επεκτάθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, εμποδίζοντας τις εξαγωγές από τον κορυφαίο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, τη Σαουδική Αραβία, μέσω του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ασία.

Παρά την παύση των επιθέσεων, λιγότερα από 10 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ καθημερινά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας από την Kpler.«Οποιαδήποτε ανάκαμψη των ροών μέσω του Στενού του Ορμούζ είναι πιθανό να αποδειχθεί αργή και μερική, καθώς πολλοί πλιοκτήτες παραμένουν επιφυλακτικοί και θέλουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ασφάλειά τους προτού φέρουν περισσότερα άδεια πλοία στα Στενά», δήλωσε ο αναλυτής της MST Marquee, Saul Kavonic.

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