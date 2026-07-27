Ο Τραμπ αρνείται ότι οι ΗΠΑ ξεμένουν από πυρομαχικά– Ανέβασε εικόνες ΑΙ με «χτυπήματα» κατά του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι τα αμερικανικά αποθέματα επαρκούν, παρά τις πληροφορίες για μείωση των αντιαεροπορικών πυραύλων, ενώ ανάρτησε τεχνητά δημιουργημένες εικόνες από επιχειρήσεις κατά ιρανικών εγκαταστάσεων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο Τραμπ αρνείται ότι οι ΗΠΑ ξεμένουν από πυρομαχικά– Ανέβασε εικόνες ΑΙ με «χτυπήματα» κατά του Ιράν
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ έχουν έλλειψη πυρομαχικών, δηλώνοντας ότι τα αποθέματα είναι μεγαλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
  • Η Wall Street Journal ανέφερε μείωση των αποθεμάτων αναχαιτιστικών πυραύλων της αμερικανικής αεράμυνας λόγω συνεχιζόμενων επιχειρήσεων.
  • Ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο για την επιβάρυνση των αποθεμάτων.
  • Ο Τραμπ ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζουν υποτιθέμενες αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις.
  • Οι ψηφιακές εικόνες δείχνουν σκηνές όπως κατάληψη ιρανικού τάνκερ και βομβαρδισμό πετρελαϊκού τερματικού σταθμού της νήσου Χαργκ.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου με το Ιράν.

«Διαθέτουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δήλωσή του στη Wall Street Journal.

Η εφημερίδα, ωστόσο, μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί για τη μείωση των αποθεμάτων αναχαιτιστικών πυραύλων της αμερικανικής αεράμυνας. Την ενημέρωση φέρεται να έκανε ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, καθώς οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις επιβαρύνουν τα διαθέσιμα αποθέματα.

Εικόνες ΑΙ από επιθέσεις στο Ιράν

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social σειρά εικόνων που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζουν υποτιθέμενες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σε μία από αυτές εμφανίζεται ο ίδιος πάνω σε πετρελαιοφόρο που φέρει την αμερικανική σημαία, σε σκηνή που παραπέμπει σε κατάληψη ιρανικού τάνκερ. Σε άλλη εικόνα, μαχητικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν τον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της νήσου Χαργκ, μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

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