Πήγαν ένα… Fairy στον Φέρρη – Το απίστευτο περιστατικό επί σκηνής

Με φοβερό χιούμορ, ένας θαυμαστής του Θοδωρή Φέρρη αποφάσισε να του κάνει ένα… πρωτότυπο δώρο.

Ο τραγουδιστής δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει το δώρο με επικό τρόπο, προκαλώντας γέλια τόσο στο κοινό όσο και στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Συγκεκριμένα, ο Θοδωρής Φέρρης άνοιξε μία σακούλα που του έδωσε κάποιος από τους παρευρισκόμενους στο μαγάζι που τραγουδάει, η οποία περιείχε ένα… υγρό πιάτων Fairy.

Η αντίδραση του τραγουδιστή μόλις το δώρο ήταν φοβερή. Ξέσπασε στα γέλια και είπε στο μικρόφωνο με δόση χιούμορ: «Δεν πάτε καλά». Τα σχόλια από το βίντεο στο TikTok είναι το ένα καλύτερο από το άλλο.

«Ο Φέρρης καίει την λύπη, το fairy καίει τα λίπη», «γι αυτό συμ–fairy» και ούτω καθεξής.