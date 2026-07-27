Ζευγάρι ζει για περισσότερα από 20 χρόνια σε ακατοίκητο νησί: «Έχουμε τον δικό μας ρυθμό»

Ο Βέρνερ και η σύζυγός του Άνα ζουν εδώ και πάνω από 20 χρόνια στο μικρό κροατικό νησί Μάλι Σρακάνε, γνωστό για την παρθένα φύση και τη χαλαρή του ατμόσφαιρα. Σε αυτό δεν υπάρχουν καταστήματα, ούτε εστιατόρια ή τυπικές αστικές υπηρεσίες, παρά μόνο παρθένα και άγρια φύση.

Το ζευγάρι αποφάσισε να μετακομίσει εκεί πριν από 21 χρόνια, επειδή ο γιος τους υπέφερε από άσθμα και χρειαζόταν ένα μέρος κοντά στη φύση. «Ήρθαμε επειδή ο γιος μας είχε άσθμα και ο γιατρός τον ρώτησε: "Θα πας στο βουνό ή στη θάλασσα;", και εκείνου του άρεσε η κατάδυση. Γι' αυτό ήρθαμε. Υπήρχε πολύ κρασί, λαχανικά, αυτό το νησί ήταν πλούσιο. Πιστεύω ότι ήρθαμε σε μια εποχή που υπήρχε ακόμα πραγματική ζωή, η ζωή με τον παλιό τρόπο», εξηγεί το ζευγάρι στο κροατικό μέσο Dalmacija Danas.



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