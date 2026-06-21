Θοδωρής Φέρρης: «Με την ψυχοθεραπεία συγύρισα τον εαυτό μου, ήμουν σκορποχώρι»

Για την υπομονή που έκανε μέχρι να έρθει η καλλιτεχνική επιτυχία αλλά και στα οφέλη που του έχει προσφέρει η ψυχοθεραπεία, μίλησε σε συνέντευξή του στον Alpha ο Θοδωρής Φέρρης.

«Πάντα ήθελα να πιστεύω ότι θα συμβεί η επιτυχία και συμβαίνει. Μάλιστα, τώρα, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, με τον οποίο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, μου είπε “διάλεξες τον δύσκολο δρόμο αλλά τα κατάφερες”. Ήταν πολύ εύστοχο αυτό που μου ‘πε και μου έμεινε. Αν μου έλεγαν, όταν ήμουν μικρός, ότι θα περάσουν 20 χρόνια και παραπάνω για να συμβεί αυτό, δεν ξέρω αν θα το δεχόμουν. Δεν ξέρω αν θα έκανα αυτή την υπομονή. Είναι λίγο μακριά το 2026 από το 2006. Επέμενα όμως σ’ αυτό, δηλαδή στο τραγούδι. Να τραγουδάμε μόνο», εξομολογήθηκε ο γνωστός τραγουδιστής.

Αναφερόμενος στην ψυχοθεραπεία ο Θοδωρής Φέρρης δήλωσε: «Δεν την φοβήθηκα την ψυχοθεραπεία, πήγα και έκανα αυτό το δώρο στον εαυτό μου. Δεν γινόταν να μην πάω. Δηλαδή ανακάλυψα πράγματα για τον εαυτό μου που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Συγύρισα τον εαυτό μου, ήμουν σκορποχώρι, πολύ βασικά πράγματα που δεν πατούσαν καλά ήρθαν σε μια ωραία τάξη».

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