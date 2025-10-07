Θοδωρής Φέρρης: «Αυτό που βιώνω τώρα είναι μία δεύτερη καριέρα»

«Βιώνω τώρα μια δεύτερη καριέρα, η πρώτη σταμάτησε κάπου στο 2006», αποκάλυψε ο Θοδωρής Φέρρης, μιλώντας στην πρεμιέρα της εκπομπής «The 2night show», δηλώνοντας πως απολαμβάνει τη δημοσιότητα σε αυτή την φάση της καριέρας του.

«Αυτό που βιώνω τώρα μία δεύτερη καριέρα. Η πρώτη σταμάτησε κάπου στο 2006 και γύρισα δειλά-δειλά το 2013. Δεν σταμάτησα, βέβαια, ποτέ να τραγουδάω», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.

Ο Θοδωρής Φέρρης, βέβαια, ξέρει ότι και η δημοσιότητα έχει τα αρνητικά, αφού είπε πως μπορεί αυτή να του αρέσει, «εκτός από προχθές που ήρθε μια κυρία την ώρα που έτρωγα ένα μπέργκερ και μου ζήτησε να βγάλω μία τούρτα για την κόρη της. Βέβαια, κι αυτό χαρά ήταν για μένα. Δεν ονειρεύτηκα ποτέ να γίνω διάσημος αλλά τώρα που λαμβάνω αγάπη και αποδοχή, νιώθω πολύ χαρούμενος».

«Νιώθω περίεργα που μου μιλάνε όλοι για τον χαρακτήρα μου. Αφού λοιπόν όλοι μου λένε αυτό, θα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στη μητέρα μου, γιατί την παιδεία την έχω πάρει από το σπίτι μου», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Φέρρης.

«Παλιότερα δεν ενδιαφερόμουν καθόλου για το ενδυματολογικό. Μια παλιά μου ιστορία μου είχε πει: εσύ ντύνεσαι απλώς για να βάλεις ύφασμα πάνω στο κορμί σου. Έβγαινα στην πίστα με το ίδιο μπλουζάκι. Τα ρούχα δεν είναι το πρώτο μου μέλημα. Πλέον ανοίγω την αγκαλιά μου στη χαρά, στο παρελθόν φοβόμουν να χαρώ», εξομολογήθηκε.