Λάρισα: Δικάζεται ξανά ο 50χρονος με το τσεκούρι μετά την αντίδραση της εισαγγελέως για την ποινή

Η δίκη θα επαναληφθεί μεθαύριο Τετάρτη στη Λάρισα

Γιάννης Καλύβας

Λάρισα: Δικάζεται ξανά ο 50χρονος με το τσεκούρι μετά την αντίδραση της εισαγγελέως για την ποινή
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  • Ο 50χρονος από τη Λάρισα που απειλούσε με τσεκούρι και κρατούσε όμηρο την πρώην γυναίκα του θα δικαστεί ξανά την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
  • Η αρχική ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε ήταν 22 μήνες, με δύο μήνες να εκτίονται στη φυλακή.
  • Η εισαγγελέας της Λάρισας ασκεί έφεση για την ποινή, θεωρώντας την ανεπαρκή σε σχέση με τη σοβαρότητα των πράξεων.
  • Ζητείται η επιβολή αυστηρότερης και αναλογικότερης ποινής βάσει του αποδεικτικού υλικού και της διαδικασίας.
  • Η επαναληπτική δίκη θα διεξαχθεί στην ίδια πόλη μεθαύριο.
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Στο εδώλιο θα κάτσει εκ νέου την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο 50χρονος από τη Λάρισα που κραδαίνοντας τσεκούρι και έχοντας δοχείο με βενζίνη, απειλούσε ότι θα κάψει την πρώην γυναίκα του την οποία και κρατούσε όμηρο στο σπίτι της μεταδίδοντας ταυτόχρονα ζωντανά τις πράξεις του μέσα από το facebook.

Ο 50χρονος είχε δικαστεί με το δικαστήριο να του επιβάλλει συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών. Ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και είχε προτείνει την έκτιση μέρους της ποινής, οπότε θα οδηγούταν στη φυλακή για δύο μήνες.

Όμως η αναντιστοιχία της ποινής «με την εγκληματική απαξία των πράξεών του», είχε προκαλέσει την αντίδραση της διευθύνουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, κας Αικατερίνης Αρ. Παπαϊωάννου, που έχοντας βασιστεί στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας και στην «επ’ ακροατηρίω διαδικασία», είχε ασκήσει έφεση στην απόφαση του Μονομελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Λάρισας ως προς το σκέλος της επιμετρηθείσας ποινής, ζητώντας, την τροποποίησή της και την επιβολή «της προσήκουσας, αναλογικής και αυστηρότερης ποινής».

Τελικά η δίκη θα επαναληφθεί μεθαύριο Τετάρτη στη Λάρισα.

Με πληροφορίες από onlarissa.gr

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