Λάρισα: Έκανε live στο Facebook κρατώντας όμηρο τη σύζυγό του με τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης!

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, οι οποίοι επιχείρησαν να τον αποτρέψουν από οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια

Δημήτρης Δρίζος

Λάρισα: Έκανε live στο Facebook κρατώντας όμηρο τη σύζυγό του με τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης!
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Ένας 50χρονος στη Λάρισα κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του με τσεκούρι και δοχείο βενζίνης, μεταδίδοντας ζωντανά το περιστατικό στο Facebook.
  • Η αστυνομία διεξήγαγε πολύωρες διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, χρησιμοποιώντας προσωπική γνωριμία με τον δράστη για να τον πείσει να παραδοθεί.
  • Ο δράστης παραβίασε περιοριστικούς όρους και απείλησε να πυρπολήσει το σπίτι της γυναίκας, αλλά τελικά παραδόθηκε χωρίς τραυματισμούς.
  • Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η υπόθεση εκδικάζεται σε επόμενη συνεδρίαση.
  • Η πρώην σύζυγος ζήτησε μέτρα προστασίας από το δικαστήριο, ενώ ο δράστης δήλωσε ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για εκείνη.
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Εικόνες που προκαλούν σοκ καταγράφηκαν στη Λάρισα, όπου ο 50χρονος που κράτησε για ώρες όμηρο την πρώην σύζυγό του χθες το πρωί, μετέδιδε ο ίδιος, ζωντανά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάθε στιγμή της δραματικής εξέλιξης.

Στο βίντεο, απόσπασμα του οποίου φέρνει σήμερα αποκλειστικά στη δημοσιότητα το onlarissa.gr, ο δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υγρό, ενώ επαναλαμβάνει ότι είναι αποφασισμένος να βάλει φωτιά στο σπίτι. Παράλληλα, δίνει συνεχώς εντολές στη γυναίκα να μετακινείται μέσα στην κατοικία και στη βεράντα, ενώ εκείνη προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι πολύωρες διαπραγματεύσεις των αστυνομικών, οι οποίοι επιχείρησαν να τον αποτρέψουν από οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια. Από τη συνομιλία προκύπτει ότι προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο, να τον ηρεμήσουν και να αξιοποιήσουν την προσωπική γνωριμία που φαίνεται πως είχαν μαζί του. Σε μια χαρακτηριστική προσπάθεια αποκλιμάκωσης, του πρότειναν ακόμη και να πιουν μαζί καφέ, ενώ του διαβεβαίωναν πως κανείς δεν επρόκειτο να τον αιφνιδιάσει.

Ο 50χρονος επέμενε ότι ήθελε να δει ενώπιόν του συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, θεωρώντας ότι είχαν ευθύνη για αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία του με τα παιδιά του. Μάλιστα, κατόπιν δικού του αιτήματος, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με εισαγγελική λειτουργό, χωρίς όμως να αλλάξει άμεσα στάση.

Η δραματική υπόθεση είχε ξεκινήσει όταν ο άνδρας εισέβαλε στην κατοικία της πρώην συζύγου του, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε βάρος του. Σύμφωνα με την αστυνομία, απειλούσε ότι θα πυρπολήσει το σπίτι, γεγονός που κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., διαπραγματευτή, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση πείστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Καθοριστικό ρόλο στην παράδοση του δράστη έπαιξε κατά πληροφορίες του onlarissa.gr ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. Γιάννης Θελούρας, ο οποίος τον γνώριζε εδώ και πολλά χρόνια. Για τον λόγο αυτό κλήθηκε στο σημείο του συμβάντος και κατάφερε να τον πείσει να παραδοθεί χωρίς να κάνει πράξη τις απειλές του!

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της. Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η γυναίκα δεν κινδυνεύει από εκείνον, δηλώνοντας πως «θα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω».

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για αύριο το μεσημέρι, ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης στον κατηγορούμενο και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Δείτε αποκλειστικά από το onlarissa.gr απόσπασμα από το βίντεο συνολικής διάρκειας 41 λεπτών όπου φαίνεται καθαρά ο δράστης να κρατά τσεκούρι και ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό μπροστά στη γυναίκα του. Για ευνόητους λόγους, έχει αφαιρεθεί ο ήχος:

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