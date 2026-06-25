Λάρισα: Εφιαλτικές στιγμές έζησε 45χρονη από τον πρώην σύζυγό της – Την κρατούσε όμηρο

Snapshot Ένας 50χρονος στη Λάρισα απείλησε να κάψει ζωντανή την 45χρονη πρώην σύζυγό του κρατώντας την όμηρο μέσα στο σπίτι της.

Το επεισόδιο προκλήθηκε λόγω έντασης για δικαστική απόφαση σχετικά με την επικοινωνία του 50χρονου με τα παιδιά τους.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική επενέβησαν μετά από κλήση συγγενούς της γυναίκας και ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση της ομήρου.

Ο δράστης ηρέμησε μετά από αρκετή ώρα, απελευθέρωσε την πρώην σύζυγό του και συνελήφθη από τις Αρχές.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε χθες το πρωί της Τετάρτης στη Λάρισα με έναν 50χρονο άνδρα ο οποίος απειλούσε να κάψει ζωντανή την 45χρονη πρώην σύζυγό του.

Όλα έγιναν στη συνοικία της Φιλιππούπολης γύρω στις 10 το πρωί, όταν ο 50χρονος όντας εξαγριωμένος λόγω μιας απόφασης δικαστηρίου για τα παιδιά τους και την επικοινωνία του μαζί τους, μπούκαρε στο σπίτι της πρώην γυναίκας του και αφού την κλείδωσε εντός του σπιτιού κρατώντας ένα τσεκούρι και έχοντας ένα δοχείο με άγνωστο υλικό, απειλούσε πως θα την κάψει.

Συγγενικό πρόσωπο της 45χρονης, κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 4 άνδρες για προληπτικούς λόγους, και ξεκίνησε η διαπραγμάτευση με αστυνομικούς για να απελευθερώσει τη γυναίκα που κρατούσε όμηρο.

Ο 50χρονος που προφανώς βρισκόταν σε αμόκ, ηρέμησε μετά από αρκετή ώρα, πείστηκε να αφήσει ελεύθερη την πρώην σύζυγό του και παραδόθηκε στις Αρχές, οπότε και συνελήφθη για να οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελέα.

Πηγή: onlarissa.gr