Χορεύτριες του Μουλέν Ρουζ υποδέχονται τους ποδηλάτες στον τερματισμό του Tour de France στο Παρίσι
Χορεύτριες του Moulin Rouge παρουσιάζουν το εμβληματικό γαλλικό κανκάν έξω από το φημισμένο καμπαρέ στο Παρίσι, διασκεδάζοντας το κοινό του τελευταίου σκέλους του Γύρου της Γαλλίας
Οι χορεύτριες φημισμένου καμπαρέ, του Moulin Rouge, βγήκαν στους δρόμους του Παρισιού για να παρουσιάσουν το εμβληματικό γαλλικό κανκάν, καθώς πλήθη συγκεντρώνονταν για το τελικό στάδιο του Γύρου Γαλλίας.
Η παράσταση έξω από το διάσημο καμπαρέ προσέλκυσε θεατές που περίμεναν να περάσουν οι ποδηλάτες, προσθέτοντας μια πινελιά γαλλικής παράδοσης στον τελικό του αγώνα.
Η χορεύτρια Μίλι Ντανγκ, η οποία κατάγεται από την Αυστραλία, δήλωσε ότι το να παρακολουθήσει από κοντά τον Γύρο Γαλλίας ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, αφού μεγάλωσε παρακολουθώντας τον αγώνα στην τηλεόραση, προσθέτοντας ότι η ταχύτητα των αναβατών είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή στην πραγματική ζωή από ό,τι φαίνεται στην οθόνη.