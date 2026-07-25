Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και βάσει των τελευταίων επίσημων στοιχείων, το 2024 εκδόθηκαν 15.532 διαζύγια

Χρύσα Γρίβα

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το 2024 εκδόθηκαν 15.532 διαζύγια στην Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να αφορά γάμους διάρκειας 10 έως 24 ετών.
  • Τα διαζύγια στα πρώτα χρόνια του γάμου αποτελούν μόνο το 17% του συνόλου, ενώ τα περισσότερα συμβαίνουν μετά την πρώτη πενταετία.
  • Υπάρχει σημαντική αύξηση των «γκρίζων διαζυγίων», δηλαδή χωρισμών σε γάμους άνω των 40 ετών, με αύξηση 64% από το 2019 έως το 2024.
  • Η αύξηση των διαζυγίων μεγαλύτερης ηλικίας συνδέεται με την ενηλικίωση των παιδιών, τη συνταξιοδότηση, την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και τη μείωση του κοινωνικού στίγματος.
  • Τα «γκρίζα διαζύγια» αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις κοινωνικές αντιλήψεις και το προσδόκιμο ζωής, που επιτρέπουν σε ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας να ξεκινήσουν νέα κεφάλαια ζωής μετά από δεκαετίες γάμου.
Snapshot powered by AI

Μπορεί η εικόνα έως σήμερα να ήταν ότι οι περισσότεροι γάμοι διαλύονται στα πρώτα χρόνια της κοινής ζωής, δεν επιβεβαιώνεται όμως από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Αντίθετα, τα δεδομένα για το 2024 δείχνουν ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση διαζυγίων αφορά ζευγάρια που έχουν ήδη συμπληρώσει μία ή και δύο δεκαετίες έγγαμου βίου, ενώ αυξάνονται σταδιακά και οι χωρισμοί ύστερα από 40 ή περισσότερα χρόνια γάμου, το φαινόμενο που διεθνώς είναι γνωστό ως «γκρίζο διαζύγιο» (gray divorce).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και βάσει των τελευταίων επίσημων στοιχείων, το 2024 εκδόθηκαν 15.532 διαζύγια. Η πολυπληθέστερη κατηγορία αφορά γάμους διάρκειας 10 έως 14 ετών, καθώς 3.002 ζευγάρια αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Ακολουθούν οι γάμοι διάρκειας 15-19 ετών, με 2.479 διαζύγια, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται οι γάμοι 20-24 ετών, όπου καταγράφηκαν 1.899 λύσεις γάμου.

Οι αριθμοί δείχνουν πως 7.380 διαζύγια, δηλαδή σχεδόν ένα στα δύο (47,5%), αφορούσαν ζευγάρια που είχαν ήδη ζήσει μαζί από δέκα έως και είκοσι τέσσερα χρόνια.

gkriza diazygia infographic

Τα πρώτα χρόνια δεν είναι τα πιο δύσκολα

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα διαζύγια στα πρώτα χρόνια του γάμου είναι σαφώς λιγότερα.

Στα πρώτα τέσσερα χρόνια έγγαμου βίου καταγράφηκαν:

Έως 1 έτος: 239 διαζύγια 1-4 έτη: 2.448 διαζύγια

Συνολικά, δηλαδή, μόλις 2.687 διαζύγια, ποσοστό περίπου 17% του συνόλου.

Τα στοιχεία δείχνουν δηλαδή ότι οι περισσότεροι γάμοι ξεπερνούν την πρώτη περίοδο προσαρμογής και ότι οι σημαντικότερες κρίσεις εμφανίζονται αρκετά αργότερα, όταν τα ζευγάρια έχουν ήδη διανύσει μεγάλο μέρος της κοινής τους ζωής.

Η δεύτερη δεκαετία είναι η πιο κρίσιμη

Αν προστεθούν οι γάμοι διάρκειας 5 έως 9 ετών (2.236 διαζύγια), προκύπτει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα όλων των διαζυγίων εκδίδονται μετά την πρώτη πενταετία του γάμου.

Η εικόνα αυτή συμβαδίζει με διεθνείς μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες οι μεγαλύτερες πιέσεις εμφανίζονται όταν τα ζευγάρια καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην εργασία, την ανατροφή των παιδιών, τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις αλλαγές που φέρνει η μακροχρόνια συμβίωση.

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια ακόμη τάση που αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ: η αύξηση των διαζυγίων ύστερα από πολλές δεκαετίες γάμου.

Το 2024:

1.515 διαζύγια αφορούσαν γάμους διάρκειας 25-29 ετών 1.278 γάμους 30-34 ετών 821 γάμους 35-39 ετών 519 γάμους διάρκειας 40 ετών και άνω

Η τελευταία κατηγορία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μέσα σε μία πενταετία καταγράφεται ιστορική αύξηση: Το 2019 είχαν καταγραφεί 316 διαζύγια σε γάμους άνω των 40 ετών. Το 2024 έφτασαν τα 519, σημειώνοντας αύξηση μεγαλύτερη του 64%.

Η τάση αυτή παραπέμπει στο φαινόμενο των gray divorces, το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για διαζύγια που αφορούν ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία αποφασίζουν να λύσουν τον γάμο τους όταν τα παιδιά έχουν πλέον ενηλικιωθεί ή μετά τη συνταξιοδότηση, όταν αλλάζουν οι ισορροπίες της καθημερινότητας.

Παράλληλα με την αύξηση των «γκρίζων διαζυγίων», τα στοιχεία δείχνουν ότι μειώνεται σταδιακά η αντίληψη πως ένας γάμος πρέπει να διατηρείται πάση θυσία μέχρι το τέλος της ζωής. Η μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και οι διαφορετικές κοινωνικές αντιλήψεις οδηγούν ολοένα και περισσότερα ζευγάρια στην απόφαση να ξεκινήσουν ένα νέο κεφάλαιο ακόμη και μετά από δεκαετίες κοινής πορείας.

Τι είναι τα «γκρίζα διαζύγια»

Με τον όρο «γκρίζα διαζύγια» περιγράφονται οι λύσεις γάμων που αφορούν ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας, συνήθως μετά τα 50, τα οποία έχουν διανύσει πολλές δεκαετίες κοινής ζωής. Συχνά πρόκειται για χωρισμούς που έρχονται όταν τα παιδιά έχουν ενηλικιωθεί, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις περιορίζονται ή οι σύζυγοι περνούν στη συνταξιοδότηση.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που χωρίζει στα 60 ή στα 70 του μπορεί να έχει μπροστά του αρκετές ακόμη δεκαετίες ζωής. Παράλληλα, η μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία, κυρίως των γυναικών, και η υποχώρηση του κοινωνικού στίγματος γύρω από το διαζύγιο επιτρέπουν σε περισσότερους ανθρώπους να επανεξετάζουν έναν γάμο που δεν τους ικανοποιεί πλέον.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:42ΕΛΛΑΔΑ

Η UNESCO αποφασίζει αύριο αν ο Όλυμπος θα αναγνωρισθεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό

21:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

21:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Με άνεση την πρωτιά στα 400μ. ο Φρανκς - Μοιράστηκαν την πρώτη θέση Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου

21:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

21:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου: Πρώτος στον Βόλο ο Καραλής - Για 15η φορά «χρυσή» η Ανανγνωστοπούλου

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νορβηγοί επιτέθηκαν σε 19χρονο ομοεθνή τους - Τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμοργό: 56χρονος πέθανε σε παραλία του νησιού

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια: Οι αλλαγές στη χορήγηση διακοπών στους εργαζομένους

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

20:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφαρμογή προσλήψεων από το κινητό μέσα σε λίγα πετά - Όλη η διαδικασία

20:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Επεισόδια στην πορεία για τον θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στην Ισπανία: Ένας νεκρός στη Βαλένθια - Ο Σάντσεθ προειδοποιεί για «δύσκολες ώρες μπροστά»

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

20:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Νέες αυξήσεις - «φωτιά» από Δευτέρα σε αμόλυβδη και πετρέλαιο - Έρχεται το 2ευρω

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατριχιάζουν τα λόγια της 37χρονης εγκύου - «Με χτυπούσε για να σκοτώσει το παιδί»

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

20:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν έως τα τέλη Αυγούστου

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Η «συμφωνία» των πουλιών: Γάλλοι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν τα μυστικά του κελαηδίσματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Έτσι αυξάνεται το ανθεκτικό άμυλο στα φαγητά για να χάνετε κιλά χωρίς δίαιτα

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι θερμοκρασίες της νέας εβδομάδας - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

12:37LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Ποια είναι η ηθοποιός που στα 31 της δίνει την μάχη με τον καρκίνο

10:02LIFESTYLE

Η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη κρύβει τον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Επεισόδια στην πορεία για τον θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά

15:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του δολοφονημένου ποινικολόγου

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατριχιάζουν τα λόγια της 37χρονης εγκύου - «Με χτυπούσε για να σκοτώσει το παιδί»

20:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε

21:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου: Πρώτος στον Βόλο ο Καραλής - Για 15η φορά «χρυσή» η Ανανγνωστοπούλου

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στην Ισπανία: Ένας νεκρός στη Βαλένθια - Ο Σάντσεθ προειδοποιεί για «δύσκολες ώρες μπροστά»

17:25LIFESTYLE

Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Η ζωή συμβαίνει τώρα» - Η νέα συγκινητική ανάρτηση

13:04ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμοργό: 56χρονος πέθανε σε παραλία του νησιού

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι έρχεται μετά την κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τη νέα εβδομάδα

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για τον Αιγύπτιο με τη χειροβομβίδα: Η ΕΛΑΣ είχε ενημερώσι τον Ντογιάκο για πιθανό χτύπημα - Στις φυλακές Διαβατών ο «εγκέφαλος» της απόπειρας επίθεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ