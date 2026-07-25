Καλλιθέα: Ανατριχιάζουν τα λόγια της 37χρονης εγκύου - «Με χτυπούσε για να σκοτώσει το παιδί»

Snapshot Μια 37χρονη έγκυος στην Καλλιθέα ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 28χρονο σύντροφό της, με αποτέλεσμα να χάσει το έμβρυο που κυοφορούσε.

Ο δράστης άσκησε πίεση στη γυναίκα να προχωρήσει σε έκτρωση και την χτύπησε κυρίως στην κοιλιά με το γόνατο.

Ο 28χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία.

Ο δράστης έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, καθώς το 2021 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του πατέρα του.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού μιας 37χρονης εγκύου από τον σύντροφό της στην Καλλιθέα, ο οποίος είχε ως τραγική κατάληξη να χάσει η γυναίκα το έμβρυο που κυοφορούσε, το οποίο ήταν κοριτσάκι.

Στις πρώτες κουβέντες που είπε στους αστυνομικούς, η 37χρονη περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια του 28χρονου συντρόφου της. Όπως κατέθεσε, οι δυο τους συζητούσαν αλλά κάποια στιγμή εκείνος έφυγε από το σπίτι επειδή δεν ήθελε το παιδί, ασκώντας της έντονη πίεση να προχωρήσει σε έκτρωση. «Με χτυπούσε παντού, κυρίως όμως στην κοιλιά με το γόνατό του για να σκοτώσει το παιδί μου», δήλωσε χαρακτηριστικά η γυναίκα στις Αρχές.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε βαρύτατο κατηγορητήριο. Αντιμετωπίζει διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, καθώς και κατηγορίες με την επιβαρυντική διάταξη περί ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως αποκαλύπτεται, ο δράστης, αν και μόλις 28 ετών, έχει ήδη βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, καθώς το 2021 είχε συλληφθεί ξανά για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, εκείνη τη φορά σε βάρος του ίδιου του του πατέρα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

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