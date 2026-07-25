Τραγωδία στην Αμοργό: 56χρονος πέθανε σε παραλία του νησιού

Snapshot Ένας 56χρονος Γάλλος υπήκοος βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Αιγιάλης στην Αμοργό.

Η Λιμενική Αρχή Αμοργού ενημερώθηκε και παρείχε πρώτες βοήθειες χωρίς επιτυχία.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αμοργού όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Αμοργού. Snapshot powered by AI

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αμοργό, όταν ένας 56χρονος Γάλλος υπήκοος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Αιγιάλης.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Αμοργού, στελέχη της οποίας κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στον άνδρα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο η προσπάθεια ανάνηψης δεν είχε αποτέλεσμα.

Ο 56χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αμοργού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Αμοργού.

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