Αμοργός: Στο φως τέσσερα σπήλαια βάθους... 62 μέτρων - Εικόνες

Νέα στοιχεία για τα υπόγεια νερά και την ύπαρξη γεωθερμικών ρευστών στο παρελθόν του νησιού

Newsbomb

Αμοργός: Στο φως τέσσερα σπήλαια βάθους... 62 μέτρων - Εικόνες
ΑΠΕ-ΜΠΕ
TRAVEL
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερα άγνωστα μέχρι σήμερα σπήλαια, αδιάψευστοι μάρτυρες του γεωλογικού παρελθόντος της Αμοργού, αποκαλύφθηκαν και χαρτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξερευνητικής αποστολής «Amorgos Cave Expedition 2025» που διεξήχθη πρόσφατα στο κυκλαδίτικο νησί.

Τα τέσσερα σπήλαια είναι κατακόρυφα βάραθρα και ονομάζονται «Βόθωνες» κατά την τοπική ονομασία της Αμοργού. Έχουν βάθος από 28 έως 62 μέτρα. Τα σπήλαια παρουσιάζουν σημαντικό γεωλογικό και σπηλαιολογικό ενδιαφέρον, με ποικίλους και εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς στο εσωτερικό τους. Συνολικά, η Αμοργός είναι ένα νησί πλούσιο σε σπήλαια, με περισσότερα από 25 γνωστά, αλλά και πληροφορίες για πολλά περισσότερα ανεξερεύνητα. Η ομάδα που συμμετείχε στην αποστολή χαρτογράφησε και φωτογράφησε λεπτομερώς τα τέσσερα νέα βάραθρα με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και συνέλεξε δεδομένα για τη μικροκλιματολογία και την υδρολογία των σπηλαίων, το ραδόνιο και το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ κατέγραψε και την παρουσία απολιθωμάτων πιθανώς ενδημικών ειδών πανίδας.

Η ανακάλυψη αυτών των τεσσάρων νέων βαράθρων «παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για τη γεωλογική ιστορία και τα υπόγεια νερά της Αμοργού», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της αποστολής και σπηλαιοεξερευνητής, Πρόδρομος Κούλελης.

spilaio-ape3.jpg

Ο Δρ. Γιώργος Λαζαρίδης, ερευνητής Σπηλαιολογίας και εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα τονίζει ότι «οι παρατηρήσεις μας επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό ασβεστίτη, ενός κοινού ορυκτού για τα σπήλαια, που στην περίπτωση ενός από τα σπήλαια που ήρθαν στο φως δείχνει να έχει σχέση με γεωθερμικά ρευστά. Αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον για το νησί γιατί σήμερα δεν υπάρχουν θερμές πηγές, οπότε τίθενται ερωτήματα σχετικά με το γεωλογικό παρελθόν του νησιού». Στην πραγματικότητα, λοιπόν, «είμαστε στην αρχή, έχουμε πολλά ερωτήματα να απαντήσουμε για μια περιοχή με πολύ μεγάλο γεωλογικό ενδιαφέρον», συμπληρώνει.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της αποστολής η ομάδα συνέχισε την εξερεύνηση του βαθύτερου βάραθρου των Κυκλάδων («Βόθωνας του Γάλλου»), βάθους 132 μέτρων, που ανακαλύφθηκε κατά την περσινή αποστολή, έπειτα από πληροφορίες από περιηγητή της Αμοργού. Κατά τη φετινή εξερεύνηση εντοπίστηκε ένα επιπλέον εντυπωσιακό τμήμα του σπηλαίου. Μάλιστα, οι πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα που μετρήθηκαν στο εσωτερικό του σπηλαίου οδηγούν τους σπηλαιολόγους στην εκτίμηση ότι το σπήλαιο έχει και επιπλέον εισόδους επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον και όχι μόνο μία είσοδο.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από τις 27 Σεπτεμβρίου ως την 1η Οκτωβρίου 2025 και αποτελούνταν από 17 επιστήμονες σπηλαιολόγους και ερασιτέχνες σπηλαιοεξερευνητές- μέλη σπηλαιολογικών συλλόγων της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης, του Σιδηρόκαστρου, της Αθήνας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με την υποστήριξη του δήμου Αμοργού. Ερασιτέχνης σπηλαιοεξερευνητής και ο ίδιος, ο Πρόδρομος Κούλελης περιγράφει τα μοναδικά συναισθήματα που γεννά αυτή η ενασχόληση. «Το σπήλαιο σού δίνει την εξερεύνηση. Τα σπήλαια είναι από τα λίγα ανεξερεύνητα σημεία πάνω στον πλανήτη, οι εικόνες που έχω δει είναι μοναδικές. Επιπλέον, όταν εξερευνάς κάτι, κάνεις μια ενδοσκόπηση, εξερευνάς τον εαυτό σου. Η πρόσβαση στα σπήλαια δεν είναι εύκολη, μπορεί να είσαι για ώρες στα σκοινιά και για μέρες μέσα σε ένα σπήλαιο, όταν όμως βγαίνεις και μυρίζεις τον εξωτερικό αέρα, παρ' όλη την ταλαιπωρία και την κούραση έχεις μια καινούρια εκδοχή του εαυτού σου».

spilaio-ape4.jpg

«Σπήλαιο, το χρονοντούλαπο της Ιστορίας»

Μεγάλο τμήμα της αποστολής αφιερώθηκε στην επαφή και ενημέρωση των κατοίκων του νησιού, πολλοί από τους οποίους κατέδειξαν στην ερευνητική ομάδα ανεξερεύνητες σπηλιές. «Μπορεί να περνάς από πάνω και να μην δεις το σπήλαιο ή βλέποντας εσύ μια τρύπα, να μην μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται από εκεί και κάτω. Όμως, ο βασιλιάς του βουνού είναι ο βοσκός, ο οποίος ξέρει την κάθε πέτρα. Πολλοί ντόπιοι ήρθαν, παράτησαν τις δουλειές τους για να μας δείξουν υπερήφανοι έναν βόθωνα, λες και το ανακάλυψαν αυτοί», αναφέρει ο κ. Κούλελης. Ο ίδιος προσθέτει ότι «όταν δίνουμε στα σπήλαια την υπόσταση που πρέπει, ότι δεν είναι σκουπιδότοπος, αλλά είναι χρονοντούλαπο της ιστορίας, αρχίζει ο κάτοικος να το βλέπει αλλιώς, να το σέβεται. Οπότε τού το επιστρέφουμε με τον κανόνα ότι αυτό το πράγμα είναι δικό τους, είναι ο θεματοφύλακας και πρέπει να το προσέχει».

«Η πρότασή μας είναι όλη αυτή η έρευνα να μετασχηματιστεί σε κάτι που έχει όφελος για την τοπική κοινωνία», λέει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λαζαρίδης, ο οποίος παρουσίασε στους κατοίκους μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα και ταξιδεύει εικονικά τους θεατές στο εσωτερικό των σπηλαίων. Αυτή η μορφή ήπιας αξιοποίησης μπορεί να διευρυνθεί και με QR code, ώστε οι περιηγητές να λαμβάνουν πληροφορίες για τα σπήλαια, καθώς τα επισκέπτονται εικονικά.

*Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά δύο εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης του κοινού στην σπηλαιολογική έρευνα και διαχείριση και σε μεθόδους έρευνας πεδίου στη Σπηλαιολογία, με επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος τον Γιώργο Λαζαρίδη.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ινδός προσποιήθηκε πως πέθανε για να δει ποιος θα έρθει στην κηδεία του

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: 13χρονος με κρανιογκεφαλικές κακώσεις

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πώς θα κινηθούν τα δύο κύματα κακοκαιρίας

10:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Έχουμε χρέος να προασπίσουμε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χυδαία ψεύδη»: Στη δικαιοσύνη ο Μυλωνάκης για συκοφαντικό δημοσίευμα

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επιταχύνεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας - Τριπλασιάζονται οι ενεργειακές ανταλλαγές

10:07LIFESTYLE

Selena Gomez: Έλαμψε στο κόκκινο χαλί με την αύρα της νεόνυμφης - Στο πλευρό της ο Benny Blanco

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Κραυγαλέα fake news της αντιπολίτευσης περί γενικευμένης επιβολής της 13ωρης εργασίας

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

09:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, Άρης - Παναθηναϊκός, Λίβερπουλ - Μάντσεστερ και όλη τη δράση

09:50TRAVEL

Αμοργός: Στο φως τέσσερα σπήλαια βάθους... 62 μέτρων - Εικόνες

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Με Κολοσσός - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - Πανιώνιος κλείνει το πρόγραμμα | Οι ώρες και το κανάλι

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες και συνταξιούχοι - Παραδείγματα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η αιφνίδια στροφή του Τραμπ - «Πάγωσε» τους Tomahawk και εστίασε στη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

08:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: «Παράσταση» για τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Δείτε βίντεο

08:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σήμερα στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος 

08:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύσκολες ώρες για τον Ευριπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πώς θα κινηθούν τα δύο κύματα κακοκαιρίας

07:49ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή;» - Viral το βίντεο που ανέβασε Λιθουανή

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για πρόστιμο έως και 20.000€ αν δεν συμμορφωθούν

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

08:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύσκολες ώρες για τον Ευριπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

08:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε πίσω τους δείκτες του ρολογιού - Κερδίζουμε ή χάνουμε ύπνο;

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου:Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες και συνταξιούχοι - Παραδείγματα

22:49LIFESTYLE

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ