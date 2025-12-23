«Έξυπνες» κάμερες: Φόβος και τρόμος για τους παραβάτες αλλά και για τα... παράνομα ζευγαράκια

Οι νέες κάμερες AI έχουν εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια και μπορούν να «δουν» μέσα από το παρμπρίζ, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.

«Έξυπνες» κάμερες: Φόβος και τρόμος για τους παραβάτες αλλά και για τα... παράνομα ζευγαράκια
INTIME NEWS
Σε έναν αδιάκοπο έλεγχο των κεντρικών οδικών αρτηριών της πρωτεύουσας εξελίσσεται η λειτουργία των νέων «έξυπνων» καμερών της Τροχαίας, οι οποίες λειτουργούν πλέον ως αλάνθαστοι ψηφιακοί τροχονόμοι. Την ίδια ώρα όμως, έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για πολλά «παράνομα» ζευγάρια, καθώς ο φακός τους θα «συλλαμβάνει» τον συνοδηγό.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που κάποιος γνωστοποιεί στον/στη σύντροφό του ότι θα βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος, ωστόσο η πραγματικότητα διαφέρει και βρίσκεται σε άλλο μέρος και μάλιστα με... παρέα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχαν αποδείξεις που να πιστοποιούν με χειροπιαστό υλικό την παρουσία ενός οδηγού στο σημείο που εκείνος είχε υποστηρίξει ότι βρίσκεται, ωστόσο πλέον οι «έξυπνες» κάμερες απαθανατίζουν τον οδηγό την ώρα που, για παράδειγμα, μιλάει στο κινητό και ταυτόχρονα μπορούν να αποδειχθούν η ημερομηνία και η ακριβής ώρα της παρουσίας του σε μια κεντρική αρτηρία της Αθήνας. Κάτι τέτοιο λοιπόν, μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο στους... άπιστους.

Η τεχνολογία βλέπει τα πάντα

Οι νέες κάμερες AI έχουν εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια και μπορούν να «δουν» μέσα από το παρμπρίζ, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Ο πρωταρχικός τους σκοπός είναι να ελέγξουν αν ο οδηγός φοράει ζώνη ή αν κρατάει κινητό. Αυτό σημαίνει ότι, αναγκαστικά, η κάμερα καταγράφει και τον συνοδηγό ή οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβαίνει στην καμπίνα.

Την ίδια ώρα όμως, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, όταν μια κάμερα καταγράφει μια παράβαση, το λογισμικό είναι προγραμματισμένο να θολώνει αυτόματα τα πρόσωπα των επιβατών που δεν σχετίζονται με την παράβαση, ώστε να προστατεύεται η ιδιωτικότητά τους. Στην κλήση που φτάνει στο σπίτι, συνήθως φαίνεται μόνο η πινακίδα ή το σημείο της παράβασης (π.χ. το χέρι που κρατάει το κινητό).

Πάνω από 2.500 οι παραβάσεις που «συνέλαβαν» οι «έξυπνες» κάμερες

Τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής τους είναι αποκαλυπτικά, καθώς μέσα σε μόλις τέσσερα εικοσιτετράωρα το σύστημα κατέγραψε περίπου 2.500 παραβάσεις, φέρνοντας στο φως την έκταση της παραβατικότητας στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Οι πρώτες οκτώ κάμερες που ενσωματώνουν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία υψηλής κίνησης, όπως οι λεωφόροι Συγγρού, Κηφισίας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και Πανεπιστημίου, στοχεύοντας στον περιορισμό των επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

Η τεχνολογική υπεροχή αυτών των νέων συστημάτων επιτρέπει τον ταυτόχρονο εντοπισμό πολλαπλών παραβάσεων που μέχρι πρότινος ήταν δύσκολο να καταγραφούν χωρίς φυσική παρουσία οργάνων. Πέρα από την υπερβολική ταχύτητα και την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, οι κάμερες «σκανάρουν» το εσωτερικό των οχημάτων εντοπίζοντας τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, καθώς και τη χρήση κινητού τηλεφώνου από τους οδηγούς. Μάλιστα, τα στοιχεία από τη λεωφόρο Συγγρού προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση, αφού μέσα στο ελάχιστο αυτό χρονικό διάστημα εντοπίστηκαν περισσότεροι από 1.000 οδηγοί να μιλούν στο κινητό τους τηλέφωνο ενώ βρίσκονταν εν κινήσει.

Ο σχεδιασμός για το άμεσο μέλλον προβλέπει τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου δικτύου επιτήρησης που θα αριθμεί συνολικά 3.000 κάμερες σε όλη την Αττική. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι 2.000 από αυτές θα εγκατασταθούν μόνιμα σε σημεία όπου σημειώνονται συχνά τροχαία ατυχήματα, 500 θα τοποθετηθούν πάνω σε λεωφορεία για την περιφρούρηση των λεωφορειολωρίδων, ενώ η Περιφέρεια Αττικής θα ενισχύσει το δίκτυο με επιπλέον 388 συσκευές αποκλειστικά για τον έλεγχο των ορίων ταχύτητας. Η σταδιακή ενεργοποίηση του συστήματος αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο αστυνόμευσης, καθιστώντας την επιβολή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μια αυτοματοποιημένη και αδιάλειπτη διαδικασία.

