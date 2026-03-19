Παπασταύρου σε Φάμελλο: «Κατέχετε το πανελλήνιο πρωτάθλημα φορολόγησης του Έλληνα πολίτη»

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε όλες τις κρίσεις έχει αποδείξει ότι λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα για να μην μείνει κανένας πολίτης πίσω. Γι' αυτό είχε και θα έχει την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας» απάντησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, σε σχέση με όσα υποστήριξε κατά την ομιλία του στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Κύρωση της από 11.3.2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας” (Α΄ 37)» στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός είπε ότι ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση «για φόρους, για πολιτική σε βάρος της μεσαίας τάξης και ότι είμαστε η κυβέρνηση που υπογράφει συμφωνίες για υδρογονάνθρακες με αμερικανικές εταιρείες και "κωλοτούμπα"! Σοβαρά, μιλάει για φόρους ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάτε ότι κατέχετε το πανελλήνιο πρωτάθλημα φορολόγησης του Έλληνα πολίτη; Το ξεχνάτε αυτό; Εμείς καταργήσαμε 83 φόρους. Να μιλήσουμε και για τον συγκεκριμένο Φόρο Ειδικής Κατανάλωσης καυσίμων που μας ζητάτε να μειωθεί; Ποιος έχει υπογράψει το σημερινό επίπεδο του ΕΦΚ στην βενζίνη και το ντίζελ; Η υπογραφή είναι ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Παπασταύρου, σχετικά με τις επικρίσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την συμφωνία με την Chevron, είπε: «Σοβαρά; Εσείς δεν ήσασταν που υπογράψατε το 2019; Δεν φωτογραφηθήκατε και δεν χαμογελούσατε τότε; Και τώρα κατηγορείτε εμάς; Για δε την λέξη "κωλοτούμπα" που είπατε, δεν ξέρω εάν ήταν μια εσωτερική μομφή στο δικό σας στρατόπεδο. Αυτό δεν θα το σχολιάσω».

Σχετικά με τις αναφορές ότι η Αυστρία ανακοίνωσε τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, ο υπουργός είπε ότι «η κυβέρνηση της Αυστρίας ανακοίνωσε ένα μέτρο που σήμερα που μιλάμε δεν εφαρμόζεται. Θα μπει στην Βουλή για να εφαρμοστεί ως την 1η Απριλίου. Δηλαδή, μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί πήραμε ένα μέτρο (πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα) στις 11 Μαρτίου σε σχέση με κάποιον που θα πάρει ένα μέτρο την 1η Απριλίου. Αυτή είναι η λογική του ΣΥΡΙΖΑ!».

Ο κ. Παπασταύρου, επικαλούμενος στοιχεία της ΕΕ που, όπως είπε, θα δώσει στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, «η Ελλάδα, τον Μάρτιο είχε την πέμπτη χαμηλότερη στην Ευρώπη χονδρική τιμή στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ το 2019 ήμασταν πρώτη σε ακριβότερη τιμή! Έτυχε; Έγινε. Πόσες ΑΠΕ είχαμε το 2019; 6,5 GWATT. Και πόσες έχουμε σήμερα; 17 GWATT! Με αποτέλεσμα το 55% της ηλεκτρικής μας ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ, γι' αυτό και δεν έχει αυξηθεί το κόστος στον Έλληνα πολίτη και είμαστε 5η στην χονδρική».

Ο υπουργός είπε, απευθυνόμενος σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι «ένα είναι σίγουρο. Υπάρχει μια γνήσια βούληση όλων των κομμάτων να υπάρξουν μέτρα που θα στηρίξουν τον Έλληνα πολίτη. Κανείς δεν είπε ότι θα είναι τα μόνα. Έδειξαν όμως τα άμεσα αντανακλαστικά και πέρασε το μήνυμα ότι δεν θα δεχθούμε φαινόμενα αισχροκέρδειας» και πρόσθεσε: «Ένα πράγμα έχει αποδείξει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε όλες στις κρίσεις λαμβάνει εκείνα τα μέτρα με ένα μόνο στόχο, να μην μείνει κανείς πίσω. Γι' αυτό είχε και θα έχει την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας».

