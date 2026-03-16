Κόντρα Παπασταύρου με την Σουηδή ομόλογο του για τα ευρωπαϊκά δίκτυα

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και της Υπουργού Ενέργειας της Σουηδίας, Ebba Busch, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συζήτηση για το μέλλον των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων και την προοπτική ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σχεδιασμού.

Η Σουηδία εξέφρασε επιφυλάξεις απέναντι στην ιδέα ενός πιο κεντρικού σχεδιασμού για τα ενεργειακά δίκτυα, υποστηρίζοντας ότι οι επενδύσεις στις υποδομές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών. Η σουηδική πλευρά προειδοποίησε ότι ορισμένες προτάσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν πιέσεις σε χώρες με ήδη ανεπτυγμένα δίκτυα, αφήνοντας αιχμές για το ενδεχόμενο να περιοριστεί η συμμετοχή της σε νέες πρωτοβουλίες διασύνδεσης και στην ενεργειακή ένωση, εάν δεν υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό.

Στη συζήτηση παρενέβη ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας άμεσα στις τοποθετήσεις της σουηδικής πλευράς.

«Με όλο τον σεβασμό προς τον εκλεκτό συνάδελφό μου από τη Σουηδία, τα τελεσίγραφα δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργούμε αυτή τη στιγμή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στις μεγάλες αποκλίσεις που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών, υπογραμμίζοντας ότι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν βιώσει περιόδους με σημαντικά υψηλότερες τιμές. Όπως είπε, η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα «τείχος τιμών ηλεκτρικής ενέργειας», το οποίο απειλεί τη συνοχή της ενιαίας αγοράς.

Το πρόβλημα των ανισορροπιών

Παρότι σήμερα η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι το πρόβλημα των ανισορροπιών δεν έχει ξεπεραστεί και απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. «Η δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς είναι αναγκαία. Και γι’ αυτό το ενεργειακό δίκτυο και οι υποδομές είναι καθοριστικής σημασίας», υπογράμμισε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, έθεσε ένα συμβολικό ερώτημα προς τους ομολόγους του: «Τι θα έλεγε ο Ντελόρ αν ήταν εδώ; Θα έλεγε ότι πρέπει να το κάνετε τώρα», αναφερόμενος σε έναν από τους βασικούς αρχιτέκτονες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν είχε ήδη υπογραμμίσει τη σημασία ενός κοινού ενεργειακού σχεδιασμού. Όπως είπε, η απουσία κοινής στρατηγικής μοιάζει «με το να προσπαθεί κανείς να φτιάξει ένα παζλ, χωρίς να κοιτάζει την εικόνα στο κουτί».

Η παρέμβαση της ελληνικής πλευράς φαίνεται να ευθυγραμμίζεται πλήρως με αυτή τη λογική, τονίζοντας ότι ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σχέδιο για τα ηλεκτρικά δίκτυα θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να μοιράζονται καλύτερα τους ενεργειακούς πόρους και την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές.

