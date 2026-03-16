Παπασταύρου: Στοχευμένα πανευρωπαϊκά μέτρα αν παραταθεί η πετρελαϊκή κρίση

Ο Σταύρος Παπασταύρου, μίλησε για τις επιπτώσεις του πολέμου στην ενέργεια και τις κινήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό κι εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπισή τους.

Ο υπουργός Ενέργειας, μιλώντας στο Open ξεκαθάρισε ότι «αν οι επιπτώσεις παραταθούν ή ενταθούν, τότε θα πρέπει να υπάρχουν στοχευμένα μέτρα συνολικά για τους Ευρωπαίους πολίτες».

Πρόσθεσε δε ότι η ελληνική κυβέρνηση κι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά, είναι αποφασισμένος να λάβει μέτρα για την περαιτέρω καταπολέμηση των κλυδωνισμών που έχει προκαλέσει στην εγχώρια οικονομία η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο κ. Παπασταύρου, υπενθύμισε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα είναι η πρώτη που έστειλε βοήθεια στην Κύπρο και είναι η πρώτη χώρα που έβαλε πλαφόν.

Όσον αφορά στο βιομηχανικό ρεύμα, ο υπουργός παρέπεμψε στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού και τόνισε ότι «εφόσον χρειαστεί, θα βοηθήσει και εκεί η κυβέρνηση».

Τέλος, για τις τιμές σε φυσικό αέριο και ρεύμα είπε ότι προς το παρόν δεν εξετάζεται κάποιο μέτρο, καθώς «τις πρώτες 10 μέρες του Μαρτίου είχαμε την 6η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, χάρη στις ΑΠΕ και στα υδροηλεκτρικά. Η αύξηση στο φυσικό αέριο δεν μετακυλίεται στον καταναλωτή» κατέληξε ο υπουργός..

Διαβάστε επίσης