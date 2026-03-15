Μητσοτάκης από Λάρισα: Προαναγγελία μέτρων στήριξης στο βιομηχανικό ρεύμα

Μήνυμα ετοιμότητας για παρεμβάσεις στήριξης της οικονομίας και της παραγωγής έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα, επισημαίνοντας ότι η διεθνής αστάθεια και οι γεωπολιτικές εντάσεις δημιουργούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος και ποιες θα είναι οι τελικές επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και στην οικονομική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και διατηρεί τη δυνατότητα να παρέμβει με στοχευμένα μέτρα στήριξης, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Όπως ανέφερε, η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι το κράτος μπορεί να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά όταν η κοινωνία και η οικονομία βρίσκονται αντιμέτωπες με εξωγενείς κρίσεις.

Στήριξη της βιομηχανίας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ενεργειακό κόστος, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες πίεσης για τις επιχειρήσεις και κυρίως για τη βιομηχανία. Ο πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πίεση στις τιμές της ενέργειας, η κυβέρνηση εξετάζει τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή και τη μεταποίηση. Μια τέτοια παρέμβαση, όπως εξήγησε, είναι κρίσιμη ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και να αποφευχθούν νέες πιέσεις στις τιμές των προϊόντων.

Στο κάδρο η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ευρωπαϊκής συντονισμένης δράσης. Όπως ανέφερε, οι μεγάλες κρίσεις των τελευταίων ετών απέδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κινηθεί αποτελεσματικά όταν τα κράτη-μέλη αποφασίζουν να δράσουν συλλογικά. Υπενθύμισε μάλιστα ότι τόσο κατά την περίοδο της πανδημίας όσο και κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ευρώπη υιοθέτησε κοινές πολιτικές για τη στήριξη των οικονομιών και των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι, εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις συνεχίσουν να επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες, θα υπάρξει και πάλι μια συνολική ευρωπαϊκή αντίδραση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει εργαλεία στήριξης για τις επιχειρήσεις, μέτρα για την ενέργεια ή ακόμη και νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η προστασία της κοινωνικής συνοχής και η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντέχει τις διεθνείς αναταράξεις όταν υπάρχει σχέδιο, δημοσιονομική υπευθυνότητα και έγκαιρες παρεμβάσεις.

Το μήνυμα από τη Λάρισα ήταν σαφές: η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει, ώστε να στηρίξει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και παραγωγή σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική αστάθεια απειλεί να δημιουργήσει νέες οικονομικές πιέσεις.

Διαβάστε επίσης