Μητσοτάκης από Λάρισα: Προαναγγελία μέτρων στήριξης στο βιομηχανικό ρεύμα

Στοχευμένα μέτρα στήριξης εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας προανήγγειλε ο πρωθυπουργός από το 3ο προσυνέδριο της ΝΔ

Κώστας Τσιτούνας

Μητσοτάκης από Λάρισα: Προαναγγελία μέτρων στήριξης στο βιομηχανικό ρεύμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 3ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μήνυμα ετοιμότητας για παρεμβάσεις στήριξης της οικονομίας και της παραγωγής έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα, επισημαίνοντας ότι η διεθνής αστάθεια και οι γεωπολιτικές εντάσεις δημιουργούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος και ποιες θα είναι οι τελικές επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και στην οικονομική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και διατηρεί τη δυνατότητα να παρέμβει με στοχευμένα μέτρα στήριξης, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Όπως ανέφερε, η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι το κράτος μπορεί να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά όταν η κοινωνία και η οικονομία βρίσκονται αντιμέτωπες με εξωγενείς κρίσεις.

Στήριξη της βιομηχανίας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ενεργειακό κόστος, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες πίεσης για τις επιχειρήσεις και κυρίως για τη βιομηχανία. Ο πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πίεση στις τιμές της ενέργειας, η κυβέρνηση εξετάζει τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή και τη μεταποίηση. Μια τέτοια παρέμβαση, όπως εξήγησε, είναι κρίσιμη ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και να αποφευχθούν νέες πιέσεις στις τιμές των προϊόντων.

Στο κάδρο η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ευρωπαϊκής συντονισμένης δράσης. Όπως ανέφερε, οι μεγάλες κρίσεις των τελευταίων ετών απέδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κινηθεί αποτελεσματικά όταν τα κράτη-μέλη αποφασίζουν να δράσουν συλλογικά. Υπενθύμισε μάλιστα ότι τόσο κατά την περίοδο της πανδημίας όσο και κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ευρώπη υιοθέτησε κοινές πολιτικές για τη στήριξη των οικονομιών και των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι, εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις συνεχίσουν να επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες, θα υπάρξει και πάλι μια συνολική ευρωπαϊκή αντίδραση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει εργαλεία στήριξης για τις επιχειρήσεις, μέτρα για την ενέργεια ή ακόμη και νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η προστασία της κοινωνικής συνοχής και η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντέχει τις διεθνείς αναταράξεις όταν υπάρχει σχέδιο, δημοσιονομική υπευθυνότητα και έγκαιρες παρεμβάσεις.

Το μήνυμα από τη Λάρισα ήταν σαφές: η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει, ώστε να στηρίξει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και παραγωγή σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική αστάθεια απειλεί να δημιουργήσει νέες οικονομικές πιέσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ανατροπή με τις περικοπές - Το νέο σχέδιο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Διαδηλωτές λεηλάτησαν γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος εν μέσω ενεργειακής κρίσης

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τα 7 SOS, οι αλλαγές, οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και τα τεκμήρια - Πλήρης οδηγός

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στα Ιωάννινα - «Ήθελα να τον χτυπήσω κι άλλο» έλεγε ο δράστης στο σχολείο

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς επηρεάζει την Ελλάδα η ένταση στη Μέση Ανατολή: Ο αντίκτυπος στον τουρισμό

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες καταλαμβάνουν την χώρα την εβδομάδα που έρχεται - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Απολογείται την Τρίτη ο 23χρονος – Απίστευτα τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Λάρισα: Προαναγγελία μέτρων στήριξης στο βιομηχανικό ρεύμα και ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση

06:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αμερικάνικα B-52 σφυροκοπούν το Ιράν - Η Τεχεράνη απαντά με μπαράζ επιθέσεων σε Ισραήλ και αραβικά κράτη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Μαρτίου: Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσως - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Μαρτίου

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες ζητά διπλωματική οδό για το τέλος του πολέμου

04:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

04:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν τα ονόματα των έξι νεκρών από την συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εξετάζει να στείλει drones ανίχνευσης ναρκών στον Περσικό Κόλπο

03:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 20 Μαρτίου

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: 20 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΑΕ: Επιλέγουμε την αυτοσυγκράτηση αλλά έχουμε δικαίωμα να αμυνθούμε

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν ξερουμε αν είναι ζωντανός ο Χαμενέι - Μπορεί να ξαναχτυπήσουμε το νησί Χαργκ

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εξουδετερώσαμε δεκάδες μαχητές της Χεζμπολάχ - Η ταξιαρχία Γκολανί μετακινείται προς Λίβανο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Απολογείται την Τρίτη ο 23χρονος – Απίστευτα τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Απείλησαν τη Νικολούλη στον αέρα της εκπομπής - Η viral απάντηση: «Και είναι και κόκκινη, άντε γεια»

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

06:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αμερικάνικα B-52 σφυροκοπούν το Ιράν - Η Τεχεράνη απαντά με μπαράζ επιθέσεων σε Ισραήλ και αραβικά κράτη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στα Ιωάννινα - «Ήθελα να τον χτυπήσω κι άλλο» έλεγε ο δράστης στο σχολείο

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας της 14χρονης Γωγώς: «Πήγαμε με μια αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Μαρτίου: Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσως - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες καταλαμβάνουν την χώρα την εβδομάδα που έρχεται - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει 27χρονη για την κακοποίησή της: «Με χτύπαγε μέχρι να φτάσω στα όρια του θανάτου»

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς επηρεάζει την Ελλάδα η ένταση στη Μέση Ανατολή: Ο αντίκτυπος στον τουρισμό

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Εκρηκτικό» σκηνικό σε σχολείο - Καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά κατά Διευθυντή

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Μητσοτάκη: Δημοσίευσε το boarding pass απαντώντας σε fake news - Τέλος στην αθλιότητα

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές και στην Αθήνα - Πέφτει την ερχόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία

04:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν τα ονόματα των έξι νεκρών από την συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

21:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα καταβληθούν - Οι ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ