Μητσοτάκης από Λάρισα: Εμπιστευόμαστε τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε

Χρύσα Γρίβα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας, συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (EKAE) και την 110 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση της Λάρισας. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ενημερώθηκε από τον Ταξίαρχο Θεοφάνη Σκαφίδα για την αποστολή και το έργο του ΕΚΑΕ.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε την 337η Μοίρα, μια από τις ιστορικότερες της Πολεμικής Αεροπορίας, και ενημερώθηκε για τον ρόλο της στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ιπτάμενους για τις αποστολές τις οποίες αναλαμβάνουν καθώς και θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς τους, με αιχμή το πρόγραμμα στέγασης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχει ως στόχο την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό περισσότερων από 17.000 κατοικιών τα επόμενα χρόνια.

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης ήταν το Διοικητήριο της 337 Μοίρας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μουσείο της και ενημερώθηκε για την ιστορία της, από τα πρώτα αεροσκάφη της, τα ιστορικά Spitfire, έως σήμερα που διαθέτει αναβαθμισμένα F-16 Viper.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού

«Επισκέφθηκα σήμερα την 110 Πτέρυγα Μάχης και το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων.

Είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω, ακόμα μια φορά, την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, τον έλεγχο του ελληνικού εναέριου χώρου, και θέλω να στείλω και σήμερα εδώ, από τη Λάρισα, ένα μήνυμα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων απέδειξαν ότι διαθέτουν όχι μόνο άριστη εκπαίδευση αλλά και επιχειρησιακή ετοιμότητα να ανταπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε εντολή της πολιτικής ηγεσίας.

Η Ελλάδα σήμερα παρέχει ασφάλεια, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στη Βουλγαρία, και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έγιναν στις Ένοπλες Δυνάμεις έχουν πιάσει τόπο.

Θέλω επίσης να τονίσω ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός πολύ σημαντικού προγράμματος ενίσχυσης της εθνικής αεράμυνας. Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας απέναντι στις προκλήσεις του σήμερα, αλλά και στις προκλήσεις του αύριο.

Κύριε Αρχηγέ, κ. Υφυπουργέ, θέλω στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη, τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων. Αποδείξατε, για άλλη μία φορά, ότι κάθε φορά που η πατρίδα σάς χρειάζεται, στέκεστε στο ύψος των περιστάσεων»

Το προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στη Λάρισα, για το τρίτο προσυνέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Ο προσυνεδριακός διάλογος που θα οδηγήσει στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ (που θα πραγματοποιηθεί 15-17 Μαΐου στην Αθήνα) συνεχίζεται στη Λάρισα, με θέμα «Δυνατή Οικονομία-Δυνατή Ελλάδα».

Μπαίνοντας στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, όπως κάνει σε όλες τις αγροτικές περιοχές που επισκέπτεται.

Περίπου στη 1 το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα συζητήσει με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε live τη συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Χτύπημα στην καρδιά προκάλεσε τον θάνατο του 20χρονου

13:03ΕΥ ΖΗΝ

Τα 7 καλύτερα φρούτα για περισσότερη ενέργεια, σύμφωνα με διαιτολόγους

13:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλήρως εξοπλισμό εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε στη Νέα Χαλκηδόνα

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα εκατέρωθεν πληγμάτων στη Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμός του νησιού Χαργκ, επίθεση στην πρεβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου - Δείτε βίντεο

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Πάπιγκο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση τραυματισμένου ορειβάτη

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλει το ταξίδι στην Αυστραλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης

12:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΑΕ: Συνελήφθησαν 10 αλλοδαποί επειδή δημοσίευσαν βίντεο από επιθέσεις πυραύλων και drones στη χώρα

12:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τον Εκσυγχρονισμό και την Αναβάθμιση των Μεταφορών

11:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Λάρισα: Εμπιστευόμαστε τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε

11:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή στο Μίσιγκαν, είχε μόλις χάσει την οικογένεια του από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει ο χειμώνας - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για βροχές, ανέμους και κρύο

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Νόμιμοι στόχοι» τα λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Πρόταση Πούτιν να μεταφερθεί στη Ρωσία το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν - Την απέρριψε ο Τραμπ

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η θυσία Ευαγόρα Παλληκαρίδη αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα της γενναιότητας των Κυπρίων

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε ελληνόκτητο τάνκερ στο Νοβοροσίσκ: «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί» - Η ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας

11:21ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Ιστορική πρωτιά για τον Αντονέλι! - Έγινε ο νεότερος poleman στο «1-2» της Mercedes

11:14ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν ό,τι είχα»: Άνδρας έχασε τέσσερις κόρες από ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει ο χειμώνας - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για βροχές, ανέμους και κρύο

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στον Πύργο για το θάνατο του 18χρονου Μάκη - Έπεσε από τον τρίτο όροφο

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

09:59ΥΓΕΙΑ

Το λάθος που κάνουμε στην τουαλέτα: Γιατρός εξηγεί γιατί πρέπει να σηκώνουμε τα γόνατα

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απότομο τέλος για την «άνοιξη» - Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Τσατραφύλια

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Νόμιμοι στόχοι» τα λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου - Δείτε βίντεο

03:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν σηκώνει το γάντι μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ - Αν καταστρέψετε τις υποδομές μας θα καταστρέψουμε ότι υποδομή σχετίζεται με τις ΗΠΑ στην περιοχή

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

11:14ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν ό,τι είχα»: Άνδρας έχασε τέσσερις κόρες από ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε ελληνόκτητο τάνκερ στο Νοβοροσίσκ: «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί» - Η ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλει το ταξίδι στην Αυστραλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ: Στέλνουν 2.500 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινά ο υποχρεωτικός καθαρισμός- Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ