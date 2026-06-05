Κρήτη: Καταγγελία 19χρονης Βρετανίδας για βιασμό σε μπαρ των Μαλίων

Snapshot Μία 18χρονη Βρετανίδα τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από 19χρονο σε μπαρ στα Μάλια Κρήτης.

Η καταγγελία αναφέρει ότι ο 19χρονος την οδήγησε στην τουαλέτα του καταστήματος και τη βίασε.

Ο 19χρονος συνελήφθη, αλλά αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου για να παρουσιαστεί ενώπιον Εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Καταγγελία για βιασμό που φέρεται να έγινε σε μπαρ των Μαλίων έκανε μία 18χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η νεαρή τουρίστρια στους αστυνομικούς, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής. Όπως υποστήριξε, στο μπαρ συνάντησε 19χρονο συμπατριώτη της, τον οποίο είχε δει ακόμη μία φορά στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Κατά τους ισχυρισμούς της 18χρονης, ο νεαρός την οδήγησε στην τουαλέτα του καταστήματος, όπου και τη βίασε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου, ο οποίος από την πλευρά του αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον Εισαγγελέα.

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