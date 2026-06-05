Αίγινα: Προσάραξη τουριστικού σκάφους με 21 άτομα σε νησίδα
Στην περιοχή σπεύδουν ένα πλωτό του Λιμενικού και ένα σκάφος με δύτη
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- Τουριστικό σκάφος με 21 επιβαίνοντες προσάραξε στη νησίδα Κερί κοντά στην Αίγινα το πρωί της Παρασκευής.
- Το σκάφος είναι ελληνικής σημαίας και βρισκόταν νότια της περιοχής Τούρλος στην Αίγινα.
- Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό σύμφωνα με το Λιμενικό.
- Στην περιοχή έχουν σπεύσει ένα πλωτό του Λιμενικού και ένα σκάφος με δύτη για παροχή βοήθειας.
Περιστατικό με προσάραξη τουριστικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν συνολικά 21 άτομα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη νησίδα Κερί ανοιχτά της Αίγινας.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τουριστικό σκάφος που προσάραξε στη νησίδα που βρίσκεται νότια της περιοχή Τούρλος στην Αίγινα, είναι ελληνικής σημαίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός από την προσάραξη.
Στην περιοχή σπεύδουν ένα πλωτό του Λιμενικού και ένα σκάφος με δύτη.
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