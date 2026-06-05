Ρέθυμνο: Δεσποζόμενος σκύλος ξέφυγε από περίφραξη και επιτέθηκε σε 70χρονο

Snapshot Δεσποζόμενος σκύλος ξέφυγε από την περίφραξη ιδιοκτήτη και επιτέθηκε σε 70χρονο στο Ρέθυμνο.

Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η υγεία του άνδρα δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες διαφυγής και επίθεσης του ζώου.

Η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη για τον καθορισμό ευθυνών και λεπτομερειών. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης σκύλου σημειώθηκε σε περιοχή του Ρεθύμνου, όταν, δεσποζόμενο ζώο φέρεται να διέφυγε από τον χώρο του ιδιοκτήτη του, περνώντας την περίφραξη, και επιτέθηκε σε έναν 70χρονο άνδρα που κινούνταν πεζός στον δρόμο.

Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, λαμβάνοντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενώ παράλληλα εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ζώο κατάφερε να βγει από τον περιφραγμένο χώρο και να επιτεθεί στον περαστικό.

Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι ευθύνες και οι συνθήκες του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης