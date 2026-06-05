Ηγουμενίτσα: Συνελήφθησαν τρεις Γερμανοί που θα συμμετείχαν στη συνάντηση των Hells Angels

Snapshot Τρεις Γερμανοί συνελήφθησαν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας ενόψει της διεθνούς συγκέντρωσης των Hells Angels, με δύο να κατέχουν μαχαίρια και για τον τρίτο να εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος του.

Χιλιάδες μοτοσικλετιστές φθάνουν στην Ηγουμενίτσα για τη συνάντηση των Hells Angels, προκαλώντας αυξημένη κίνηση και κινητικότητα στην περιοχή.

Οι αρχές έχουν αυξήσει τους ελέγχους και βρίσκονται σε επιφυλακή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Η τοπική οικονομία παρουσιάζει σημαντική τόνωση λόγω της υψηλής πληρότητας σε καταλύματα και της αυξημένης επισκεψιμότητας.

Η διοργάνωση παρακολουθείται από ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας λόγω του προφίλ των συμμετεχόντων και των οργανώσεων που έχουν ιστορικό προβλημάτων. Snapshot powered by AI

Τρεις υπήκοοι Γερμανίας συνελήφθησαν χθες στην έξοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούν οι αρχές λόγω της διεθνούς συγκέντρωσης των Hells Angels στο Δρέπανο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δύο από τους συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, ενώ για τον τρίτο εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις πολωνικές αρχές για υπόθεση τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό.

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Στο επίκεντρο του διεθνούς μοτοσικλετιστικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Ηγουμενίτσα, καθώς χιλιάδες μοτοσικλετιστές καταφθάνουν στην περιοχή από διάφορες χώρες για τη μεγάλη συνάντηση των Hells Angels που φιλοξενείται στο Δρέπανο.

Οι δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν με οργανωμένες ομάδες αναβατών, ενώ οι αφίξεις αναμένεται να κορυφωθούν εντός της ημέρας, όταν θα ξεκινήσουν οι κύριες εκδηλώσεις της διοργάνωσης.

Μαζικές αφίξεις από το λιμάνι

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας καταγράφηκαν εντυπωσιακές εικόνες, όταν αφίχθη πλοίο από την Ιταλία που μετέφερε ομάδες μοτοσικλετιστών, οι οποίοι αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν οργανωμένα προς την πόλη και τον χώρο της συνάντησης.

Την ίδια στιγμή, η κίνηση στο οδικό δίκτυο της περιοχής είναι αυξημένη, με εκατοντάδες μοτοσικλέτες να φτάνουν μέσω της Εγνατίας Οδού και των εθνικών οδικών αξόνων. Σημειώνεται ότι αρκετές ήταν και οι ομάδες που κινήθηκαν προς την Ηγουμενίτσα, μέσω Βουλγαρίας.

Τρεις συλλήψεις Γερμανών Hell’s Angels

Σημειώνεται ότι χθες Πέμπτη (4/6), πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις Γερμανών υπηκόων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων που πραγματοποιούνται λόγω της συγκέντρωσης των Hell’s Angels στο Δρέπανο.

Οι τρεις άνδρες εντοπίστηκαν κατά την έξοδό τους από το λιμάνι, μετά την άφιξή τους στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με πληφοροίες, κατά τον έλεγχο, δύο από αυτούς φέρονται να είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, ενώ για τον τρίτο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Πολωνία, για υπόθεση τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό.

Τόνωση της τοπικής οικονομίας

Η διοργάνωση έχει ήδη δημιουργήσει αυξημένη κινητικότητα στην τοπική αγορά, με ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις εστίασης στην Ηγουμενίτσα και το Δρέπανο να καταγράφουν υψηλή πληρότητα και αυξημένη επισκεψιμότητα.

Η παρουσία χιλιάδων επισκεπτών εκτιμάται ότι θα δώσει σημαντική οικονομική ώθηση στην περιοχή κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.

Αυξημένα μέτρα και ετοιμότητα των Αρχών

Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, με έμφαση στη διαχείριση της κυκλοφορίας και στην εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που καταφθάνουν τόσο μέσω του λιμανιού όσο και από το οδικό δίκτυο

Η κορύφωση των αφίξεων αναμένεται εντός της ημέρας, με την Ηγουμενίτσα να υποδέχεται μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς μοτοσικλετιστικές συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η διοργάνωση βρίσκεται υπό την παρακολούθηση του ελληνικού FBI και της ΕΥΠ λόγω του παρελθόντος που έχουν διάφορες οργανώσεις στις χώρες τους.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr, thespro.gr

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