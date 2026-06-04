Ηγουμενίτσα: 5.000 Hells Angels, διεθνής κινητοποίηση και μνήμες από το φονικό του 2015

Snapshot Στην Ηγουμενίτσα το 2026 αναμένεται συγκέντρωση περίπου 5.000 μελών των Hells Angels, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές Αρχές.

Οι Hells Angels έχουν ιστορικό βίας και εγκληματικών ενεργειών στην Ελλάδα, όπως το φονικό του 2015 στην Ηγουμενίτσα και βομβιστικές επιθέσεις σε παράρτημα στο Κορωπί το 2014.

Η οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1948 στην Καλιφόρνια, διαθέτει αυστηρή ιεραρχία και παραρτήματα σε όλο τον κόσμο, με σημαντική παρουσία και στην Ελλάδα.

Οι διεθνείς Αρχές συνδέουν τα μέλη των Hells Angels με σοβαρά εγκλήματα όπως διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξέπλυμα χρήματος και ανθρωποκτονίες.

Σημαντικά περιστατικά βίας που σχετίζονται με τους Hells Angels περιλαμβάνουν τους «Nordic Biker Wars» στη Σκανδιναβία και τη σφαγή του Λένοξβιλ στον Καναδά το 1985. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την επικείμενη συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσικλετιστών, στην Ηγουμενίτσα.

Οι Hells Angels είναι μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες οργανώσεις στον κόσμο, κι εμπλέκονται με πολλές σκληρές ποινικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, διακίνηση ναρκωτικών, κτλ.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή και βρίσκονται σε συνεννοήσεις με τις αντίστοιχες άλλων ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας για την ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με μοτοσικλετιστές που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές.

Η «απόβαση» στην Ηγουμενίτσα και το αιματοβαμμένο παρελθόν

Η συγκέντρωση του 2026 στην Ηγουμενίτσα θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Παράλληλα, ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοίνωσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δρέπανο λόγω της μεγάλης διοργάνωσης που φιλοξενείται από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου.

Αυτή πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η παγκόσμια συνάντηση των μελών της λέσχης φιλοξενείται στην Ελλάδα. Προ δεκαετίας, το καλοκαίρι του 2015, περίπου 4.000 μοτοσικλετιστές είχαν μαζευτεί στο Δρέπανο, και μάλιστα η συνάντηση είχε βαφτεί με αίμα. Μέλη των Hells Angels είχαν ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν 41χρονο Έλληνα, κυβερνήτη σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

Αυτή δεν ήταν η μοναδική εγκληματική ενέργεια που συνδέθηκε με τους εν Ελλάδι Hells Angels. Το 2014, παράρτημα της λέσχης στο Κορωπί είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης, ενώ το 2019 με τον πόλεμο ανάμεσα στις λέσχες να μαίνεται μέχρι και σήμερα, είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο αυτοκίνητο ενός Αυστραλού στη Γλυφάδα.

Η Ελλάδα αριθμεί οκτώ παραρτήματα της λέσχης, μεταξύ άλλων σε Αθήνα, Πάτρα, Κρήτη, Ρόδο, Κω, ενώ οι Αρχές έχουν χαρτογραφήσει και τα αρχηγικά μέλη τους.

Από την Καλιφόρνια το 1948 σε όλες τις γωνιές της Γης

Οι Hells Angels ιδρύθηκαν το 1948 στην περιοχή Φοντάνα της Καλιφόρνιας από βετεράνους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που αναζητούσαν μια αδελφότητα με κοινή κουλτούρα γύρω από τις μοτοσικλέτες. Με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες λέσχες μοτοσικλετιστών παγκοσμίως, με εκατοντάδες τοπικά παραρτήματα σε χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, της Ωκεανίας και της Λατινικής Αμερικής.

Παρότι πρόκειται ουσιαστικά για μια παρέα μοτοσικλετιστών, η οργάνωση διαθέτει αυστηρή ιεραρχία. Κάθε τοπικό παράρτημα λειτουργεί με πρόεδρο, αντιπρόεδρο, ταμία και άλλα αξιώματα, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται εσωτερικά. Για να γίνει δε κάποιος μέλος της κοινότητας, πρέπει να καταθέσει τα διαπιστευτήριά του, να περάσει από... κόσκινο και να αξιολογηθεί για χρόνια, πριν μπει στην «παρέα».

Οι ίδιοι οι Hells Angels αυτοπροσδιορίζονται ως αδελφότητα μοτοσικλετιστών που οργανώνει εκδρομές, κοινωνικές δράσεις και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, εδώ και δεκαετίες οι διωκτικές Αρχές σε πολλές χώρες αντιμετωπίζουν μέρος της οργάνωσης ως δομή που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα.

Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ

Η ανησυχία των τοπικών Αρχών δεν οφείλεται σε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία για επικείμενη παράνομη ενέργεια στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο ιστορικό που συνοδεύει ορισμένα παρακλάδια της οργάνωσης διεθνώς.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το FBI κατατάσσει επί δεκαετίες τους Hells Angels στις λεγόμενες «Big Four» παράνομες λέσχες μοτοσικλετιστών μαζί με τους Pagans, Outlaws Motorcycle Club και Bandidos Motorcycle Club.

Οι αρχές στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες έχουν κατά καιρούς συνδέσει μέλη ή παραρτήματα της οργάνωσης με:

διακίνηση ναρκωτικών,

ξέπλυμα χρήματος,

εκβιασμούς,

παράνομη οπλοκατοχή,

εμπόριο κλοπιμαίων,

βίαιες επιθέσεις,

ανθρωποκτονίες,

trafficking

Οι εγκληματικές ενέργειες της οργάνωσης

Οι Hells Angels από την πλευρά τους, απορρίπτουν τον χαρακτηρισμό τους ως εγκληματική οργάνωση και υποστηρίζουν ότι τυχόν αξιόποινες πράξεις αφορούν μεμονωμένα μέλη και όχι τον σύλλογο συνολικά.

Η υπόθεση της Νότιας Καρολίνας

Το 2013 αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο καταδίκασε συνολικά 16 μέλη και συνεργάτες των Hells Angels για εγκλήματα που περιλάμβαναν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (RICO), διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, οπλοκατοχή, ένοπλες ληστείες κι εμπρησμούς.

Η επιχείρηση της Europol στην Ισπανία

Το 2013 υπό την αιγίδα της Europol στη Μαγιόρκα, συνελήφθησαν 25 μέλη ή συνεργάτες των Hells Angels. Οι έρευνες αφορούσαν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, trafficking, εκβιασμών, διαφθοράς και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Τα τελευταία χρόνια σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν καταγραφεί επανειλημμένες καταδίκες μελών για διεθνή κυκλώματα κοκαΐνης, παραγωγή και διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών, συνέργειες σε ανθρωποκτονίες κι εκβιασμούς.

Στον Καναδά, και ιδιαίτερα στο Κεμπέκ, οι «πόλεμοι» των μηχανόβιων συνδέθηκαν με δεκάδες ανθρωποκτονίες που αποδόθηκαν σε συγκρούσεις για τον έλεγχο της αγοράς ναρκωτικών.

Το μακελειό στη Σκανδιναβία

Η ιστορία των Hells Angels είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βία, παρά τα όσα υποστηρίζουν τα μέλη τους. Ίδιον των μοτοσικλετιστών είναι η βία, απέναντι σε αντίπαλες λέσχες μηχανόβιων.

Ιδιαίτερα γνωστοί υπήρξαν οι λεγόμενοι «Nordic Biker Wars» στη Σκανδιναβία τη δεκαετία του 1990, όταν οι συγκρούσεις μεταξύ των Hells Angels και αντίπαλων οργανώσεων είχαν ως αποτέλεσμα δολοφονίες και βομβιστικές επιθέσεις, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων στρατιωτικός εξοπλισμός.

Ο πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία εννέα μελών συμμοριών, με πυροβολισμούς και βομβιστικές επιθέσεις που οδήγησαν συνολικά σε άλλες 74 απόπειρες δολοφονίας.

Οι μοτοσικλετιστές χρησιμοποίησαν παγιδευμένα αυτοκίνητα, πολυβόλα, χειροβομβίδες, έναν αντιαρματικό πύραυλο και μικρά όπλα κατά τη διάρκεια του πολέμου των συμμοριών τους, ενώ απόπειρες δολοφονίας έγιναν ακόμη και μέσα σε φυλακές.

Η πλειονότητα των εχθροπραξιών έλαβε χώρα στην Κοπεγχάγη ή γύρω από αυτήν στη Δανία, στο Ελσίνκι στη Φινλανδία, στο Όσλο στη Νορβηγία και στο Χέλσινγκμποργκ στη Σουηδία.

Η σφαγή στον Καναδά

Η σφαγή του Λένοξβιλ που έλαβε χώρα το 1985 στον Καναδά αποτελεί μελανό σημείο για την ιστορία των Hells Angels. Πρόκειται για ένα από τα πιο αιματηρά περιστατικά στην ιστορία των συμμοριών μηχανόβιων, όπου πέντε μέλη του καναδικού παραρτήματος των Hells Angels εκτελέστηκαν άγρια μέσα στο δικό τους κλαμπ λόγω εσωτερικών διαφορών.

Η δολοφονία στο Βερολίνο

Το 2014, οκτώ μέλη των Hells Angels καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία αντίπαλου γκάνγκστερ σε πρακτορείο στοιχημάτων, έπειτα από μακροχρόνια σύγκρουση συμμοριών.