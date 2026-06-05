Στάση εργασίας στα νοσοκομεία και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας για τα ΒΑΕ

Στο υπουργείο Υγείας θα συγκεντρωθούν στις 12:30, υγειονομικοί νοσοκομείων και δομών του ΕΣΥ, οι οποίοι εξαιρούνται από τις εξαγγελίες της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, για την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Σειρά σωματείων, συλλόγων και ενώσεων επαγγελματιών υγείας, έχει πάρει απόφαση για στάση εργασίας, σήμερα, Παρασκευή (05/06/2026), από τις 12:00 έως τη λήξη της πρωινής βάρδιας, την οποία καλύπτει και στηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ.

«Οικονομικά ανέφικτο»

«Ένταξη στα ΒΑΕ όλων όσοι εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες» ζητά το σωματείο εργαζομένων του Ευαγγελισμού, «χωρίς επασφάλιστρα». Για παράδειγμα, ένας 60χρονος που θέλει να αναγνωρίσει 12 χρόνια ΒΑΕ, για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να πληρώσει κατά μέσο όρο 8.500 ευρώ, εξηγεί σε ανακοίνωσή της η Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών. «Είναι λοιπόν αυτονόητο, ότι η ένταξη στα ΒΑΕ χωρίς την εξασφάλιση της δυνατότητας για συνταξιοδότηση νωρίτερα, είναι δώρο άδωρο. Με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στα ΒΑΕ, μετά από δεκάδες χρόνια εργασίας, θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να εξαγοράσουν μόνοι τους ένσημα προηγούμενων ετών, προκειμένου να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα.

»Είναι εξοργιστικό μάλιστα το γεγονός ότι όχι μόνο δεν πληρώνει το κράτος το επασφάλιστρο ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς των νοσηλευτών αλλά τους επιβάλλεται ακόμα και η πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών. Εισφορών που σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένο να πληρώνει το κράτος τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση. Είναι όχι μόνο εμπαιγμός, αφού οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δουλεύουν εδώ και χρόνια σε ένα βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελμα, αλλά και οικονομικά ανέφικτο για την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι ένας 60χρονος που θέλει να αναγνωρίσει 12 χρόνια ΒΑΕ για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να πληρώσει κατά μέσο όρο 8500 ευρώ! Παράλληλα, το σχέδιο νόμου αποκλείει από τα ΒΑΕ μία μεγάλη μερίδα εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, που δικαιούνται να ενταχθούν».

Δέσμευση Γεωργιάδη για επέκταση

Να σταματήσει η «άδικη και άνιση μεταχείριση των εργαζομένων στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ» ζητά η ΠΟΕΔΗΝ και προτάσσει την εφαρμογή του πορίσματος της Επιτροπής Μπεχράκη. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «η υπουργός Εργασίας εξήγγειλε την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών του ΕΣΥ, οδηγών, διασωστών του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Ξεκαθαρίζουμε ότι η εν λόγω εξαγγελία, αν και εξαιρεί πολλές ειδικότητες, είναι θετική και αποτελούσε πάγιο και διαχρονικό αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ. Η εξαγγελία αυτή για ένταξη στα ΒΑΕ δεν αφορά μισθολογική αναβάθμιση, αλλά μειωμένα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθ’ ότι δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης πέντε χρόνια νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας (15 έτη υπηρεσίας και 62 ετών αντί 67 ετών που είναι σήμερα)».

Όπως εξηγεί η ΠΟΕΔΗΝ για το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη, «στα συρτάρια του υπουργείου Εργασίας βρίσκεται εδώ και τέσσερα χρόνια, το πόρισμα της Επιτροπής που σύστησε το ίδιο το Υπουργείο την περίοδο της πανδημίας, για να εξετάσει την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα των Υγειονομικών του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ υπό την προεδρεία του Καθηγητή Πνευμονολογίας κυρίου Μπεχράκη. Το πόρισμα εισηγείται αυτονόητα πράγματα. Την επέκταση του κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ και στους εργαζόμενους της Δημόσιας Υγείας, του ΕΚΑΒ που διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το πρώην Δημόσιο (τώρα ΕΦΚΑ). Το πόρισμα εισηγείται την ασφαλιστική ένταξη όλων των επαγγελμάτων υγείας, ΕΚΑΒ που ορίζει ο κανονισμός του ΙΚΑ ως Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και επιπροσθέτως των Φυσικοθεραπευτών και των γιατρών. Το πόρισμα της Επιτροπής που σύστησε η ίδια η κυβέρνηση ουδέποτε εφαρμόσθηκε και οι τωρινές εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας εξαιρούν πλείστα επαγγέλματα υγείας που με βάση τον κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του πρώην ΙΚΑ είναι ενταγμένα».

Και συνεχίζει η ΠΟΕΔΗΝ: «Οι εξαγγελίες που έκανε η Υπουργός Εργασίας αφορούν εργαζόμενους που προσελήφθησαν πριν την 1/1/2011 και μόνο Νοσηλευτές, Βοηθούς Νοσηλευτές, Διασώστες και Οδηγούς. Εξαιρούνται έτσι χιλιάδες εργαζόμενοι που δικαιούνται την ένταξη. Θετική η εξαγγελία λοιπόν, αλλά ανεπαρκής που διαιωνίζει τις ασφαλιστικές αδικίες και την άνιση ασφαλιστική μεταχείριση εργαζομένων ιδίων επαγγελμάτων παρότι διαθέτουν κοινό ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ). Η Υπουργός Εργασίας δεν ξεκαθάρισε εάν θα υπάρξει αναδρομική εφαρμογή ένταξης στο καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων που θα ανατρέχει στην ημερομηνία πρόσληψης ή θα χρειασθεί να εξαγοράσουν οι υπάλληλοι το ανθυγιεινό επασφάλιστρο (3,45% επί του συντάξιμου μισθού για τους μήνες εξαγοράς. Συγκεκριμένα 2,20% για Κύρια Σύνταξη και 1,25% για Επικουρική ασφάλιση) καθότι για να θεμελιώσει εργαζόμενος συνταξιοδοτικό δικαίωμα με το καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων απαιτούνται 12 χρόνια συμμετοχής. Εάν ληφθεί μία τέτοια απόφαση, είναι δώρο – άδωρο για τους εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση καθ’ ότι δεν συμφέρει η ένταξη».

Αίτημα της Ομοσπονδίας είναι η ένταξη όλων των Επαγγελμάτων που ορίζει ο κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ, με αναδρομική εφαρμογή χωρίς την καταβολή επασφαλίστρου. Σύμφωνα, τέλος, με την ΠΟΕΔΗΝ, ο υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε για την επέκταση της ένταξης και σε άλλα επαγγέλματα, όπως στους τραυματιοφορείς.

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