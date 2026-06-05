Το εντυπωσιακό σόου της Μαντόνα στη Νέα Υόρκη που έκοψε την ανάσα των θεατών με το ακροβατικό της

Snapshot Η Μαντόνα προκάλεσε ανησυχία όταν έβγαλε το πόδι της έξω από το κιγκλίδωμα σε υπερυψωμένη σκηνή στη Νέα Υόρκη.

Η 15λεπτη συναυλία στην Times Square προωθούσε το νέο της άλμπουμ «Confessions II».

Το σόου περιλάμβανε χορευτές, DJ και περιστρεφόμενη σκηνή με επιτυχίες όπως το «Hung Up» και το «I Love New York».

Η εμφάνιση της Μαντόνα με τολμηρό λουκ και η εκρηκτική της παρουσία αποθεώθηκαν από το κοινό.

Βίντεο από τη συναυλία αναρτήθηκαν άμεσα στα social media, συγκεντρώνοντας μεγάλο πλήθος θεατών. Snapshot powered by AI

Η Μαντόνα προκάλεσε ανησυχία όταν, κατά τη σύντομη εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη, έβγαλε το πόδι της έξω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα της σκηνής, παραμένοντας για λίγα δευτερόλεπτα πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Η σκηνή είχε τοποθετηθεί σε υπερυψωμένο σημείο με διάφανο προστατευτικό στην άκρη.

Παρά την ανησυχία, η 67χρονη pop icon απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει η βασίλισσα της ποπ, με την εκρηκτική της παρουσία να αποθεώνεται.

Η 15λεπτη pop-up συναυλία της στην Times Square, το βράδυ της Πέμπτης , πραγματοποιήθηκε με αφορμή την προώθηση του νέου της άλμπουμ «Confessions II».

Η Μαντόνα εμφανίστηκε φορώντας έναν εφαρμοστό ροζ κορσέ πάνω από εντυπωσιακό κορμάκι με βολάν και μπλε σουτιέν, ενώ το τολμηρό λουκ ολοκληρώθηκε με ροζ γάντια, ροζ κάλτσες μέχρι τους μηρούς, ασημί μπότες, γυαλιά ηλίου με μπλε φακούς και ένα μεγάλο διαμαντένιο κολιέ.

She didn’t come to play. ?



The Queen of Pop shut down @TimesSquareNYC and the only way in was through @Grindr.

#Pride has never hit different. ?️‍?? @Madonna #Confessions2 pic.twitter.com/3twcCFrZCL — Mitch Williams (@MitchGWilliams) June 4, 2026

Το show περιλάμβανε χορευτές, DJ και περιστρεφόμενη σκηνή, με το setlist να συμπεριλαμβάνει επιτυχίες όπως το «Hung Up» και, ταιριαστά με την περίσταση, το «I Love New York» — τραγούδια από το άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor» του 2005. Βίντεο από τη συναυλία αναρτήθηκαν άμεσα στα social media από θαυμαστές, ενώ το πλήθος που συγκεντρώθηκε ήταν εντυπωσιακό.

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