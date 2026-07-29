Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μαίρη Νταλμάς

Snapshot Η Μαίρη Νταλμάς, λαϊκή τραγουδίστρια ηθοποιός, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία τη δεκαετία του 1960 και είχε σημαντική παρουσία στις πίστες των δεκαετιών του '70 και '80.

Συνεργάστηκε με γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο Πέτρος Αναγνωστάκης, και εμφανίστηκε σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής.

Συμμετείχε σε ταινίες της δεκαετίας του 1960 και σε θεατρικές επιθεωρήσεις, όπως η «Τα σαγόνια της εφορίας».

Στη δισκογραφία της ξεχωρίζουν οι κυκλοφορίες «Ε! Όχι… Δα…» (1986) και «Ξεφάντωμα με τη Μαίρη Νταλμάς» (1990). Snapshot powered by AI

Στα 80 της χρόνια «έφυγε» από τη ζωή η Μαίρη Νταλμάς, η λαϊκή τραγουδίστρια που άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ είχε παρουσία τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο. Η καλλιτέχνιδα, που μεσουράνησε στις λαϊκές πίστες τις δεκαετίες του '70 και του '80, άφησε πίσω της μια μακρά πορεία στον χώρο της μουσικής.

Γεννημένη στον Πειραιά το 1946, η Μαίρη Νταλμάς ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία τη δεκαετία του 1960. Συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, ανάμεσά τους και ο Πέτρος Αναγνωστάκης, ενώ οι εμφανίσεις της στην Ιερά Οδό και στα νυχτερινά κέντρα της παραλιακής την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό.

Οι συμμετοχές της στον κινηματογράφο και το θέατρο

Παράλληλα με το τραγούδι, συμμετείχε σε κινηματογραφικές παραγωγές, ερμηνεύοντας τραγούδια στις ταινίες «Το τεμπελόσκυλο» (1963), «Ένα παιδί χωρίς όνομα» (1964), «Αθήνα ώρα δώδεκα» (1964), «Είναι μεγάλος ο καημός» (1964) και «Μην αδικήσεις ορφανή» (1966).

Η πορεία της περιλάμβανε και το θέατρο, με συμμετοχές σε επιθεωρήσεις και μουσικές παραστάσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η επιθεώρηση «Τα σαγόνια της εφορίας», που παρουσιάστηκε στο θέατρο Λουζιτάνια τη θεατρική περίοδο 1978-1979.

Στη δισκογραφία της ξεχωρίζουν οι κυκλοφορίες «Ε! Όχι… Δα…» (1986) και «Ξεφάντωμα με τη Μαίρη Νταλμάς» (1990), οι οποίες αποτελούν μέρος της καλλιτεχνικής της παρακαταθήκης.